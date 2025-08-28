நிவேதா பெத்துராஜின் காதலர்.. பிக்பாஸ் ஜூலியின் முன்னாள் காதலரா? உண்மை என்ன?

மதுரையில் பிறந்தவர் நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ். அவரது 11 வயதில் இவரது குடும்பம் துபாய்க்கு குடிபெயர்ந்துள்ளது. அங்கு 10 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த நிலையில், ஸ்காட்லாந்தில் உயர்க்கல்வியை பயின்றார். 2015ஆம் ஆண்டில் மிஸ் இந்தியா யூஏஇ போட்டியில் மகுடம் சூடிய இவர், அதே 2015இல் Miss India Worldwide போட்டியில் இறுதிப்போட்டியாளராக தேர்வாகி 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்திருக்கிறார். அதற்கு பின் ஒரே ஆண்டில் அவருக்கு தமிழ் சினிமாவில் இருந்து அழைப்பு வந்திருக்கிறது.
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு வெளியான ஒரு நாள் கூத்து படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறிமுகமானவர் நிவேதா பெத்துராஜ். இதையடுத்து அவருக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. திக் திக் திக், திமிரு புடிச்சவன், சங்கத்தமிழன், பொன் மாணிக்கவேல், Boo உள்ளிட்ட படங்களில்ம நடித்தார். தமிழில் மட்டுமல்லாமல் தெலுங்கிலும் ஒரு வலம் வந்தார் நிவேதா பெத்துராஜ். தற்போது சினிமா துறையில் மார்க்கெட் இல்லாததால், கார் ரேஸ் போன்றவற்றில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
காதலரை அறிமுகப்படுத்திய நிவேதா பெத்துராஜ்
இதெல்லாம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், இன்ஸ்டாகிராமில் அவ்வப்போது தனது க்யூட்டான புகைப்படங்களையும் நிவேதா பெத்துராஜ் பகிர்ந்து வருவதுண்டு. இந்த நிலையில், அவர் தற்போது தனது காதலருடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அனைவருக்கும் இன்பதிர்ச்சி அளித்துள்ளார்.
நிவேதா பெத்துராஜ் உடைய காதலர் பெயர் ரஜித் இப்ரான். தொழிலதிபரான இவர் மாடலிங் துறையிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். நேற்றைய தினம் (ஆகஸ்ட் 27) விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தனது காதலருடம் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். நிவேதா பெத்துராஜ் அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ள அவருடைய காதலர் ரஜித் இப்ரானும் கார் பந்தயத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர். இவர்கள் இருவருக்கும் விரைவில் திருமணம் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், ரசிகர்கள் பலரும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பிக்பாஸ் ஜூலியின் காதலரா ரஜித் இப்ரான்?
இந்நிலையில் நிவேதா பெத்துராஜ், தனது காதலன் என அறிமுகப்படுத்திருக்கும் ரஜித் இப்ரான், பிக்பாஸ் ஜூலியின் முன்னாள் காதலர் என சிலர் கூறி வருகின்றனர். அதோடு ஜூலியும், ரஜித் இப்ரானும் இணைந்து இருக்கும் புகைப்படங்களும் வைரலாகி வருகின்றன. குறிப்பாக ஜூலியின் எக்ஸ் தளத்தில் 'my special day with my bestie' என்ற கேப்ஷனுடன் ரஜித் இப்ரான் பெயர் டேக் செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட் (Screen Shot) புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதனால் பலரும் ஜூலியின் முன்னாள் காதலர் தான் இவர் என்று பேசி வருகின்றனர்.
ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்பது தெரியவில்லை. பிரபலங்கள் தங்கள் துணையை அறிமுகப்படுத்தினால் இப்படி அதன் தொடர்ச்சியாக சில சர்ச்சைகள் எழுவது ஒன்றும் புதிதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
