ஜனநாயகன் சர்ச்சை: டிசம்பர் 18 முதல் இன்று வரை நடந்தது என்ன? படம் வருமா? வரதா? முழு பின்னணி

Vijay Final Movie Row: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்குப் பெரும் பின்னடைவாக படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இருநீதிமன்ற அமர்வு வழங்கிய இடைக்காலத் தடைக்கு எதிராக தயாரிப்பாளர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் இன்று (ஜனவரி 15, 2026, வியாழக்கிழமை) தள்ளுபடி செய்தது. இது சமூக வலைத்தளத்தில் தொடர்ந்து ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வந்த விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகளை மேலும் கவலையடையச் செய்துள்ளது.
மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி திபாங்கர் தத்தா மற்றும் நீதிபதி அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மாசிஹ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இந்த விவகாரத்தில் தலையிட மறுப்பு தெரிவித்ததோடு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இருநீதிமன்ற அமர்வு வரும் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியது.
தணிக்கைச் சான்றிதழ் சர்ச்சை
தணிக்கைச் சான்றிதழ் சர்ச்சை தொடர்ந்து நீடிப்பதால், 'ஜனநாயகன்' படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்த இந்தப் படம், பல சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு உள்ளது. மேலும் நடிகர் விஜய் முழுநேர அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பாக திரையில் தோன்றும் கடைசிப் படமாகும்.
ஜனநாயகன் தணிக்கைச் சர்ச்சை மற்றும் அதன் பின்னணி:
ஜனநாயகன்: விஜய்யின் கடைசித் திரைப்பயணம்
நடிகர் விஜய் விரைவில் முழுமையாக அரசியலுக்கு மாற உள்ளார். இதனால் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' அவரது கடைசிப் படமாக அமைகிறது. இதன் காரணமாகவே, ஜனநாயகன் ரீமேக் படமாக இருந்தாலும், இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இது உருவெடுத்துள்ளது. மேலும் இப்படத்திற்கான முன்பதிவுகள் அந்த எதிர்பார்ப்பை உறுதி செய்தன. ஆனால்
டிசம்பர் 18: தணிக்கை வாரியம் சென்ற ஜனநாயகன்
டிசம்பர் 18 அன்று 'ஜனநாயகன்' படக்குழுவினர் மத்திய திரைப்படத் தணிக்கை வாரியத்திடம் (CBFC) படத்தை சமர்ப்பித்தனர். ஆரம்பக்கட்ட திரையிடலுக்குப் பிறகு, தணிக்கைக் குழு பல காட்சிகளை வெட்ட பரிந்துரைத்தது. தயாரிப்பாளர்கள் இதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டபடி, சுமார் 27 காட்சிகள் வெட்டப்பட்டன.
டிசம்பர் 22: சுமார் 27 காட்சிகள் வெட்டப்பட்டு மீண்டும் சமர்ப்பிப்பு
இதனையடுத்து தணிக்கைக் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில், மாற்றங்களைச் செய்து திருத்தப்பட்ட ஜனநாயகன் படத்தின் பதிப்பைத் தயாரிப்பாளர்கள் மீண்டும் சமர்ப்பித்தனர். தணிக்கை வாரியத்தின் மண்டல அலுவலகம் வாய்மொழியாக U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்க பரிந்துரைத்ததாகத் தயாரிப்பாளர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது. இருப்பினும், அந்த உறுதிமொழிச் சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை.
ஜனவரி 5: மறுஆய்வுக் குழுவிற்கு (Revising Committee) மாற்றம்
ஜனவரி 5 அன்று, தணிக்கை வாரியத் தலைவர் இந்தப் படத்தை மறுஆய்வுக் குழுவிற்கு மாற்றினார். மண்டல அலுவலகம் 'ஜனநாயகன்' தயாரிப்பாளர்களை மும்பையில் உள்ள தணிக்கை வாரிய அலுவலகத்தை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தியது.
இது குறித்துத் தணிக்கை வாரியம் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கையில், இந்தத் தகவல் ஜனவரி 5 தேதியிட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது என்றும், இதில் எந்த 'உள்நோக்கமும்' இல்லை என்றும் கூறியது.
