ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் தேதி என்னது? ரஜினிகாந்த் கொடுத்த அப்டேட்!

Jailer 2 Movie Release Date : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தின் ஒரு கட்டத்தின் படப்பிடிப்பு கேரளாவில் நடந்தது. இதில் ரஜினிகாந்த் உள்பட சில நடிகர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதை முடித்து விட்டு, ரஜினிகாந்த் இன்று சென்னை திரும்பினார். அப்போது ஜெயிலர் 2 படம் பற்றிய அப்டேட்டை கொடுத்தார்.
ஜெயிலர் 2:
இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ஜெயிலர் படம் இரண்டாம் பாகத்தின் சில காட்சிகள் கோவை அடுத்த கேரள மாநிலம் பாலக்காடு பகுதியில் எடுக்கப்பட்டது. இதற்காக சில தினங்களுக்கு முன்பு நடிகர் ரஜினிகாந்த் இயக்குனர் நெல்சன் அடங்கிய படக்குழுவினர் விமான மூலம் கோவை வந்தடைந்து பாலக்காடு சென்றனர்.
குறிப்பிட்ட காட்சிகளை படக்குழுவினர் எடுத்ததை அடுத்து இன்று இயக்குனர் நெல்சன் மற்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் சென்னை திரும்பினர். அதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்தடைந்த நடிகர் ரஜினியை அங்கிருந்து ரசிகர்கள் தலைவா என்று கூறி அழைத்து வரவேற்றனர்.
ரிலீஸ் தேதி!
சென்னை விமான நிலையத்தில், ரஜினிகாந்தை சந்தித்த செய்தியாளர்கள், மலையாள நடிகர் மோகன்லால் சமீபத்தில் தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றது குறித்து கேட்டனர். அதற்கு அவர், தான் ஏற்கனவே வாழ்த்துகள் சொல்லிவிட்டதாக கூறினார். தொடர்ந்து, ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு குறித்து கேட்டபோது, அது நன்றாக சென்று கொண்டிருப்பதாக கூறினார். பின்னர் ரிலீஸ் தேதி குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “ஜூன் 12” என்று பதில் கூறினார்.
இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எப்படி ‘கூலி’ திரைப்படம் திரைக்கு வந்ததோ, அதை போலவே, ஜெயிலர் 2 படமும் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியாக இருக்கிறது. இதற்கு அடுத்து ரஜினி எந்த படத்தில் நடிக்கப்போகிறார் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை.
சுய சரிதை எழுதுகிறாரா?
50 ஆண்டுகளாக திரையுலகில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்து வைத்திருக்கும் ரஜினிகாந்த், நெடு நாட்களாக சுயசரிதை எழுத வேண்டும் என்கிற திட்டத்துடன் இருக்கிறாராம். இதனால், ஒரு பக்கம் படத்தில் நடித்து வந்தாலும், இன்னொரு பக்கம் தொடர்ந்து இதையும் எழுதி வருகிறார் என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த அப்டேட்டும் விரைவில் வெளியாகலாம்.
கூலி திரைப்படம் எப்படி?
ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் அதிகமாக எதிர்பார்த்த படங்களுள் ஒன்று, கூலி. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார். சத்யராஜ், செபின் சாகிர், ஸ்ருதிஹாசன், நாகார்ஜுனா, அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்திருந்தனர். அதிலும், செளபின் சாகிரின் நடிப்பு பலரால், பலவாராக பாராட்டப்பட்டது. படம் நன்றாக வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடைசியில் கொஞ்சம் மங்கலான திரைக்கதையால் பெரிதாக சொதப்பியது. இருப்பினும் படத்திற்கு வசூல் நல்லபடியாக வந்தது. இருப்பினும் எதிர்பார்த்த ரூ.1000 கோடி வசூலை பெற, படம் தவறியது.
