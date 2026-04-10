ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் லீக் ஆனது எப்படி? விஜய் டீம் செய்த செயலா? இணையவாசிகள் கருத்து..

Jana Nayagan Movie Leaked Online : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் இன்னும் தியேட்டரில் வெளியாகாத சமயத்தில், இணையத்தில் ரிலீஸாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், ரசிகர்கள் செம்ம அப்செட்டில் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், இதை யார் செய்திருப்பார் என்பது குறித்த விவாதங்களும் இணையத்தில் நடந்து வருகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், உருவான ஜனநாயகன் திரைப்படம், விஜய்க்கு கடைசி படமாகும். இதில் பூஜா ஹெக்டே விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். மமிதா பைஜூ, முக்கிய கதாபாத்திரமாக வருகிறார். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், முதல்வர் வேட்பாளராக தவெக சார்பில் களமிறங்கியிருக்கும் விஜய், இந்த படத்தில், தனது அரசியல் வாழ்க்கைக்கு உதவும் வகையில் ஹெவியான அரசியல் வசனங்களை பேசியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாக வேண்டிய இந்த திரைப்படம், இப்போது வரை வெளியாகாமல் இருக்கிறது. இதற்கு காரணம், சென்சார் சான்றிதழ் தரப்படாதததுதான். இது குறித்த வழக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், கடைசியில் படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் வழக்கை வாபஸ் பெற்றது.
இணையத்தில் லீக்:
ஜனநாயகன் திரைப்படம், எப்போது தியேட்டரில் வெளியாகும் என்று அனைவரும் காத்துக்கொண்டிருந்த சமயத்தில், திடீரென அப்படத்தின் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலானது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியான நேற்று இரவு, ஜனநாயகன் படத்திலிருந்து விஜய்யின் இன்ட்ரோ காட்சி இணையத்தில் லீக் ஆனது. இதற்கு சில மணி நேரத்தில் மொத்த படமும் இணையத்தில் கசிந்து விட்டது. இது, ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
யார் செய்த வேலை?
ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்தது குறித்த புதிய தகவல்களும் இணையத்தில் வலம் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. இணையத்தில் கசிந்துள்ள சில காட்சிகளின் ப்ரிண்டில், எடிட் வாட்டர் மார்க் இருக்கிறது. இந்த எடிட் மார்க் இருக்கும் வெர்ஷனானது இயக்குநர், நடிகர், படத்தின் எடிட்டர், தயாரிப்பாளர் ஆகியோரிடம்தான் இருக்குமாம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில், இந்த நான்கு பேர் அல்லது அவர்கள் டீமில் இருக்கும் யாரோ ஒருவர்தான் இந்த படம் லீக் ஆக்கியிருப்பர் என்று கூறப்படுகிறது.
விஜய் காரணமா?
விஜய், இப்போது நடிகர் கிடையாது. தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவரும் கூட. இந்த கட்சியின் சார்பாக, தேர்தல் வேட்பாளராக வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் களம் காண்கிறார். தன்னுடைய அரசியல் ஆதாயத்திற்காக, விஜய் இப்படி ஜனநாயகன் படத்தை இணையத்தில் கசிய விட்டு, அதன் மூலம் வாக்கு சேகரிக்க இப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்கிறாரோ என்று, நெட்டிசன்கள் ஒரு தரப்பில் கூறி வருகின்றனர். ஆனால், இது நெட்டிசன்கள் கூறும் கான்ஸ்பிரசி தியரி மட்டுமே. இன்னும் இது குறித்த உண்மை என்ன என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை.
விஜய் இப்படி செய்யக்கூடிய ஆளா?
