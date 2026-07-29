/ஜனநாயகன் : நீக்கப்பட்ட 6 காட்சிகள்..எப்போ ரிலீஸ்? ஹெச்.வினோத் கிரீன் சிக்னல்..

Jana Nayagan Deleted Scenes : முதல்வர் விஜய், கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜனவரி மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காத காரணத்தினால் கிட்டத்தட்ட 7 மாதங்கள் திரைப்பட வெளியீடு தள்ளிப்போடப்பட்டு, ஜூலை 23ஆம் தேதிதான் வெளியானது.
வழக்கமாக, எந்த படம் தியேட்டரில் வெளியாகிறது என்றாலும், படத்தின் நீளம் கருதி தேவையற்றது என கருதப்படும் சில காட்சிகள் நீக்கப்பட்டு விடும். அப்படி, ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் சில காட்சிகளும் எடிட்டிங்கில் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இக்காட்சிகள், விரைவில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.
இறுதிக்கட்ட படத்தொகுப்பின் போது 6 காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இது குறித்து பேசிய ஹெச்.வினோத், இந்த படத்தில் 2 காமெடி காட்சிகள், இரண்டு சண்டை காட்சிகள், 2 செண்டிமெண்ட் காட்சிகள் இருந்ததாகவும் அவை நீக்கப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். இவற்றை வெளியிடுவது குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்த அவர், இவை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வெளியிடப்படும் என தெரிவித்திருப்பதால் இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் தான் நடித்ததாகவும், தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆன போது தான் நடித்த காட்சிகள் எதுவும் வராததால் மனம் நொந்ததாகவும் துணை நடிகை ஆனந்தி சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். ஏற்கனவே, கருப்பு திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். ஆனால், அவர் நடித்த காட்சிகள் படத்தொகுப்பில் நீக்கப்பட்டு விட்டன. இது குறித்து தன்னுடைய இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில் பேசியிருந்த ஆனந்தி, தான் அன்பே டயானா என்கிற படத்தில் நடித்ததாகவும், அந்த காட்சிகளும் நீக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். ஜனநாயகன் படத்திலும் இப்படியே நடந்ததால் பெருத்த ஏமாற்றம் அடைந்து வீடியாேவை வெளியிட்டிருந்தார். இதனால், இவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பல ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வந்தனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், விஜய்க்கு கடைசி படம் என்பதை தாண்டி, ரசிகர்கள் இதனை தங்கள் தளபதிக்கு நல்ல Farewell படமாக இருக்க வேண்டும் என கருதினர். இந்த படத்தை எப்படியெல்லாம் கொண்டாடலாம் என அவர்கள் போட்டிருந்த திட்டம், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் தவிடுபொடியானது. காத்திருந்து காத்திருந்து, தேர்தல் முடிந்து படம் இணையத்திலேயே கசிந்து விட்டதால், படத்தின் மீது இருந்த ஹைப் காெஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விட்டது.
“ஜனநாயகன் படத்தில் ஹீரோ பில்ட்-அப் இல்லை..படமே ஹீரோவுக்கான பில்ட்-அப்தான்” என்று கூறும் அளவிற்கு இருக்கிறது இந்த படம். மாஸ் ஹீரோக்கள் நடிக்கும் படங்களில் கதையை எதிர்பார்க்க கூடாது என்பது தெரியும், ஆனால் எதிர்பார்க்கவே கூடாது என்பதை நிரூபித்திருக்கிறது ஜனநாயகன் திரைப்படம். அது மட்டுமன்றி, படத்தை பார்த்த ஜென்ரல் தமிழ் ரசிகர்கள், “இந்த படத்தை பார்க்கவா இத்தனை நாட்கள் காத்திருந்தோம்?” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ‘A’ சான்றிதழ் கிடைத்தது, அப்படத்திற்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. படம் வெளியாகி 7 நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், வசூல் சுமார் ரூ.280 காேடியை தாண்டியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், படத்தின் வசூல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.