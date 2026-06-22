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சமந்தா உண்மையாகவே கர்ப்பம்? ரொம்ப அமைதியா இருக்காரே..டிசம்பரில் டெலிவரி?

Samanth Pregnant : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், சமந்தா. இவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘மா இண்டி பங்காரம்’ என்கிற தெலுங்கு படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதையடுத்து, சமந்தா கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறி சில புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:10 PM IST
சமந்தா உண்மையாகவே கர்ப்பம்? ரொம்ப அமைதியா இருக்காரே..டிசம்பரில் டெலிவரி?
Image Credit: Samantha Pregnant | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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