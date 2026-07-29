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ஜனநாயகன் : நீக்கப்பட்ட 6 காட்சிகள்..எப்போ ரிலீஸ்? ஹெச்.வினோத் கிரீன் சிக்னல்..

Jana Nayagan Deleted Scenes : சமீபத்தில் வெளியான ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், பல காட்சிகள் நீக்கப்பட்டிருந்ததை அடுத்து, அந்த காட்சிகள் வெளியவது குறித்து ஹெச்.வினோத் ஹிண்ட் கொடுத்திருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:58 AM IST
ஜனநாயகன் : நீக்கப்பட்ட 6 காட்சிகள்..எப்போ ரிலீஸ்? ஹெச்.வினோத் கிரீன் சிக்னல்..
Image Credit: Jana Nayagan Deleted Scenes | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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