கும்பமேளா மோனலிசா கர்ப்பம்! கணவர் சொன்ன தகவல்...அப்போ போக்சோ கேஸ் இல்லையா?

Monalisa Pregnant : கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பிராக்கியராஜ்ஜின் கும்பமேளாவில் பல விஷயங்கள் பிரபலமாகின. அப்படி பிரபலமான விஷயங்களில் ஒருவர், மோனலிசா. தனது தந்தையின் வியாபாரத்திற்கு உதவுவதற்காக கிராமத்திலிருந்து வந்த இந்த பெண், ஒரே ஒரு வீடியோவால் ஓவர் நைட்டில் பிரபலமாகிவிட்டார். இவரை ஒருவர் வீடியோ எடுத்து போட்டது, சமூக வலைதளத்தில் வைரல் ஆனதை தொடர்ந்து பல ஆண்கள் இவரை பார்ப்பதற்காக வரிசை கட்டி நிற்க ஆரம்பித்துவிட்டனர். இது சரிப்பட்டு வராது என்று யோசித்த அவரது தந்தை மோனலிசாவின் மூட்டை முடிச்சியை கட்டி, சொந்த ஊருக்கே அனுப்பி வைத்தார். அங்கும் இவரை தேடி பட வாய்ப்பு வந்தது. அதற்காக அவருக்கு அட்வான்ஸ் ஆக காசோலையும் கொடுக்கப்பட்டது. அதை வைத்து மேலே வந்த மோனலிசா படங்களில் கமிட் ஆவது, மாடலிங் தொழில்கள் செய்வது என்று இருந்தார்.
மோனலிசாவின் கணவர் மீது POCSO வழக்கு!
மோனலிசா, கேரளாவில் உள்ள கோயிலில் வைத்து தனது காதலன் பர்கான் கானை சில நாட்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்தார். முன்னதாக, சினிமாவுக்காக அவர் மும்பை வரவழைக்கப்பட்டு அவரது தோற்றத்தையே மாற்றினர். ஒரு இந்தி மற்றும் 2 தெலுங்கு படங்களில் நடித்து வந்த மோனலிசா, தனது காதலர் ஃபர்மான் கானுடன் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தம்பனூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று, தனது குடும்பத்தினர் , குறிப்பாக தனது தந்தை ஜெய் சிங் போஸ்லே, தங்களது காதலை எதிர்ப்பதாகவும், தன்னை மிரட்டுவதாகவும் போலீசாரிடம் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து, இருவரின் பாதுகாப்புக்கு அரசு உறுதி ஏற்றிருந்தது.
மோனலிசா, தனக்கு பட வாய்ப்பு காெடுத்த இயக்குநர் தன்னிடம் மோசமாக நடந்து கொண்டதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டினை முன் வைத்தார். இந்தி திரைப்பட இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா இயக்கிய திரைப்படத்தில் இவர் நடித்து இருந்தார். இது குறித்து நிரூபர்களிடம் பேசுகையில், இந்தி திரைப்பட இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா தன்னிடம் பல முறை மோசமாக நடந்து கொண்டார். டேராடூன், நேபாளம் போன்ற பகுதிகளில் நடந்த திரைப்பட படப்பிடிப்பின்போது, எனது உடலை தொட்டு பெண்மையை அவமதித்தார். ஆனால், எனது குடும்பத்தினருக்கு பணம் மட்டுமே குறிக்கோளாக இருந்ததால், அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. தற்போது உண்மையை மூடி மறைக்க, திரைப்பட இயக்குநர் எனக்கு எதிராக தேவையற்ற கருத்துகளை தெரிவித்து வருகிறார் என மோனாலிசா தெரிவித்தார். இவரது இந்த பேச்சு இணையத்தில் வைரலாகி வந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து, மோனலிசாவின் கணவர் பர்மான் கான் மீதும் போக்சோ வழக்கு பாய்ந்தது. மோனலிசாவிற்கு திருமணம் நடந்த போது, அவருக்கு வெறும் 16 வயதுதான் ஆனது என்பது சில நாட்களுக்கு முன்பு தெரிய வந்தது. இதையடுத்து பர்மான் கான் மீது சில தினங்களுக்கு முன்பு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. மோனலிசா, 2009ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் என்றும், அவரை விட வயதில் மூத்தவரான பர்மான், மைனரை திருமணம் செய்து கொண்ட குற்றத்திற்காகவும் அவர் மீது போக்சோ வழக்கு பாய்ந்தது.
மோனலிசா கர்ப்பமா?
மேற்குறிப்பிட்ட போக்சோ வழக்கின் விசாரணை தொடர்பாக மோனலிசாவிடம் இன்று போலீசார் விசாரிக்க இருந்தனர். ஆனால், பர்மான் கான் அதிகாரிகளிடம் அவர் மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து கேரளாவிற்கு பயணம் செய்யக்கூடாது என்றும், அதற்கு மருத்துவ காரணங்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மோனலிசா கர்ப்பமாக இருப்பதுதான் இதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. போலீசார் இதன் உண்மை தன்மையை தற்போது விசாரித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த தகவல் உண்மைதானா என்பதற்கு எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
