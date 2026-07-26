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ஜனநாயகன் 3வது நாள் வசூல் : எத்தனை கோடி? அதிகாரப்பூர்வ விவரம் எப்போது வெளியாகும்?

Jana Nayagan Collection : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகி மூன்று நாட்கள் கடந்து விட்டது. இந்த நிலையில், படத்தின் வசூல் விவரம் குறித்து கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:52 AM IST
ஜனநாயகன் 3வது நாள் வசூல் : எத்தனை கோடி? அதிகாரப்பூர்வ விவரம் எப்போது வெளியாகும்?
Image Credit: Jana Nayagan | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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