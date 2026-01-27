ஜனநாயகன் படத்திற்கு தொடரும் சிக்கல்! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வெளியிட்ட அதிரடி தீர்ப்பு..

Jana Nayagan Censor Issue Court Verdict : ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கும் வழக்கில், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சென்சார் போர்டு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஸ்ரீவத்சவா அமர்வு தீர்ப்பு.
தொடரும் சிக்கல்!
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனையில், படத்தின் தயாரிப்பு குழு முதலில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அனுகியது. இதை, படத்தின் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதிக்கு முன்பு விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா “படத்திற்கு உடனடியாக சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்” என்று உத்தரவிட்டிருந்தார். இதை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. இதை விசாரித்த நீதிபதிகள், அந்த உத்தரவிற்கு இடைக்கால தடை விதித்தது. இதையடுத்து விசாரணை, ஜனவரி 8ஆம் தேதி தள்ளி வைத்து உத்தரவிடப்பட்டது. இதற்கு இடையில், படத்தை அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் விசாரணையில் தலையிட விரும்பவில்லை என்று கூறியது. இதையடுத்து மீண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திடமே இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.
கடைசியாக ஜனவரி 20ஆம் தேதி வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில், இரு தரப்பு வாதங்களும் கேட்கப்பட்டது. தங்களுக்கு பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்கப்படவில்லை, இதனால் தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்தோம் என தணிக்கை வாரியம் வாதத்தை முன்வைத்தது. பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் தங்களுக்கு ஓடிடி நிறுவனத்தின் பக்கம் இருந்து அழுத்தம் இருப்பதாகவும், ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் பட நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு தொடுக்க நேரிடும் என்பதால் அவகாசம் வழங்க முடியவில்லை என்றும் வாதத்தை முன்வைத்தது. இரு தரப்பையும் கேட்ட நீதிபதிகள், தீர்ப்பை 27ஆம் தேதியான இன்று உத்தரவு வழங்கப்படும் என கூறியது. தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் தீர்ப்பின் படி, படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்கிற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ததோடு, சென்சார் போர்டு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவில், தனி நீத்பதி மீண்டும் விசாரிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவளித்துள்ளது. இதனால் படத்திற்கான சிக்கல் இன்னும் தொடர்ந்து வருகிறது.
