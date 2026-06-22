/சமந்தா உண்மையாகவே கர்ப்பம்? ரொம்ப அமைதியா இருக்காரே..டிசம்பரில் டெலிவரி?

Samanth Pregnant : சில தினங்களுக்கு முன்பு, சமந்தா நடித்த ‘மா இண்டி பங்காரம்’ என்கிற திரைப்படம் வெளியானது. இதையடுத்து, அவருடைய வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. அதில் அவருடைய வயிறு, கொஞ்சம் பெரிதாக தெரிகிறது. இதை பார்த்த பலர், அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை சமந்தாவிற்கு, 2017ஆம் ஆண்டு நாக சைதன்யாவுடன் திருமணம் நடந்தது. காதல் திருமணமாக இருந்தாலும், 2021ஆம் ஆண்டே விவாகரத்து ஆகிவிட்டது. இதையடுத்து, சில வருடங்கள் சிங்கிளாக இருந்த சமந்தா சிட்டெல் தொடரில் தன்னுடன் சேர்ந்து பணியாற்றிய ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்து கொண்டார். மா இண்டி பங்காரம் திரைப்படம், வெளியான சில நாட்களிலேயே சுமார் ரூ.23 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது.
ராஜ் நிடிமொருவுக்கும் சமந்தாவிற்கும் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஈஷா யோகா மையத்தில் திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து இவர்கள் இருவரும் தற்போது வெளியூரில் தங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அவர் தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில், பி.வி.நந்தினி ரெட்டி இயக்கத்தில் சமந்தா ‘மா இண்டி பங்காரம்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில், அவர் ஆக்ஷன் காட்சிகளில் நடித்திருந்தார். இந்த படம், நல்ல வெற்றியை பெற்றுள்ளது. தெலுங்கில் மட்டுமன்றி, இப்படம், “எங்கள் தங்கம்” என்கிற பெயரில் வெளியானது. அந்த படத்தின் வெற்றியை படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர். அப்போது வந்த சமந்தா, ஒரு வெள்ளை நிற டி-ஷர்டும் ஜீன்ஸ் பேண்டும் போட்டிருந்தார். அப்படி, அவர் வருகையில் அவருடைய வயிறு கொஞ்சம் பெரிதாக இருந்தது. இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள், அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறி அந்த புகைப்படத்தை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
சமந்தாவிற்கு, டிசம்பர் மாதத்தில் பிரசவம் ஆகும் என்று பலர் கூறி வருகின்றனர். இவர், சில மாதங்களில் தங்கள் வீட்டில் குழந்தை வர இருப்பதை எண்ணி மகிழ்ச்சியில் இருப்பதாகவும், இவர்கள் இருவருக்கும் இது முதல் குழந்தை என்பதால் தற்போதைக்கு தாய்-தந்தை இருவருமே ஜாலியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை சமந்தா, தன்னைப்பற்றி எந்த வதந்திகள் இணையத்தில் வைரலானாலும், அதற்கு உடனடியாக ரியாக்ட் செய்து விடுவார். அது, இணையத்தில் தவறாக சித்தரிக்கப்படும் அளவிற்கு வைத்துக்கொள்ள மாட்டார். ஆனால், அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக தொடர்ந்து இணையத்தில் தகவல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் போதிலும், அதற்கு எந்த பதிலும் கொடுக்காமல், இணையத்தில் அமைதி காத்து வருகிறார். இதனால், இந்த தகவல் உண்மைதானோ என்கிற எண்ணம் பலருக்கும் எழுகிறது. இருப்பினும், எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தால்தான் ரசிகர்களுக்கு உண்மை என்ன என்பது தெரியும்.