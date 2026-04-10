ஜனநாயகன் லீக் ஆன விவகாரம்: சிபிஐ விசாரிக்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் கோரிக்கை..!

Jana Nayagan Leak : ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் லீக் ஆனதை அடுத்து, தமிழ்நாடு தயாரிப்பாளர் சங்கம் சிபிஐ இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 10, 2026, 05:21 PM IST
Jana Nayagan Leak : விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக உருவாகியிருக்கிறது, ஜனநாயகன் திரைப்படம். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். எப்போதோ ரிலீஸாக இருந்த இந்த படம், தற்போது ஆன்லைனில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு  தெரிந்து கொள்வோம்.

ஜனநாயகன் லீக்:

ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதியே ரிலீஸாக இருந்தது. கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால், இப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாத காரணத்தினால் படம் ரிலீஸாகவில்லை. இதையடுத்து, ஜனநாயகன் திரைப்படம் நேற்றிரவு இணையத்தில் லீக் செய்யப்பட்டது. முதலில், படத்தின் 5 நிமிட விஜய்யின் இண்ட்ரோ வெளியானது. பின்பு, முழு படமும் வெளியாகிவிட்டது. இதற்கு தமிழ் திரையுலக பிரபலங்கள் மட்டுமல்லாமல், பல பிற தென்னிந்திய நடிகர்களும் கண்டங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு தயாரிப்பாளர் சங்கம் கண்டனம்:

தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம், இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்:

“தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கமாகிய (TFAPA) நாங்கள், KVN புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான தளபதி விஜய் அவர்களின் ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படத்தின் காட்சிகள் இணையதளத்தில் திருட்டுத்தனமாக கசிந்திருப்பதைக் கண்டு மிகுந்த மனவேதனையும் அதிர்ச்சியும் அடைகிறோம். ஆரம்பத்தில் சில காட்சிகள் மட்டும் கசிந்ததாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது முழுத் திரைப்படமும் கசிந்திருப்பது ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகிற்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த ஆன்லைன் கசிவு, திரைப்படத்தின் தியேட்டர் வசூலையும் ஏனைய வருமான வாய்ப்புகளையும் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது. மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் படத்தை உருவாக்கிய தயாரிப்பாளர் மற்றும் படக்குழுவினரின் உழைப்பைப் பற்றிச் சிறிதும் கவலைப்படாத சமூக விரோதிகளின் இத்தகைய செயல்களால் தயாரிப்பாளர்கள் அனைவரும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம், சைபர் கிரைம் பிரிவு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு ஆகியவை உடனடியாகத் தலையிட்டு (Suo moto action), இணையதளத்தில் இந்தப் படம் மற்றும் இதன் காட்சிகள் கிடைப்பதைத் தடுத்து, அவற்றை உடனடியாக நீக்கி தமிழ் சினிமாவைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். மேலும், இந்தப் படத்தை சட்டவிரோதமாகக் கசியவிட்ட நபர்களை உடனடியாகக் கண்டறிந்து, சினிமாடோகிராஃப் (திருத்தப்பட்ட) சட்டம் 2023-ன் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய புலனாய்வுத் துறையை (CBI) நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

KVN புரொடக்ஷன்ஸ், தளபதி விஜய், இயக்குனர் எச். வினோத் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ‘ஜன நாயகன்’ படக்குழுவினருக்கும் எங்களது முழு ஆதரவைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.

இந்தச் சட்டவிரோத வெளியீடு ஒட்டுமொத்த திரையுலகிற்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணியாகும். முறையான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இல்லையென்றால், திரையுலகோடு தொடர்புடைய சமூக விரோதிகளின் கைகளில் ஒரு திரைப்படம் கிடைத்தால் என்ன நேரும் என்பதற்கு இதுவே சாட்சி. தமிழ் சினிமாவைக் காப்பாற்ற இத்தகைய நபர்களைக் கண்டறிந்து களைய வேண்டும்.

யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், பேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் உள்ள அனைவரும், இந்தப் படத்தின் லிங்க்குகள் அல்லது காட்சிகளைப் பகிர வேண்டாம் என்றும், ஏற்கனவே பதிவேற்றப்பட்டவற்றை நீக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இது இந்தப் படத்தை உருவாக்கிய தயாரிப்பாளர், இயக்குனர் மற்றும் படக்குழுவினருக்கு நீங்கள் செய்யும் மரியாதையாகும். தமிழ் சினிமாவிற்குச் சிறந்த காலம் வரும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தேசிய லீக் கட்சி சார்பாக புகார்!

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், இஸ்லாமியர்கள் குண்டு வைப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றிருப்பதாக காட்சிகள் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதாக அனைவரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அவர்களை சந்தித்து ஜோசப் விஜய் மற்றும் இயக்குநர் தயாரிப்பாளர் ஆகியோர் மீது இந்திய தேசிய லீக் கட்சி சார்பாக புகார் மனு அளித்துள்ளனர். அதில், 

நேற்றிலிருந்து ஜோசப் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்பட முன்னோட்டம் என சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது இந்த முன்னோட்ட காட்சியில் வெடிகுண்டு செய்து ஊர் திருவிழாவில் பொது மக்கள் கூடும் இடத்தில் முஸ்லிம் குண்டு வைப்பது போல் காட்சி வருகிறது

ஏற்கனவே துப்பாக்கி பீஸ்ட் போன்ற திரைப்படங்களில் முஸ்லிம்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்து உள்ளார் ஜோசப் விஜய் ஜன நாயகன் திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் சென்சார் போர்டு அனுமதி கொடுக்கவில்லை இருந்தும் தேர்தல் நேரத்தில் முஸ்லிம் வெறுப்பு பிரச்சாரம் செய்து தேர்தலை நிறுத்தவோ அல்லது வன்முறை நடத்தவோ ஜோசப் விஜய் அவர்களும் இப்படத்தினை இயக்கிய இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் ஆகியோர் முயற்சி செய்வதாக தோன்றுகிறது

ஆகவே நடிகர் ஜோசப் விஜய் மற்றும், இயக்குனர் எச். வினோத் கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் உரிமையாளர் ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என மதிப்பிற்குரிய மாநகர காவல் ஆணையர் அய்யா அவர்களை இந்திய தேசிய லீக் கட்சி சார்பாக வலியுறுத்துகிறோம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

