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“ஜெயிப்பாருன்னு நினைக்கல” CM விஜய்யை கலாய்க்கும் ஹெச்.வினோத்? வீடியோ வைரல்

H Vinoth : ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத், கொடுத்திருக்கும் நேர்காணல் ஒன்று இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:07 PM IST
“ஜெயிப்பாருன்னு நினைக்கல” CM விஜய்யை கலாய்க்கும் ஹெச்.வினோத்? வீடியோ வைரல்
Image Credit: H Vinoth | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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