தணிக்கைக் குழு உறுப்பினர் ஒருவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. படத்தின் சில பகுதிகள் மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்துவதாகவும், ஆயுதப் படைகளை ஆட்சேபனைக்குரிய வகையில் சித்தரிப்பதாகவும் அந்தப் புகாரில் கூறப்பட்டிருந்தது.
ஜனவரி 6: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு
ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் ஜனவரி 6 அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். அதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் தணிக்கைச் சான்றிதழை உடனடியாக வழங்கக் கோரி, சுமார் 500 கோடி ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்படும் என்று குறிப்பிட்டு இருந்தனர்.
ஜனவரி 7: ஜனநாயகன் படம் ஒத்திவைப்பு
ஜனவரி 7 ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, சிறுபான்மை சமூகத்தின் மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் படம் இருப்பதாக வந்த புகாரால் மறுஆய்வுக் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டதாகத் தணிக்கை வாரியம் தெரிவித்தது. ராணுவத்தைச் சித்தரித்த விதமும் கவலையை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்பட்டது.
அன்றிரவே, படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் 'ஜனநாயகன்' வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவித்தனர். ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம், எங்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறிய சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கனத்த இதயத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். புதிய வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று அவர்கள் அறிக்கையில் தெரிவித்தனர்.
ஜனவரி 9: சான்றிதழ் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஜனவரி 9 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, ஜனநாயகன் படத்திற்கு 'U/A' சான்றிதழ் வழங்க தணிக்கை வாரியத்திற்கு உத்தரவிட்டார். புகார்தாரரின் குற்றச்சாட்டுகள் பின்னாலில் திட்டமிட்டுச் சொல்லப்பட்டவை என்பது தெளிவாகத் தெரிவதாக நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.
ஜனவரி 9: சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை
இதனையடுத்து சில மணிநேரங்களிலேயே, தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. அந்த மனுவை விசாரித்த இருநீதிமன்ற அமர்வு, தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவிற்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது.
ஜனவரி 12: உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடிய தயாரிப்பாளர்
ஜனவரி 12 அன்று ஜனநாயகன் படத்திற்கு 'U/A' சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு போடப்பட்ட இடைக்காலத் தடையை எதிர்த்து படத்தின் தயாரிப்பாளர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.
உடனே மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியமும் தயாரிப்பாளரின்மேல்முறையீடு மனு மீது உத்தரவு பிறப்பிக்கும் முன், தங்களின் வாதத்தையும் கேட்க வேண்டும் என 'கேவியட் மனு'வை தாக்கல் செய்தது.
ஜனவரி 15: தயாரிப்பாளரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம்
ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பான வழக்கை விசாரிக்க எங்களுக்கு விருப்பமில்லை. அதேநேரம் இந்த வழக்கில் தலையிட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது. மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தையே அணுலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஜனவரி 20: மீண்டும் ஜனநாயகன் தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கு
ஜனநாயகன் படக்குழுவினர் வரும் ஜனவரி 20 வரை காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இருநீதிமன்ற அமர்வு இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்கவுள்ளது. ஜனவரி 20 ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளிக்கும் உத்தரவுக்கு பிறகே ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகுமா? இல்லையா? என்பது தெரியவரும்.
ஜனநாயகன் படம் எப்பொழுது வெளியாகும்?
இதன்மூலம் இந்த வருட பொங்கலுக்கு ஜனநாயகன் படம் வெளியாகப்போவதில்லை என்பது உறுதியாகிவிட்டது. ஒருவேளை ஜனவரி 20 ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்டால், குடியரசு தினத்தை (ஜனவரி 26) முன்னிட்டு திரைக்கு வரலாம். எனவே உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பொறுத்தே ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது வெளிச்சமாகும்.
பொறுப்புத் துறப்பு
இந்த கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் மூன்றாம் தரப்பு ஆதாரங்கள் மற்றும் சட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் அமைந்தவை. இதில் கூறப்பட்டுள்ள விவரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளே தவிர, நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் அல்ல.
