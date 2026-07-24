/ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா? லீக் ஆகியும் அடங்காத வெறித்தனம்..

Jana Nayagan Collection Day 1 : ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்த திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை காரணமாக இத்தனை நாட்கள் அந்த ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. இதையடுத்து, பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பின் இறுதியில் படம் தமிழகத்தை தாண்டி உலகளவில் தியேட்டர்களில் படம் வெளியானது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்தான் முதல்வர் விஜய்க்கு கடைசி திரைப்படமாகும். 30 ஆண்டுகாலமாக மக்களை திரையில் ஹீரோவாக தோன்றி மகிழ்வித்த விஜய், இப்போது அரசியல் அரியணையில் அமர்ந்திருந்தாலும் மக்கள் பலரும் இவர் சினிமாவை விட்டு சென்றதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல்தான் இருக்கின்றனர். இதனாலேயே, இப்படம் தெலுங்கு படமான பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக் ஆக இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் இதற்கு பாசிடிவான விமர்சனங்களே வந்துள்ளன.
படத்தில் பாதிதான், பகவந்த் கேசரி படத்தின் சில காட்சிகள் மட்டும் ரீ-மேக் செய்யப்பட்டுள்ளன. மீதி படத்தில் ஹெச்.வினோத்தின் டச் இருக்கிறது. படத்தில் விஜய்யை தாண்டி வில்லனாக நடித்திருக்கும் பாபி டியோலுக்கு சரியான கதாப்பாத்திர அணுகுமுறையும், ஹைப்பும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு அதுவும் பிடித்திருக்கிறது.
ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸாகி 1 நாள் ஆகியிருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள மக்கள் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இப்படம், இந்தியாவில் மட்டும் முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.41 கோடி வரையும், உலகளவில் ரூ.78 கோடியும் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிக்கெட்டுகள் வேகமாக முன்பதிவிலேயே விற்று தீர்ந்தன. இதை பார்த்தால், கண்டிப்பாக வசூல் ரூ.100 கோடியை தாண்டும் என்று கூறி வருகின்றர். எனவே, இப்படத்தின் உண்மையான வசூல் விவரம் என்ன என்பதை கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தால்தான் தெரியும்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் நேரடியாக தியேட்டரில் மட்டும் ரிலீஸ் ஆனது கிடையாது. இந்த படம், கடந்த ஜனவரி மாதமே வெளியாக வேண்டியது. ஆனால், படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்காததால் இத்தனை மாதங்கள் வெளியாகாமல் இருந்தது. இதற்காக கேஸ் போட்டும், எந்த பயனும் இல்லை என்பது தெரிந்தவுடன் தங்கள் வழக்கை கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன் வாபஸ் வாங்கி விட்டது. எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் படத்தை தேர்தலுக்குள் வெளியிட முடியாமல் போனது. இந்த சமயத்தில்தான், ஜனநாயகன் முழு திரைப்படமும் ஆன்லைனில் கசிந்தது. இது, சினிமா ரசிகர்களுக்கு, குறிப்பாக விஜய் ரசிகர்களுக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தை ஏற்கனவே 1 கோடி பேர் பார்த்து விட்டதாகவும் ஒரு தகவல் இருக்கிறது. இவ்வளவையும் கடந்து ஜனநாயகன் படம் தியேட்டரில் ரிலீஸான பிறகு அதற்கு இத்தனை பெரிய வரவேற்பும் கிடைத்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் நேற்று வெளியான பிறகு, 2வது முறையாக ஆன்லைனில் கசிந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தியேட்டரில் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள்தான், இணையதளங்களில் தற்போது வைரலாகி வருகிறதாம். இதற்கு எதிராக முதல்வர் விஜய் ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுப்பாரா என்கிற கேள்வி, ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது.