சினிமாவில் இருந்து முழுவதுமாக விலகல்? த்ரிஷா சொன்ன அதிகாரப்பூர்வ தகவல்!

திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமாவில் இருந்து விலகுகிறேனா? வதந்திகளுக்கு ஆவேசமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்த நடிகை த்ரிஷா! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 7, 2026, 12:00 PM IST
தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை த்ரிஷா. கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரசிகர்களின் கனவுக்கன்னியாகவும் இருந்து வருகிறார். தமிழ், தெலுங்கு என பல மொழிகளில் பல ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் விஜய்யுடன் லியோ மற்றும் கமலுடன் இணைந்து தக் லைஃப் போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களில் நடித்திருந்தார். முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு இணையாக சம்பளம் வாங்கும் இவர், தற்போது திரைத்துறையில் படு பிஸியான நடிகையாகவும் இருந்து வருகிறார். பல ஆண்டுகளாகவே த்ரிஷாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும், திருமணம் குறித்தும் பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வருவது வழக்கமான ஒன்றுதான். த்ரிஷா ஒரு பிரபல தொழிலதிபரை காதலிக்கிறார் என்றும், அவருடன் விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது என்றும் அடிக்கடி வதந்திகள் பரவுவது வழக்கம். இதற்கு அவ்வப்போது த்ரிஷாவும் தன் தரப்பு விளக்கத்தை தெரிவித்து வருகிறார்.

சித்ரா லட்சுமணன் உடைத்த சீக்ரெட்

நடிகை த்ரிஷா குறித்து சமீப நாட்களாகவே பலவிதமான வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், பிரபல சினிமா விமர்சகரும், இயக்குனருமான சித்ரா லட்சுமணன் இது குறித்து பேசியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், "நடிகை த்ரிஷா விரைவில் சினிமாவில் இருந்து முழுமையாக விலக போவதாக திரைத்துறை வட்டாரத்தில் பலமாக பேசப்படுகிறது. பல முன்னணி தயாரிப்பாளர்கள் என்னிடம் நேரடியாகவே இந்த தகவலை பகிர்ந்துகொண்டனர். அவர் இனி புதிய படங்களில் நடிக்க போவதில்லை என்ற முடிவுடன் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்" என கூறியுள்ளார். சித்ரா லட்சுமணன் கூறியது போலவே, சமீபத்தில் ஒரு முன்னணி தெலுங்கு இயக்குனரின் பிரம்மாண்ட படத்தின் கதையை கேட்ட த்ரிஷா, அதில் நடிக்க மறுத்துவிட்டதாக தெலுங்கு ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்களின் பட வாய்ப்புகள் அவரை தேடி வந்தாலும், அவர் எந்தவொரு புதிய திரைப்படத்திலும் ஒப்பந்தம் ஆகவில்லை என கூறப்படுகிறது. கைவசம் உள்ள படங்களை மட்டும் முடித்துக்கொடுத்துவிட்டு, அவர் சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளாராம். 

சினிமாவில் இருந்து விலகும் த்ரிஷா?

கடந்த சில மாதங்களாக, நடிகை த்ரிஷா ஒரு பெரும் தொழிலதிபரை காதலித்து வருகிறார் என்றும், விரைவில் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளார் என்றும் செய்திகள் பரவி வந்தன. இவர்கள் இருவரும் நீண்ட காலமாக நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றும், அவர்களின் திருமணத்திற்கு இரு குடும்பத்தினரும் சம்மதம் தெரிவித்து விட்டார்கள் என்றும் கூறப்பட்டு வந்தது. இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு த்ரிஷா ஒட்டுமொத்தமாக சினிமாவை விட்டு விலகுவார் என்ற செய்தியும் பரவி வந்தது. இது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

த்ரிஷாவின் காட்டமான பதிலடி

தனது திருமணம் குறித்தும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும் இப்படிப்பட்ட வதந்திகள் பரவி வரும் நிலையில், த்ரிஷா தனது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் அதிரடியான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "நான் திரைப்படங்களை விட்டு விலகிவிட்டேன், ஒரு பணக்கார தொழிலதிபரை மணந்துகொண்டேன், மேலும் நேற்று இரண்டு வயதை எட்டிய நான்கு குழந்தைகளை வளர்த்து வருகிறேன். நான் வேறு ஏதாவது சேர்க்க வேண்டுமா? அல்லது இன்றைய புனைக்கதையின் அளவை நாம் இதோடு உறுதி செய்து விட்டோமா?" என்று மிகவும் காட்டமாகவும், கிண்டலாகவும் பதிவிட்டுள்ளார்.

முந்தைய பதிவின் வைரல்

மேலும், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் பரவிய இதுபோல ஒரு வதந்திக்கு த்ரிஷா அளித்திருந்த பதிலும் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதில், "எனது வாழ்க்கையை எனக்காக மற்றவர்கள் திட்டமிடுவதை பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. எனக்கான ஹனிமூனை அவர்கள் எப்போது திட்டமிடுவார்கள் என்று தான் நான் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறேன்" என்று கிண்டலாக பதிவிட்டிருந்தார். இந்த தொடர்ச்சியான பதிவுகளின் மூலம், தனது திருமணம் குறித்து பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு த்ரிஷா முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

சினிமாவை விட்டு விலகும் எண்ணமே இல்லை

இந்த சமயத்தில் த்ரிஷாவின் பழைய பேட்டி ஒன்றும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனக்கு நடந்த நிச்சயதார்த்தம் முறிந்தது குறித்து அவர் பேசியிருந்த அந்த பேட்டியில், "நான் திருமணம் செய்துகொள்ள இருந்த நபர், திருமணத்திற்கு பிறகு என்னை சினிமாவில் நடிக்க வேண்டாம் என்று கூறினார். ஆனால், திரைப்படங்களை விட்டு விலகுவதை விட, அந்த நிச்சயதார்த்தத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதே சிறந்தது என்று நான் முடிவெடுத்தேன். எனக்கு முன்னணி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றாலும்கூட, எனது இமேஜுக்கு பொருந்தக்கூடிய குணச்சித்திர வேடங்களிலாவது நான் தொடர்ந்து நடிப்பேனே தவிர, ஒருபோதும் திரைத்துறையை விட்டு நான் விலக மாட்டேன். எனது கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை நான் சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டே இருப்பேன்" என்று அவர் ஆணித்தரமாக தெரிவித்திருந்தார். தனது திருமணம் குறித்து அவ்வப்போது வரும் இது போன்ற வதந்திகள் குறித்து த்ரிஷா உடனுக்குடன் விளக்கமளிப்பது, தன்னை சுற்றியுள்ள தேவையற்ற வதந்திகளை தவிர்க்க பெரிதும் உதவுகிறது.

