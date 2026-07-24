Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா? லீக் ஆகியும் அடங்காத வெறித்தனம்..

ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா? லீக் ஆகியும் அடங்காத வெறித்தனம்..

Jana Nayagan Collection Day 1 : ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படத்தின் முதல் நாள் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:58 AM IST
ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா? லீக் ஆகியும் அடங்காத வெறித்தனம்..
Image Credit: Jana Nayagan Box Office Collection | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜனநாயகன் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா? லீக் ஆகியும் அடங்காத வெறித்தனம்..
Jana Nayagan23 min ago
2
jobs51 min ago
3
Live News1 hr ago
4
Shukra Peyarchi2 hrs ago
5
Eps Pension2 hrs ago