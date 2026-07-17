/தேர்தல் க்ளைமேக்ஸ் போல ஜனநாயகன் க்ளைமேக்ஸ் மாற்றமா ?...தியேட்டரில் இருக்கு ‘டிவிஸ்ட்’ ...டபுள் தீபாவளிதான்..!

Jana nayagan movie: தளபதி படம் ரிலீஸ் ஆகுமானு எதிர்ப்பார்த்துனு காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு முதல்ல முதலமைச்சர் ஆவோம்...அப்புறம் ‘ஜனநாயகன்’ ஆவோம்னு சூசகமா சொல்லிட்டாரு முதலமைச்சர் விஜய். சொன்னபடியே முதலமைச்சராக பதவியேற்று, தற்போது ஜனநாயகன் படமும் வரும் 23ம் தேதி ரிலீஸ் ஆகப்போகுது.
முதலமைச்சர் விஜய்யோட கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ கடந்து வந்த பாதைய சுருக்கமா பாத்துரலாம்.
டிசம்பர் 27ம் தேதி மலேசியாவில் நடந்த இசை வெளியீட்டு விழா அத்தனை உருக்கத்துடன் நடந்து முடிந்தது. ‘சினிமாவை விட்டு விலகும் நான்...சும்மா போகமாட்டேன். உங்களுக்கான நன்றிக்கடனை செலுத்திவிட்டுத்தான் போவேன்’ என்று மேடையில் விஜய் உருக்கமாகப் பேசினார். அப்போது தொற்றியது ஜனநாயகன் ஜூரம். எப்போது வெளியாகும் எப்போது வெளியாகும் எனக் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக ஜனவரி 9ம் தேதி ரிலீஸ் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
மத்திய சென்சார் போர்டின் சென்சார் சான்றிதழ் ‘ஜனநாயனுக்கு’ கிடைக்காததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியாகினர். தொடர்ந்து இந்தப் பிரச்சனை உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்றும் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் அத்தனை சிக்கல் நீடித்தது. பேரிடியாக ஏப்ரல் 9ம் தேதி ஜனநாயகன் படமே இணையத்தில் கசிந்தன. ஒட்டுமொத்த சினிமா துறையும் இந்த திருட்டுத்தனத்திற்கு கொந்தளித்தது.
வேண்டுமென்றே ஜனநாயனுக்கு ‘யாரோ’ தடை விதிக்கிறார்கள் என சோஷியல் மீடியாவில் சண்டைகள் பறந்தன. இறுதிவரை அந்த ‘யாரோ’ யார் எனத் தெரியாத சூழலில், முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு வரும் 23ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வரப்போகிறார் ‘ஜனநாயகன்’. படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டதால் குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் வந்தால், குழந்தைகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடைசியாக விஜய் நடித்த பகவதி படத்திற்குத்தான் ‘ஏ’ சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்குப் பிறகு விஜய் நடித்த அத்தனை படங்களும் ‘குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றிதான்’. ஆனால், பகவதி படத்திற்குப் பிறகு விஜய்யின் கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த கடைசிப் படம் என்பதால் வசூல் சாதனையை குவிக்கப் போவதாக தியேட்டர் விநியோகஸ்தர்களும் மகிழ்ச்சியில் கிடக்கின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், படத்தில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் செய்திருக்கிறோம் என ரசிகர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றியிருக்கிறார் படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணா. படத்தின் க்ளைமேக்ஸையே மாற்றியிருப்பதாக பகிரங்கமாக தெரிவித்த அவர், ஜனநாயகனில் புதிய காட்சிகளை நிறைய சேர்த்திருப்பதாக சஸ்பன்ஸ் உடைத்திருக்கிறார்.
இதுமட்டுமல்லாமல், படத்தில் பல மாற்றங்கள் மற்றும் புதிதாக சிலர் இணைந்திருப்பதாகவும் கூறிய ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணா, இதுவரை தியேட்டரில் நீங்கள் பார்த்த விஜய் படங்களைவிட முற்றிலும் புதிய அனுபவமாக இருக்கும் என்று ஒரேபோடு போட்டிருக்கிறார். இவ்வளவையும் சொல்லிவிட்டு, ‘நான் ஸ்பாய்லராக இருக்க விரும்பவில்லை’ என்று கூறியிருக்கிறார் என்றால் படத்தின் ‘ஹைப்’ எகிறிக் கொண்டே போகிறது.
எது எப்படியோ...அதகள கொண்டாட்டங்களுடன் ஜனநாயகனை வரவேற்க விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி அனைவரும் காத்திருக்கின்றனர். வெயிட்டிங் ஃபார் One Last Dance-ஐ இப்போதே டிரெண்டாக்கி விட்டார்கள் என்றால் பார்த்துக்கொள்ளுங்களேன். தளபதியும், நடிகரும், முதலமைச்சருமான விஜய் ரசிகர்களுக்கு, ஜூலை 23ம் தேதி என்பது "தீபாவளியும், பொங்கலும் கலந்தநாள்"!