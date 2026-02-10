English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்! சென்சார் சான்றிதழ் எப்போ வரும்? ஐகோர்ட் அப்டேட்..

ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்! சென்சார் சான்றிதழ் எப்போ வரும்? ஐகோர்ட் அப்டேட்..

Jana Nayagan KVN Production Withdrew Writ Petition : KVN தயாரிப்பு நிறுவனம், ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் அளிப்பது தொடர்பான வழக்கை வாபஸ் பெற, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டி.ஆஷா அனுமதி அளித்தார்!  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:14 AM IST
  • ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்!
  • சென்சார் சான்றிதழ் எப்போது?
  • இதோ முழு விவரம்!

ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்! சென்சார் சான்றிதழ் எப்போ வரும்? ஐகோர்ட் அப்டேட்..

Jana Nayagan KVN Production Withdrew Writ Petition : ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் தருவது தொடர்பான வழக்கை, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து வாபஸ் பெற அனுமதி கேட்டது. இதற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா அனுமதி அளித்துள்ளார். 

ஜனநாயகன் பட வழக்கு!

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் தனது கடைசி படமாக நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். பொங்கலுக்கு திருவிழாவாக ரிலீஸ் ஆகும் என்று நினைத்த இந்த படம், எதிர்பாராத விதமாக சென்சார் சான்றிதழ் வழக்கை சந்தித்தது. படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்குவதாக கூறிய தணிக்கை வாரியம், ரிலீஸிற்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான், படத்தை மறு தணிக்கைக்கு அனுப்புவதாக கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் தெரிவித்திருந்தது. இப்படி, மறு தணிக்கைக்கு சென்றால் கண்டிப்பாக படம் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படும் என்பது தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு தெரிந்தது. இதனால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்றது.

கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்த வழக்கு விசாரணையில், உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவளித்தார். இதை எதிர்த்து, உடனடியாக சென்சார் போர்ட் மேல்முறையீடு செய்தது. இதன் வழக்கு விசாரணை, கடந்த ஜனவரி மாதம் 27ஆம் தேதி நடந்த விசாரணையில், படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்கிற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உயர் நீதிமன்ற அமர்வு ரத்து செய்தது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கை, அவரே விசாரிக்கலாம் என்று கூறியிருந்தது. 

வழக்கு திரும்ப பெறப்பட்டது!

நடிகர் விஜயின் ஜனநாயகன் படத்தில் மத நல்லிணக்கத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளதாக தணிக்கை குழு உறுப்பினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்பி சென்சார் போர்டு தலைவர் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட கோரி பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, படத்துக்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்று வழங்க வேண்டும் என்று ஜனவரி 9ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தார். 

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்சார் போர்டு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல் முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து, வழக்கை மீண்டும் தனி நீதிபதி விசாரணைக்கு அனுப்பி உத்தரவிட்டார். மேலும் படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்பியதை எதிர்த்து திருத்த மனு தாக்கல் செய்ய பட தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வு அனுமதி அளித்திருந்தது. இந்நிலையில் படத்தின் தணிக்கைச் சான்று தொடர்பாக மறு ஆய்வு குழுவை அணுகி உள்ளதால், தனி நீதிபதி முன் உள்ள வழக்கை திரும்ப  பெற உள்ளதாக கூறி, பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற பதிவு துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தது. இந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில், வாபஸ் பெறுவதற்காக என்ற தலைப்பில் பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வழக்கு, தனி நீதிபதி ஆஷா முன் முதல் வழக்காக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. வழக்கு, நீதிபதி ஆஷா முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, வழக்கை வாபஸ் பெற அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டார்.  வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

எப்போது சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்கும்?

சென்சார் போர்ட் விதிகளின் படி, ஆவண படங்களுக்கு 3 நாட்களில் அதிக பட்சமாக சான்றுகள் வழங்கப்பட்டு  விடும். ஆனால், திரைப்படங்களூக்கு தணிக்கை வழங்குவதற்கு குறைந்த பட்சம், 18 நாட்கள் ஆவது ஆகலாம். படம், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 18 வேலை நாட்களில் தணிக்கை சான்று வழங்கப்படும். படத்தில் இருக்கும் காட்சிகள், வசனங்களுக்கு தணிக்கை  குழுவினர் ஆட்சேபனை தெரிவித்தால், கூடுதல் வழிகாட்டுகளுக்கு பின், குறிப்பிட்ட காட்சிகளோ, வழனங்களோ நீக்கப்பட்டு, படத்தை மீண்டும் சமர்ப்பித்து, அதற்கு தகுந்த சான்றிதழ்களை பெற, 48 நாட்களாவது ஆகலாம். ஜனநாயகன் படத்தை, இந்த பிப்ரவரி மாதத்திலேயே வெளியிட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால், இதன் நிலை என்னவாகும் என்பது பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது.

Jana NayaganCensor CertificateKVN ProductionWrit PetitionMadras High Court

