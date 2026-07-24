/“ஜெயிப்பாருன்னு நினைக்கல” CM விஜய்யை கலாய்க்கும் ஹெச்.வினோத்? வீடியோ வைரல்

H Vinoth : முதல்வர் விஜய்க்கு, கடைசி திரைப்படமாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். பெரும் போராட்டங்களுக்கு பிறகு, இப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான நேற்றுதான் இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. வெளியான முதல் நாளே இப்படம் சுமார் ரூ.41 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உலக அளவிலும் இதன் வசூல் ரூ.100 கோடியை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ரூ.78 கோடி வரை மட்டுமே படம் வசூலித்துள்ளது. ஏற்கனவே ஆன்லைனில் லீக் ஆன ஒரு திரைப்படம், முதல் நாளில் இத்தனை கோடி வசூல் எடுத்திருப்பது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆன ஒரே நாளில், அப்படம் குறித்த பல்வேறு வீடியோக்கள் இணையத்தில் ட்ரெண்ட் ஆகின. அப்போது, ஜனநாயகன் நாயகர் விஜய்யை பற்றி அப்படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் பேசிய வீடியோவும் வைரலானது. அவர் அதில், “தேர்தலில் விஜய் சார் ஜெயிப்பார் என்பதை நான் கணிக்கவில்லை. மக்கள் ஏன் விஜய் சாரை வெற்றி பெற வைக்கணும்? அவர் மீது மக்களுக்கு ஏன் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தது? நான் ஏன் இப்படி கேட்கிறேன் என்றால், அவர்கள் நினைத்தது மாதிரியே பாசிடிவாக நிர்வாகத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருப்பதாக என்னிடம் கூறுகின்றனர். மக்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள்? அவரை நம்பினார்கள்? அவருடன் இருந்து வேலை பார்த்த எனக்கு தெரியாததை, தியேட்டரில் மட்டுமே ஒருவரை பார்த்து எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள்? என கேட்க விரும்புகிறேன்” என்று கூறினார்.
வினோத் இப்படி பேசியது, இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது. இதை பார்க்கும் ரசிகர்கள் இரு வேறு விதமாக ரியாக்ட் செய்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், இவர் கேட்பதில் நியாயம் இருப்பதாக கூற, இன்னும் சிலர் “நீங்கள் அவரை வெறும் நடிகராக பார்க்கிறீர்கள், நாங்கள் அவரை சகோதரராக பார்க்கிறோம்” என்றும் அதுதான் ஓட்டு போட்டதற்கு காரணம் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
ஹெச்.வினோத் இது போன்ற லாஜிக்கலான கேள்விகளை இப்போது மட்டுமல்ல, எப்போதிலிருந்தோ கேட்டுக்கொண்டேதான் இருக்கிறார். ஜனநாயகன் ரிலீஸிற்கு முன்னர், படம் வெளிவருமா, இல்லையா என்பது தெரியாமலேயே இருந்தது. அப்போது ஹெச்.வினாேத்திடம் பட ரிலீஸ் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் பதிலளித்த போது, “உண்மையை சொல்லும் அளவிற்கு எனக்கும் தைரியம் இல்லை. நான் சாென்னாலும் அதை எழுத உங்களுக்கும் தைரியம் இல்லை” என்று தெரிவித்து விட்டார். இது அந்த சமயத்தில் பிரளயத்தை கிளப்பியது.
ஹெச்.வினோத், பிற இயக்குநர்களுடன் பெரிதாக எந்த கருத்து மோதல்களிலும் வெளிப்படையாக ஈடுபடாதவர். ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியான போது, நீட்டிற்கு எதிரான போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் வலுப்பெற்று வந்தது. அப்போது, இயக்குநர் அமீர் தன்னுடைய வாட்ஸ் ஆப் ஸ்டேட்டஸில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதில், மாணவர்கள் போராட்டம் நடந்து வரும் இந்த சமயத்தில் தம்பி ஹெச்.வினோத்தின் படத்தை பார்க்க மனமில்லை என்றும், அதற்கான விளக்கத்தை பிறகு தம்பியிடம் சொல்கிறேன் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு ஹெச்.வினோத் ஒரு பேட்டியின் வாயிலாக பதிலளித்திருந்தார். “இந்த படமும் ஒரு போராட்டம்தான்” என்று கூறியிருந்தார். இது இணையத்தில் வைரலானது.