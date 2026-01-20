English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனநாயகன் பட விவகாரம்: தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு! 1 மாசத்துக்கு நோ ரிலீஸ்? ஐகோர்ட் அப்டேட்..

ஜனநாயகன் பட விவகாரம்: தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு! 1 மாசத்துக்கு நோ ரிலீஸ்? ஐகோர்ட் அப்டேட்..

Madras High Court Postponed Judgement Jana Nayagan CBFC :  விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்குவது குறித்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 20, 2026, 04:44 PM IST
  • ஜனநாயகன் சென்சார் சான்றிதழ் விவகாரம்
  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்கள்?

ஜனநாயகன் பட விவகாரம்: தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு! 1 மாசத்துக்கு நோ ரிலீஸ்? ஐகோர்ட் அப்டேட்..

Madras High Court Postponed Judgement Jana Nayagan CBFC :  விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன், பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக இருந்த சமயத்தில், திடீரென படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் போனது. இந்த நிலையில், இது குறித்த விசாரணையானது தற்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன் பட விவகாரம்:

ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் ஜனநாயகன் படம், விஜய்யின் கடைசி படமாகும். இதில் மமிதா பைஜு, பூஜா ஹெக்டே, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருந்தது. ஆனால் தணிக்கை குழு, படத்தை மறு ஆய்வு செய்யாமல் சென்சார் சான்றிதழ் தர மறுத்தது. 

ரிலீஸ் தேதி நெருங்கியதால், படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இதையடுத்து, படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி பி.டி.ஆஷா உத்தரவிட்டார். இதை எதிர்த்து உடனடியாக தணிக்கை வாரியம் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதன் பேரில் நடந்த விசாரணையில், படத்தை மறு ஆய்வு செய்வது குறித்த உத்தரவை, 20ஆம் தேதிக்கு உயர் நீதிமன்ற அமர்வு உத்தாவிட்டது.

இன்று விசாரணை:

ஜனநாயகன் படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் குறித்த மேல்முறையீட்டு மனு, ஜனவரி 20ஆம் தேதியான இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இதனை, தலைமை நீதிபதி மணிந்திர மோகன் ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள் முருகன் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தனர். மத்திய தணிக்கை வாரியம் தரப்பில் கூடுதல் செலிசிட்டார் சுந்தரேசன் வாதித்தார். 

தணிக்கை வாரியம் வாதம்:

மறு தணிக்கை தொடர்பாக ஜனவரி 5ஆம் தேதியே தகவல் கொடுத்து விட்டோம், நாங்கள் உத்தரவிடும் முன்பே பட தயாரிப்பு நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்தது என்று தணிக்கை வாரியம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. பதிலளிக்க அவகாசம் தராமல் மறு ஆய்வு உத்தரவை தனி நீதிபதி ரத்து செய்ததாக தணிக்கை வாரியம் வாதிட்டது. 14 காட்சிகளை நீக்கிவிட்டதால் சான்று வழங்க படக்குழு கோரியது, 14 காட்சிகளை நீக்கியபின் படத்தை பார்த்து விட்டு முடிவெடுக்கப்படும் என கூறினோம், இறுதி முடிவை எடுக்காமல் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைத்திருந்தோம். இறுதி முடிவை எடுப்பதற்கு முன் படம் தொடர்பாக புகார் வந்ததால் மறு ஆய்வுக்கு முடிவெடுத்தோம் என வாதிடப்பட்டது.

மண்டல தணிக்கை வாரியத்தில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தது யார் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி. மேலும், சட்டப்பட படத்தை பார்க்க அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம் யாருக்கு உள்ளது? என்று வினவியுள்ளனர். மேலும், மண்டல தணிக்கை அதிகாரி ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்தது. ஜனநாயகன் படத்தை மண்டல தலைமை அதிகாரி பார்க்கவில்லை என தணிக்கை வாரியம் விளக்கமளித்துள்ளது. படத்தை தணிக்கை குழுவினர் மட்டுமே பார்த்ததாகவும் கூறியுள்ளது. மண்டல தணிக்கை குழுவின் முடிவு மத்திய தாஇக்கை வாரியத்தை கட்டுப்படுத்தாது என தணிக்கை வாரியம் தெரிவித்தது. மேலும் 72 நிமிடங்களுக்கு மேலான படம் என்றால்தான் தணிக்கி வாரிய தலைவர் முடிவெடுப்பார் என்றும் கூறியது. ஜனநாயகன் படத்திற்கு சான்று வழங்குவதில் இன்னும் இறுதி முடிவை எடுக்கவில்லை என்றும் கூறியுள்ளது.

