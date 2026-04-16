English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..உதவி எடிட்டர் உள்பட 3 பேர் கைது! படம் திருடப்பட்டது எப்படி?

Jana Naaygan Leak 3 Arrested : ஜனநாயகன் திரைப்படம், சமீபத்தில் இணையத்தில் லீக் செய்யப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இது சம்பந்தமாக நடந்த விசாரணையில் முக்கிய நபர் உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 16, 2026, 04:22 PM IST
Trending Photos

தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம்! யாருக்கு லாபம் தெரியுமா?
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம்! யாருக்கு லாபம் தெரியுமா?
இங்கிலாந்தின் விஸ்டன் விருது: 6 இந்தியர்கள் தேர்வு.. யார் யார் பாருங்க!
camera icon6
Wisden Award
இங்கிலாந்தின் விஸ்டன் விருது: 6 இந்தியர்கள் தேர்வு.. யார் யார் பாருங்க!
தன்னை விட..22 வயது இளம் நடிகையுடன் ஜோடி சேரும் தனுஷ்! யார் அந்த நாயகி?
camera icon7
Dhanush
தன்னை விட..22 வயது இளம் நடிகையுடன் ஜோடி சேரும் தனுஷ்! யார் அந்த நாயகி?
இது நடந்தால் ஜூன் மாதம் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வரப்போகும் 3 குட் நியூஸ்
camera icon10
Ration Card
இது நடந்தால் ஜூன் மாதம் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வரப்போகும் 3 குட் நியூஸ்
Jana Naaygan Leak 3 Arrested : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைப்படம், சில நாட்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இந்த பிரச்சனையில் தொடர்புடைய 3 பேரை சைபர் க்ரைம் கண்டுபிடித்து கைது செய்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

உதவி எடிட்டர் கைது:

ஜனநாயகன் திரைப்படம், விஜய்க்கு கடைசி படமாகும். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்த இந்த படம் ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த நிலையில் கடைசியில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் வெளியிட முடியாமல் போனது. இந்த நிலையில், இந்த படம் HD ப்ரிண்டில் சில தினங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது இன்னும் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில், படத்தில் உதவி படத்தொகுப்பாளராக வேலை பார்த்த ஒப்பந்த ஊழியர் (Freelancer) கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இவர் மூலமாகத்தான் படம் கசிந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

திருடப்பட்டது எப்படி?

ஜனநாயகன் திரைப்படம், எடிட்டிங் ஸ்டுடியோவில் இருந்து எடுத்தே உதவி படத்தொகுப்பாளர் திருடப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள், படத்தின் ரீலை எடிட்டிங் ரூமில் இருந்து அனுமதியின்றி எடுத்து, பிறருடன் பகிர்ந்ததே இணையத்தில் படம் கசிந்ததற்கான காரணம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர், படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்து “வீண் பழி சுமத்த வேண்டாம்” என்று கோரிக்கை எழுந்த நிலையில், தற்போது அக்குழுவில் இருந்தே படத்தை ஒருவர் கசிய விட்டுருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

சைபர் க்ரைம் சொன்னது என்ன?

சைபர் க்ரைம் போலீசார் இது குறித்து அறிக்கையை வெளியிட்டனர். அதில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்கள் பின்வருமாறு:

"தமிழ்நாடு இணையவழி குற்ற தடுப்பு பிரிவானது, தொடர்ச்சியான நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ஆன்லைன் கசிவு தொடர்பாக 11.04.2026 அன்று SCCIC குற்ற எண். 47/2026 பதிவு செய்யப்பட்டது. திருட்டு உள்ளடக்கத்தை பரப்புவதிலும் பதிவேற்றுவதிலும் ஈடுபட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மூன்று முக்கிய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

விரிவான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் டிஜிட்டல் சான்றுகளின் பரிசோதனையின் அடிப்படையில், இணையவழி குற்றப்பிரிவு 15.04.2026 அன்று தகவல் திருட்டு மற்றும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் திருட்டு நகலை பரப்பியதற்காக மூன்று குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளது.

முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மற்றொரு திரைப்படத்திற்காக எடிட்டிங் ஸ்டுடியோவில் ஃப்ரீலான்ஸ் உதவி எடிட்டராக பணிபுரிந்தார். இருப்பினும், எடிட்டிங் ஸ்டுடியோவில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ரீல்களை அனுமதியற்ற வகையில் திருடிச் சென்றார். திருடப்பட்ட தரவு பின்னர் ஒரு திரைப்படமாக வழங்கப்பட்டு இணை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் பகிரப்பட்டது, இது திருட்டு நகல்களை ஆன்லைனில் பரப்புவதற்கு வழிவகுத்தது.

கைது செய்யப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளும் மாண்புமிகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

திருட்டு உள்ளடக்கத்தை பதிவிறக்கம் செய்யவோ, ஸ்டீரீம் செய்யவோ அல்லது பகிரவோ வேண்டாம் என்று பொதுமக்கள் கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

அத்தகைய உள்ளடக்கத்தை அனுப்புவது அல்லது ஊக்குவிப்பது உட்பட டிஜிட்டல் திருட்டுத்தனத்தில் எந்தவொரு ஈடுபாடும் கடுமையான சட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

திருட்டு உள்ளடக்கம் அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமான இணைப்புகள் ஏதேனும் இருந்தால் பின்வரும் இணையதளம் மூலமாக உடனடியாக புகாரளிக்க பொதுமக்கள் கேட்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தலைவர் 173: வெளியேறிய சிபி சக்கரவர்த்தி! அவருக்கு பதில் படத்தை எடுக்கப்போவது யார்?

மேலும் படிக்க | மீண்டும் நடிக்க வரும் விஜய்? ஜனநாயகன் லீக் ஆனதால் எடுத்த முடிவு! அப்பாே அரசியல் வாழ்க்கை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
Trending News