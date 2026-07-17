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தேர்தல் க்ளைமேக்ஸ் போல ஜனநாயகன் க்ளைமேக்ஸ் மாற்றமா ?...தியேட்டரில் இருக்கு ‘டிவிஸ்ட்’ ...டபுள் தீபாவளிதான்..!

Jana nayagan movie: நடிகர் விஜய்யா இருக்கும் போது எடுக்கப்பட்ட ஜனநாயகன் வேறு...முதலமைச்சர் ஆன பிறகு ரிலீஸாகப் போகும் ஜனநாயகன் வேறு...
தியேட்டரில் அதகள அனுபவங்கள் தயாராக இருக்கிறதாம்..! 

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 17, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:58 PM IST
தேர்தல் க்ளைமேக்ஸ் போல ஜனநாயகன் க்ளைமேக்ஸ் மாற்றமா ?...தியேட்டரில் இருக்கு ‘டிவிஸ்ட்’ ...டபுள் தீபாவளிதான்..!
Image Credit: jana nayagan (image source - X )Source: Bureau

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நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

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