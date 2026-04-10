ஜனநாயகன் லீக்..படக்குழுவிடம் இருக்கு 2 ஆப்ஷன்! ‘இந்த’ முடிவை எடுப்பதுதான் ஸ்மார்ட்..

Jana Nayagan Movie Leaked : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன், ஆன்லைனில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், படத்தை இதற்கு மேல் காப்பாற்றிக்கொள்ள படக்குழு என்ன முடிவு எடுத்தால் ஸ்மார்ட் ஆக இருக்கும் என்பது குறித்து இணையவாசிகள் பேசி வருவது வைரலாகி வருகிறு.
இணையத்தில் கசிந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியான நேற்று இரவு இணையத்தில் கசிந்துள்ளது. ஏற்கனவே ரிலீஸ் பிரச்சனையில் இருக்கும் இந்த படம், தற்போது இப்படி ஆன்லைனில் வெளியாகி இருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. முதலில், ஜனநாயகன் படத்தின் விஜய்யின் 5 நிமிட இன்ட்ரோ காட்சி மட்டுமே வெளியானது. ஆனால், அதற்கு சில மணி நேரத்திலேயே மொத்த திரைப்படமும் இணையத்தில் வெளியாகி விட்டது. இது, எந்த பக்கத்தில் இருந்து வெளியானது, இதற்கு யார் காரணம் என்பது குறித்த விசாரணை தற்போது நடந்து வருகிறது.
ரிலீஸில் பிரச்சனை..
ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதியே ரிலீஸாக வேண்டியது. ஆனால், படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால், படத்தை ரிலீஸ் செய்வதிலும் பிரச்சனை வந்தது. படத்தின் சில காட்சிகளில் இருக்கும் வசனங்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினரை புண்படுத்துவதாக இருப்பதாக படத்தை பார்தத CBFC குழுவை சேர்ந்த ஒருவர் கருத்து கூறியதாகவும், அதனை பிறர் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் அவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் படத்தை மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது.
கடைசி நேரத்தில் சென்சார் சான்றிதழ் வாங்குவதில் பிரச்சனை ஆனதால், படக்குழு நீதிமன்றத்தை நாடியது. மறு தணிக்கை செய்யாமல் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வாங்கிவிட வேண்டும் என்பது அவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது. ஆரம்பத்தில் இவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தாலும், அதை எதிர்த்து மத்திய திரைப்பட வாரியம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் “படத்தை மறு ஆய்வு செய்யாலாமா வேண்டாமா என்று தனி நீதிபதியே விசாரிக்கலாம்” என்று உத்தரவிடப்பட்டது.
இதை பார்த்த படக்குழு, இப்படியே போனால் படத்தை கண்டிப்பாக ரிலீஸ் செய்ய முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்டு வழக்கை வாபஸ் வாங்கினர். இதையடுத்து திரைப்படம் CBFC தரப்பில், படம் மறு ஆய்விற்காக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், படத்தில் நிறைய அரசியல் பேசியிருப்பதால், இந்த தேர்தல் சமயத்தில் படத்தை வெளியிடலாமா, வேண்டாமா, படத்திற்கு எந்த சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற பொறுப்பை தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைப்பதாக மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் தெரிவித்து விட்டது. இதையடுத்து, படம் எப்போது ரிலீஸாகும் என்று அனைவரும் காத்துக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் திடீரென இணையத்தில் காட்சிகள் லீக் ஆகி விட்டன.
படக்குழுவிடம் இருக்கும் ரெண்டே ஆப்ஷன்!
ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் படத்தை எடுப்பதே, அந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்து லாபம் பெற வேண்டும் என்றுதான். ஆனால், திரைப்படம் இப்படி இணையத்தில் வெளியானால் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் போது வசூல் அடி வாங்கும். முடிந்த அளவிற்கு படத்திற்கு ஏற்பட்ட சேதத்தை தவிர்க்க, படக்குழு கையில் இரண்டு ஆப்ஷன்கள்தான் உள்ளது. ஒன்று, படத்தை உடனடியாக தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்வது. ஆனால், இப்போதைய நிலைமைக்கு இந்த ஆப்ஷன் கைக்கொடுக்காது. காரணம், படத்திற்கு இன்னும் தணிக்கை சான்றிதழ் அளிக்கப்படவில்லை. இன்னொன்று, அப்படியே சான்றிதழ் அவசரமாக வழங்கப்பட்டாலும், ரிலீஸ் தேதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் காலம் எடுக்கும்.
படக்குழுவின் கையில் இருக்கும் இன்னொரு ஸ்மார்ட் ஆன ஆப்ஷன், படத்தை ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்வது. ஏற்கனவே படக்குழு அமேசான் ப்ரைமுடன் போட்ட டீலில் இருந்து அந்நிறுவனம் நழுவிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. படத்தின் தியேட்டர் ரிலீஸ் தேதி வைக்கப்படாததால் இந்த பிரச்சனை எழுந்ததாக தகவல். இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில், மீண்டும் அதே நிறுவனத்துடன் ஓடிடி டீல் போடப்படுமா என்பது கேள்விக்குறிதான். அதே போல, தியேட்டரில் ரிலீஸானால் படத்திற்கு என்ன லாபம் வருமோ அந்த கலக்ஷனை கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸால் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது. ஆனால், இதற்கு மேல் படத்தின் காட்சிகளை வெளியாக விடாமலும், படம் குறித்து நல்ல விமசனத்தை பெறவும் இந்த ஆப்ஷன் உதவும். எது எப்படியிருப்பினும், நடந்த விஷயத்தை மாற்றப்போவது முழுக்க முழுக்க படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கையில்தான் உள்ளது.
சட்டநடவடிக்கை!
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திலிருந்து கசிந்த காட்சிகள் மற்றும் படத்தின் லிங்கை பகிர்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஜனநாயகன் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தரப்பில் அவரது வழக்கறிஞர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், பலரது உழைப்பு, முதலீடு என்பதை தாண்டி, இந்த செயல் நேர்மையின்மையின் வெளிபாடு எனவும் இதை மக்கள் ஒருபோதும் ஆதரிக்கக்கூடாது என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கை வெளியாகியிருக்கும் சமயத்தில் ஏற்கனவே பல ஆயிரம் பேர் இந்த படத்தை டவுன்லாேட் செய்து விட்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
ஆதவ் அர்ஜுனா கண்டனம்!
ஆதவ் அர்ஜுனா, சமீபத்தில் வில்லிவாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸானது விஜய்க்கு விடுக்கப்படும் அரசியல் மிரட்டல் என்றும், இதற்கு காரணம் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்தான் என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், இந்த படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்டது பாஜக திமுகவின் கூட்டு சதி என்றும், திமுகவின் உதவிடன் சேர்ந்து எல்.முருகன் இப்படத்தை முடக்கியதாக பேட்டியளித்துள்ளார்.