ஜனநாயகன் வழக்கில் தனி நீதிபதி ஒரே நாளில் முடிவெடுத்ததாக தலைமை நீதிபதி கருத்து. பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்கவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.500 கோடியில் படம் எடுத்திருப்பதாக கூறி, உடனடியாக நிவாரணம் கோர முடியாது என தணிக்கை வாரியம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

உணவு இடைவேளைக்கு பின் தொடர்ந்த விசாரணை:

உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு, ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவது குறித்த விசாரணை தொடங்கியது. இதில், தணிக்கை சான்று வழங்க பின்பற்றப்படும் நடவடிக்கைகளை முன்வைத்து தணிக்கை வாரியம் வாதிட்டது. மறு ஆய்வுக்கு 20 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது, நீதிமன்றத்தின் ”மறு ஆய்வுக்கு எத்தனை நாட்களில் முடிவெடுக்க வேண்டும்?” என்கிற கேள்விக்கு தணிக்கை வாரியத்தின் பதிலாக இருந்தது. 

பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பு விவாதம்:

படத்தை 9ஆம் தேதி வெளியிட முடிவு செய்திருந்ததால், நீதிமன்றத்தை அணுகியதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் வாதத்தினை முன் வைத்தது.இதோடு, படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்புவதாக தங்களுக்கு தகவல் மட்டுமே தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் இதனால் தனி நீதிபதி முன்பு வாதிட்டதாகவும் கே.வி.என் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் கூறியிருக்கிறது. மேலும், படத்தின் மீதான குற்றச்சாட்டு என்ன என்பது குறித்தும் தங்களுக்கு சரியாக தெளிவுப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் பட நிறுவனம் கூறியிருக்கிறது. தனி நீதிபதி அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்த பின்னர்தான் உத்தரவு வழங்கினார் என்றும், அதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றும் வாதம் எழுந்தது. தணிக்கை விவகாரத்தில், டிசம்பர் 29ஆம் தேதிக்கு பிறகு அனைத்தும் மறைக்கப்பட்டு விட்டதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. இதையடுத்து புகாரில் தெரிவித்துள்ள காட்சிகள் ஏற்கனவே நீக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, உரிய நேரத்தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாததால், படத்திற்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

படம் மேலும் தள்ளிப்போக வாய்ப்பு!

ஜனநாயகன் படத்தை மறு ஆய்வு செய்வதற்கு குழு அமைக்கவே 20 நாட்கள் தேவைப்படும் என்பது தணிக்கை வாரியம் தரப்பிலான வாதமாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் இன்னும் 1 மாதம் தள்ளிப்போகலாம் என்கிற அச்சம் நிலவியது.

தள்ளிவைப்பு:

தணிக்கை வாரியத்திற்கு கால அவகாசம் அளித்திருக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம், “தணிக்கைக்கு உரிய அவகாசம் அளித்தீர்களா?” என்கிற கேள்வியும் முன்வைக்கப்பட்டது. இப்படி தொடர்ந்து நாள் முழுவதும் நடந்த விசாரணையில், கடைசியில் தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைக்கப்படுவதாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

இதனால், படக்குழு விரைவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி குறித்த முக்கிய முடிவை விரைவில் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு..!

பொங்கலுக்கு படத்தை ரிலீஸ் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று முடிவு செய்த படக்குழு, உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தை அனுகியது. இது, கடந்த 15ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. இதை விசாரிக்க விருப்பமில்லை என்று கூறிய சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கில் தலையிட விரும்பவில்லை என்று கூறி, மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.

