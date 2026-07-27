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ஜனநாயகன் திரைப்படம் 4 நாள் வசூல் எவ்வளவு? செம கலக்ஷன்..இதோ விவரம்!

Jana Nayagan Collection Day 4 : ஜனநாயகன் திரைப்படம் சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியானதை அடுத்து, இந்த படத்தின் மாெத்த வசூல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:16 PM IST
ஜனநாயகன் திரைப்படம் 4 நாள் வசூல் எவ்வளவு? செம கலக்ஷன்..இதோ விவரம்!
Image Credit: Jana Nayagan Collection Day 4 | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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