விஜய் நடிப்பில், மாஸ்டர் திரைப்படம் 2021ஆம் ஆண்டில் வெளியானது. இந்த படம், ஏற்கனவே எடுத்து முடிக்கப்பட்டு வெளியாக இருந்த சமயத்தில்தான் கொரோனா ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அப்போது பல படங்களை ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யும் சூழல் உருவானது. விஜய்யின் படத்தையும் ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யலாம் என பேச்சு எழுந்த போது, விஜய் திட்டவட்டமாக “என் படம் தியேட்டரில்தான் ரிலீஸ் ஆகும்” என்று கூறிவிட்டார். காரணம், விஜய் பெரிய ஹீரோ. இவரது படமே தியேட்டரில் வெளியாகாமல் ஓடிடியில் வெளியானால், தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிலை உருவாகும். தன் படம் ஓடிடியில் வெளியாவதால் யாருக்கும் கஷ்டம் வரக்கூடாது என்று யோசித்த அவர், இப்படியொரு முடிவை எடுத்தார். என்னதான் இப்போது அவர் அரசியல் தலைவர் என்றாலும், அவருக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சோறு போட்டு வளர்த்தது சினிமாதான். அடிப்படையில் திரைத்துறையை சார்ந்த கலைஞன் என்பதால், ஒரு படம் இணையத்தில் கசியும் போது அதில் வேலைபார்த்த அனைவரும் எவ்வளவு சிரமப்படுவார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும். இதனால், விஜய் இப்படி செய்திருக்க மாட்டார் என இன்னொரு குழுவும் இவருக்கு ஆதரவாக பேசி வருகின்றனர்.
ரசிகர்கள் வைக்கும் கோரிக்கை:
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை மறு ஆய்வு செய்து சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கலாமா, வேண்டாமா என்பதுதான் படத்தின் ரிலீஸிற்கு முட்டுக்கட்டையாகவே இருந்தது. சில வாரங்களுக்கு முன்பு, மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் குழு, (CBFC) ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்து விட்டதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால், படத்தை பார்த்த அக்குழு, இதில் ஹெவியான அரசியல் வசனங்கள் இருப்பதால், தேர்தல் சமயத்தில் இதை வெளியிடலாமா, வேண்டாமா, அப்படி வெளியிட்டால் அதற்கு என்ன சான்றிதழ் கொடுப்பது என்பது குறித்த பொறுப்பினை தேர்தல் ஆணையத்திடம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையமோ, இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைப்பெற்று வரும் தேர்தல்களின் பணிகளில் மூழ்கி இருக்கிறது. இதனால், படத்திற்கு இன்னும் சான்றிதழ் கிடைக்காமல், படமும் ரிலீஸ் செய்யப்படாமல் இழுபறியிலேயே இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், இந்த சமயத்தில் இணையத்தில் லீக் ஆகியிருப்பதை அடுத்து, எதில் ரிலீஸ் ஆனாலும் படத்தை பார்க்க தயாராக இருப்பதாக கூறும் ரசிகர்கள், படத்தை ஓடிடியிலேயே ரிலீஸ் செய்யுமாறு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இதையெல்லாம் பரிசீலனை செய்து, கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ன செய்யும்? பட ரிலீஸ் குறித்து விடிவுகாலம் பிறக்குமா? என்கிற எதிர்பார்ப்புடன் விஜய் ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : ஜனநாயகன் திரைப்படம் உண்மையிலேயே லீக் ஆனதா?
பதில் : ஆம், ஏப்ரல் 9 இரவு முதல் இந்த படத்தின் சில காட்சிகள் மற்றும் பின்னர் முழுப் படம் இணையத்தில் கசிந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
கேள்வி : எந்த காட்சிகள் முதலில் லீக் ஆனது?
பதில் : முதலில் விஜய்யின் இன்ட்ரோ காட்சி வெளியானது. அதன் சில மணி நேரங்களிலேயே முழுப் படமும் இணையத்தில் பரவியது.
கேள்வி : படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாததற்கு காரணம் என்ன?
பதில் : சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததே முக்கிய காரணம். குறிப்பாக, அரசியல் வசனங்கள் அதிகமாக இருப்பதால் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கேள்வி : CBFC செய்தது என்ன?
பதில் : மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் குழு (CBFC) படத்தை பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், தேர்தல் காலம் என்பதால் இறுதி முடிவை தேர்தல் ஆணையத்திடம் விட்டுள்ளதாக தகவல்.
மேலும் படிக்க | நடிகை சுபாஷினியின் உடலை சொந்த ஊர் எடுத்து செல்வதில் சிக்கல்! என்ன நடந்தது?
மேலும் படிக்க | 2026ன் முதல் 3 மாதத்தில்..அதிகம் வசூலித்த படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரு இந்திய படம்..
