ஜனநாயகன் சென்சார் வழக்கு : பொங்கலுக்கு நல்ல செய்தி..குஷியில் விஜய் ரசிகர்கள்..

Jana Nayagan Supreme Court Hearing On January 15 : ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு மனு விசாரணைக்கு வருகிறது. இதனால் பொங்கலுகு நல்ல செய்தி வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
அரசியலில் முழு நேரமாக நுழைந்திருக்கும் விஜய், கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரைக்கு வர இருந்தது. ஆனால் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால், அது பெரும் பூதாகரமாக வெடித்து, ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது.
சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்:
இந்தியாவில் எந்த படத்தையும் தணிக்கை செய்யாமல் வெளியிட முடியாது. இதனால், சென்சார் போர்டில் முதலில் படக்குழு தரப்பில் இருந்து படம் அனுப்பப்பட்டு, அங்கு சான்றிதழ் கிடைக்கப்பெற்ற பின்னர்தான் படத்தை வெளியிட வேண்டும். இதற்காக ஜனநாயகன் படக்குழு, அறிவிக்கப்பட்ட ரிலீஸ் தேதி வரை காத்திருந்தன. ஆனால், இறுதி நேரத்தில் சென்சார் குழு தரப்பில் இருந்து படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டதால், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில், முதலில் விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, ஜனநாயகன் படத்திற்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, உடனடியாக தணிக்கை நிர்வாகம் தரப்பில் இருந்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இதை விசாரித்த நீதிபதி அமர்வு, சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்கிற உத்தரவை ரத்து செய்ததோடு, படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்த விசாரணையை ஜனவரி 21ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டது.
உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்ற படக்குழு!
படத்தை எப்படியாவது பொங்கலுக்குள் ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த படக்குழு, உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றது. இதில், படக்குழு தரப்பில் ஆவணங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருப்பதாக உச்சநீதிமன்றத்தால் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து சென்சார் நிர்வாகம், கேவியட் மனு தாக்கல் செய்ததோடு, தங்களை கேட்காமல் படம் குறித்து தங்கள் தரப்பை கேட்காமல் உத்தரவிடக்கூடாது என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி ஜனநாயகன் பட வழக்கு விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது.
பொங்கலுக்கு நல்ல செய்தி வருமா?
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட வேண்டும் என்று படக்குழு ஒருபுறம் ப்ளான் செய்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் காய்களை நகர்த்தி வருகிறது. படத்திற்கு சாதகமாக எப்படியாவது தீர்ப்பு வர வேண்டும் என்பது, ரசிகர்களின் எண்ணம். இப்போது பொங்கலுக்கே இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வருவதால், கண்டிப்பாக படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். எது எப்படியிருப்பினும், இன்னும் 2 நாட்களில் பட ரிலீஸ் குறித்த முக்கிய தகவல் தெரிந்து விடும்.
