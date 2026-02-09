மறு தணிக்கைக்கு சென்ற ஜனநாயகன் படம்! ஒரு வாரத்தில் ரிசல்ட் தெரிஞ்சிரும்..எப்போ ரிலீஸ்?

Jana Nayagan Sent To Revising Committee : ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு அனுபியது KVN நிறுவனம். இதனால் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அப்படத்தின் தணிக்கைச் சான்றிதழ் விவகாரத்தில் முடிவு கிடைக்கும் என எதிர்பார்ப்பு. தணிக்கை வாரியம் படத்தின் வெளியீட்டுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு சான்றிதழ் வழங்க மறுப்பு தெரிவித்து ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு பரிந்துரை செய்ததால் தயாரிப்பு நீதிமன்றத்தை நாடியது. பொங்கல் பண்டிகைக்கு திட்டமிட்டப்படி வெளியிட முடியாமல் சென்ற நிலையில் தற்போது ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு அனுப்பியது தயாரிப்பு நிறுவனம்.
ஜனநாயகன்:
விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகியிருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினொத் இயக்கியிருக்கிறார். கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த இந்த படம், கடந்த மாதம் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி, வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ரிலீஸ் தேதிக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான், படத்திற்கு இன்னும் தணிக்கை சான்றிதழ் அளிக்கப்படவில்லை என்பதே தெரிந்தது. இதையடுத்து, எப்படியாவது சொன்ன தேதியில் படத்தை ரிலீஸ் செய்து விட வேண்டும் என்கிற முனைப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். இதை எதிர்த்து, தணிக்கை வாரியம் சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் அளித்த மேல் முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அமர்வு, தனி நிதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது. இதையடுத்து, கேவிஎன் நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது. அங்கு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சென்னை நீதிமன்றத்தின் வழக்கில் தலையிட விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்து விட்டது. இதனால், வேறு வழியின்றி மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலேயே ஜனநாயகன் பட வழக்கானது நடந்தது.
ஒரு வழியாக முடிவு..!
கடைசியாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வெளியிட்ட உத்தரவில், தனி நீதிபதியின் ‘சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்’ என்கிற தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. அதோடு, இந்த வழக்கை, தனி நீதிபதியே விசாரிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது. இது, இரு தரப்பிலும் முடியாத போராட்டமாக இருந்தது. இதையடுத்து, சமீபத்திய அப்டேட் ஆக படத்தை தணிக்கை குழுவிற்கு அனுப்ப கேவிஎன் நிறுவனம் முடிவெடுத்திருக்கிறது.
வரும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதிக்குள், மறுதணிக்கை சென்றுள்ள ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு விட்டால், படத்தை பிப்ரவரி 19 அல்லது 20ஆம் தேதிகளில் ரிலீஸ் செய்வர். அப்படி இல்லையென்றால், படம் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது.
படம் பற்றி..
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இதையடுத்து, முக்கிய கேரக்டரில் நரேன், பிரியாமணி, பாபி டியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இது, அரசியலில் நுழையும் முன்பு விஜய் நடித்திருக்கும் கடைசி படம் என்பதால், கண்டிப்பாக இதில் ஹெவியான அரசியல் வாடை அடிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
