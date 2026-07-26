/ஜனநாயகன் 3வது நாள் வசூல் : எத்தனை கோடி? அதிகாரப்பூர்வ விவரம் எப்போது வெளியாகும்?

Jana Nayagan Collection : ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியானது. விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக உருவான இந்த படம், இதுவரை எவ்வளவு வசூல் செய்திருக்கிறது என்பது குறித்த தகவல் வெளியிடப்படாமலேயே இருக்கிறது. இதனால், படத்தின் உண்மையான வசூல் என்ன என்பது தெரியாமலேயே இருக்கிறது.
”ஜனநாயகன் வருமா?” என ரசிகர்கள் பலர் சலித்துப்போகும் அளவிற்கு காத்திருக்க வைத்து விட்டது, ஜனநாயகன் திரைப்படம். கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாக வேண்டிய இந்த படம், கடைசி நேரத்தில் சென்சார் சான்றிதழ் இல்லாததால் வெளியிட முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. “இந்த மாதம் வந்து விடும், அடுத்த மாதம் வந்து விடும்..” என ரசிகர்கள் காத்திருந்து கடைசியில் “வந்தா வருது வராட்டி போகுது” எனும் நிலைமைக்கு வந்து விட்டனர். இதற்கிடையில் படத்தை எப்படியாவது வெளியிட்டு விட வேண்டும் என்று கேவிஎன் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தது. ஆனால், அந்த வழக்கு இப்படியே தொடர்ந்தால் கண்டிப்பாக படத்தை வெளியிட முடியாது என்று தெரிந்து காெண்ட படக்குழு, கேஸை வாபஸ் பெற்றது. இந்த பிரச்சனை முடிவடைவதற்குள், படம் இணையத்தில் கசிந்து தீயாக பரவியது.
ஒரு வழியாக, ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜூலை 23ஆம் தேதி உலகம் முழுக்க வெளியானது. வழக்கமாக, விஜய் படம் வெளியாகும் போது அதன் முழு வசூல் விவரம் என்ன என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அந்த தயாரிப்பு நிறுவனமே வெளியிட்டு விடும். ஆனால் படம் வெளியாகி 3 நாட்கள் கடந்து பின்பும் கேவிஎன் ப்ரொக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் கமுக்கமாக இருக்கிறது. அதே போல, முதல்வர் விஜய்யின் மேனேஜரான ஜெகதீஷ் பழனிசாமியும், ஜனநாயகன் படம் குறித்து கடந்த 5 நாட்களாக எந்த பதிவையும் வெளியிடாமல் இருக்கிறார்.
பிவிஆர் உள்ளிட்ட தியேட்டர்களில், வீக் எண்ட் ஆக இருந்தாலும் கூட ஜனநாயகன் படத்தின் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்றுப்பாேகாமல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், சென்னையில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட தியேட்டர்களில் பாதி இருக்கைகள் காலியாக இருக்கிறதாம்.
புக் மை ஷோ ட்ராக்கர்ஸ் மற்றும் பிற தளங்களில் வெளியான வசூல் விவரத்தை வைத்து பார்க்கும் போது, ஜனநாயகன் படம் கடந்த மூன்று நாட்களில் சுமார் ரூ.171 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த தகவலை நம்ப அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியிடப்படும் வரை காத்திருப்பது நல்லது
விஜய்க்கு, ஜனநாயகன் திரைப்படம்தான் கடைசி திரைப்படம் என்பதை ரசிகர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. ஜனநாயகன் படம் முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் காட்சிகளால் நிரம்பியதாக இருந்தாலும் ஆங்காங்கே வரக்கூடிய எமோஷனல் காட்சிகள் மக்களை கண்கலங்க வைத்திருக்கிறது. கடைசியில், அவர் நடித்திருக்கும் சில படங்களின் காட்சிகளை சேர்த்து எடிட் செய்திருக்கின்றனர். இதில், ‘பிரியமுடன் விஜய்’ என்பதை பார்த்தவுடன் பலருக்கும் கண்கலங்கி விட்டது.
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும், பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு பிடித்த ஆளாக இருக்கிறார் விஜய். இவருடைய படங்களுக்கு, பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுடன் செல்வது வழக்கம். இதனாலேயே இவர் படங்களில் பெரிதாக வன்முறை காட்சிகள் இருக்காது. ஆனால், ஜனநாயகன் படத்தில் இது போன்ற காட்சிகளும் டைலாக்குகளும் அதிகமாக இருப்பதாக கூறி, ஏ சான்றிதழ் கிடைத்தது. இதனால், குழந்தைகளை படத்திற்கு அழைத்து செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக கூட வசூல் குறைந்திருக்கலாமோ என்று பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.