/ஜெயிலர் 2: ஷாருக்கானுக்கு பதில் கேமியாேவில் நடிப்பது யார்? ரஜினியின் வளர்ப்பு மகன்..

Jailer 2 Cameo : ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம்தான், ஜெயிலிர் 2. இந்த படத்தில், கேமியோவில் நடிக்கும் புதிய நடிகர் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
Jailer 2 Cameo : கோலிவுட்டில், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற படமாக இருந்தது, ஜெயிலர். இதனை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். இதையடுத்து, இதன் அடுத்த பாகமும் உருவாகி வரும் நிலையில், இன்னும் சில நாட்களில் படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டு விடும். இதையடுத்து, இந்த படத்தில் கேமியோவில் நடிக்கப்போகும் ஒரு நடிகர் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வாேம்.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ஜெயிலர் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை, கேரளா, கோவா உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடைப்பெற்றது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் ஏராளமான நடிகர்கள் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். அதில், முக்கியமாக ஒரு நடிகர் குறித்த தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.
2023ஆம் ஆண்டில் வெளியாகியிருந்த ஜெயிலர் திரைப்படத்திலேயே தமன்னா, மோகன்லால், சிவராஜ் குமார், ஜாக்கி ஷ்ராப் உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு மொழியில் இருந்தும், ஒவ்வொரு ஸ்டார் நடிகர்களை அழைத்து வந்து நடிக்க வைத்த நெல்சன் திலீப்குமார், ஜெயலிர் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கும் அதையே ப்ளான் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் கேமியோவில் நடிக்க பாலிவுட்டை சேர்ந்த சில ஸ்டார்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் கெளரவ தோற்றத்தில் நடிக்க ஷாருக்கானிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்றதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் அவரோ, தானும் பெரிய ஸ்டார், ரஜினிகாந்தும் பெரிய ஸ்டார் என்பதால் அவருடைய படத்தில் தன்னால் கேமியோ கதாப்பாத்தரத்தில் நடிக்க முடியாது என்று கூறி மறுத்து விட்டாராம். இதையடுத்து, இன்னொரு நடிகரை அந்த கேமியோ கேரக்டரில் நடிக்க வைக்க நியமித்துள்ளனர்.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, ரித்திக் ரோஷன்தான். பாலிவுட்டின் ‘கிரேக்க கடவுள்’ என்று கூட இவரை சிலர் அழைப்பதுண்டு. காரணம், 52 வயதிலும், 25 வயது இளமையுடனும் அழகுடனும் இவர் இருப்பதால்தான் இவருக்கு இந்த பெயர். இதையடுத்து, ஷாருக்கானின் கேமியோ இடத்தை நிரப்ப, ரித்திக் ரோஷனை நடிக்க வைப்பது குறித்த பேச்சு வார்த்தைகள் இப்போது நடைப்பெற்று வருகிறதாம். இந்த நிலையில், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரஜினிகாந்தும் ரித்திக் ரோஷனும் ஏற்கனவே ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். 1986ல் வெளியான ‘பகவான் டாடா’ எனும் அந்த திரைப்படம்தான், ரித்திக் ரோஷன் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த முதல் படமாகும். இந்த படத்தில், ரஜினிகாந்துடன் நடித்த அனுபவம் குறித்து அவர் அவ்வப்போது நேர்காணல்களில் குறிப்பிடுவார். இந்த படத்தில் ஸ்ரீதேவி, ராகேஷ் ரோஷன் உள்ளிட்டோரும் நடித்திருப்பர். இதில், ரஜினிகாந்தின் வளர்ப்பு மகனாக ரித்திக் ரோஷன் நடித்திருப்பார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் சில வாரங்களுக்கு முன்பு முடிவடைந்தன. இருப்பினும், சில பேச் வொர்க் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருப்பதால், அந்த படப்பிடிப்பு காட்சிகள் நடைப்பெற்று வருகின்றன. படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் போது, படம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் திரைக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, இந்த படம் செப்டம்பரில் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.
|ஹைலைட்ஸ்
|ஜெயிலர் 2-ல் புதிய பாலிவுட் கேமியோ சர்ப்ரைஸ்
|ஷாருக்கானுக்கு பதில் ரித்திக் ரோஷன்?
|ரஜினி - ரித்திக் கூட்டணி மீண்டும் இணையுமா?
|‘பகவான் டாடா’ படத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் சேரும் வாய்ப்பு
|ரஜினியின் வளர்ப்பு மகனாக நடித்திருந்த ரித்திக்
|நெல்சனின் பான்-இந்தியா கேமியோ பிளான்
|செப்டம்பர் ரிலீஸை குறிவைக்கும் ஜெயிலர் 2
|ரஜினி படத்தில் கேமியோவுக்கு நோ சொன்ன ஷாருக்கான்?
|அனிருத் இசையில் உருவாகும் ஜெயிலர் 2
|விநாயகர் சதுர்த்தி ரேஸில் ஜெயிலர் 2?