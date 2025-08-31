English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜெயிலர் 2 படத்தில் இரண்டு நாயகிகள்! இருவருமே ரொம்ப பிரபலம்..யார் தெரியுமா?

Jailer 2 Vidya Balan Anna Rajan : நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஜெயிலர் 2 படம் குறித்த சர்ப்ரைஸ் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 31, 2025, 02:32 PM IST
  • ஜெயிலர் 2 படத்தில் வித்யா பாலன்?
  • இணையும் இன்னொரு புது நடிகை
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
camera icon7
Amarkalam
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
இன்றைய ராசிபலன்: ஆவணி 14 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஆவணி 14 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
ஜெயிலர் 2 படத்தில் இரண்டு நாயகிகள்! இருவருமே ரொம்ப பிரபலம்..யார் தெரியுமா?

Jailer 2 Vidya Balan Anna Rajan : 2023ல் வெளியான ப்ளாக் பஸ்டர் திரைப்படம், ஜெயிலர். இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தற்போது உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் நடிக்க இருக்கும் நடிகை குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜெயிலர் 2 :

கூலி படத்தில் நடித்து முடித்த கையோடு, ரஜினிகாந்த் இணைந்த படம், ஜெயிலர் 2. நெல்சன் இயக்கத்தில் 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் படத்தின் இரண்டாம் பாகம்தான் இது. இந்த படம், ரஜினிக்கு பெரிய ப்ளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்தது. இப்படத்தில், ரஜினியுடன் சேர்ந்து தமன்னா, சிவராஜ் குமார், மோகன்லால் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருப்பர். இப்படம் உலகளவில் பெரிய வெற்றி பெற்றது.

ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த படத்திற்கு பிறகு ரஜினி எந்த படத்தில் நடிக்கப்போகிறார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பும் பெரிதாக எழுந்துள்ளது.

இணையும் புது நடிகை? 

ஜெயில் 2 திரைப்படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகை இணைய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக வலம் வரும் இவர், தமிழில் பெரிதாக படங்களில் நடித்ததில்லை. இளமை காலத்திலேயே தமிழில் நடிக்க இருந்த இவருக்கு, சில காரணங்களால் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார். இந்த நிலையில், அவர் மீண்டும் தமிழில் ஜெயில்ர் 2 படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Jailer 2

இன்னொரு நடிகையும் இருக்கிறாரா?

மலையாளத்தில் பிரபல நடிகையாக இருப்பவர், அன்னா ராஜன். நர்சிங் படித்த இவர், அங்கமாலே டைரீஸ் திரைப்படம் படம் மூலம் பிரபலமானார். இவர், தற்போது ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவர்கள் இருவரும் நடிப்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கிரபோர்த்தியும் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அடுத்த படம் எது?

ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை அடுத்து, வேறு எந்த படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக எழுந்துள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜே அடுத்த படத்தையும் எடுக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இந்த தகவல் உண்மையில்லையாம். காரணம், ஏற்கனவே அவர் கைவசம் அவர் நடிக்கும் படமும், பிற எல்சியு படங்களும் இருக்கின்றன. எனவே, அவர் ரஜினியின் படத்தை இயக்க வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு புது இயக்குநரிடம் ரஜினி கதை கேட்டிருப்பதாகவும், அந்த இயக்குநர் ரஜினி படத்தை இயக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஜெயிலர் 2வில் மெகா சர்ப்ரைஸ்! 11 வருடங்கள் கழித்து ரஜினியுடன் நடிக்கும் பிரபல நடிகர்..

மேலும் படிக்க | லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! இருவரும் ரஜினி பட ஹீரோயின்ஸ்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jailer 2Vidya BalanAnna RajanNelson DilipkumarCop Drama

Trending News