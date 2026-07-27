/ஜனநாயகன் திரைப்படம் 4 நாள் வசூல் எவ்வளவு? செம கலக்ஷன்..இதோ விவரம்!

Jana Nayagan Collection Day 4 : முதல்வர் விஜய், கடைசியாக கேமராவிற்கு முன் நடித்த திரைப்படம், ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம், பல போராட்டங்களுக்கு பின் ஜூலை 23ஆம் தேதி வெளியானதை அடுத்து, இப்படம் இதுவரை செய்த வசூல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதமே பொங்கல் விருந்தாக ரிலீஸாக இருந்தது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் காெடுக்கப்படாத காரணத்திற்காக படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போய் கொண்டே இருந்தது. இதற்காக படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தது. ஆனால் இந்த வழக்கு இப்படியே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக இப்பாேதைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆவது ரொம்பவே கஷ்டம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு, அந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றனர். தேர்தலுக்கு முன்கூட்டியே வெளியாக வேண்டிய இந்த படம், பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பின்பாக, ஜூலை 23ஆம் தேதிதான் வெளியானது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் தமிழில் மட்டுமன்றி, தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் இந்தியா முழுக்க வெளியானது. உலக அளவில் இப்படம் தமிழில் வெளியானதால் வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழர்களும் இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த படம், முதல் நாளிலேயே, உலகளவில் சுமார் ரூ.70 கோடி வசூலை கடந்ததாக தகவல் வெளியானது. தற்போது படம் ரிலீஸாகி நான்கு நாட்கள் கடந்திருப்பதை ஒட்டி, சுமார் ரூ.210 கோடிகளை வசூலாக குவித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படம், வீக் எண்ட் ஆன ஞாயிற்று கிழமை, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ரூ.24 கோடி வரை வசூலித்ததாம். இது, ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் சாதனை என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
விஜய்யின் கடைசி படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு தனக்கு கிடைத்தது குறித்தும், படம் குறித்த கேள்விகளுக்கும் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் சமீபத்திய நேர்காணலில் பதிலளித்திருந்தார். அப்போது, எப்போ விஜய் சார் படம் வந்தாலும் ஒரு வாரத்திற்கு மக்கள் அதனை நல்ல படம் என்பார்கள், ஒரு தரப்பினர் படம் நல்லாவே இல்லை என்பார்கள். ஒரு சிலர் இதெல்லாம் படத்தில் வர்க அச்சு, இதெல்லாம் ஆகல என்பார்கள். ஒரு வாரம் கழித்து அந்த படம் ஒன்றும் அவ்வளவு சீன் இல்லை என்று கூறுவார்கள். ஆறு மாதம் கழித்து, அந்த படத்தைதான் பெரிய ஹிட் படமாக இந்த சமூகமே பார்க்கும்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்தான் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதை ரசிகர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அதிலும், படம் முடிந்த பிறகு கடைசியில் விஜய்யின் அனைத்து படங்களின் எடிட்டையும் போட்டிருந்தனர். இதை பார்த்து பலரும் தியேட்டரை விட்டு அழுதுகொண்டே வெளியில் வந்தனர். ரசிகர்கள் பலருக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும் போது அதன் மீது விமர்சன ரீதியாக சில கருத்துகள் இருந்தாலும், படம் முழுக்க விஜய்யை பார்க்கிறோமே, அதுவே போதும் என்று மனதை தேத்திக்கொண்டு படத்தை பார்த்தாக இணையத்தில் கூறி வருகின்றனர்.