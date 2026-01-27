English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: எல்லாத்துக்கும் காரணமான புகார் கடிதம்-என்ன இருக்கு அதுல?

ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: எல்லாத்துக்கும் காரணமான புகார் கடிதம்-என்ன இருக்கு அதுல?

Jana Nayagan Complaint Letter By CBFC Member : ஜனநாயகன் திரைப்பட விவகாரம், விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் நிலையில் இதற்கு மூலக்காரணமான கடிதம் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 27, 2026, 12:53 PM IST
  • ஜனநாயகன் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை
  • படத்தை வெளியிடுவதில் சிக்கல
  • என்னதான் பிரச்சனை?

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: 1000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் to அனகோண்டா! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: 1000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் to அனகோண்டா! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon6
vijay
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
camera icon7
Top IT Companies
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: எல்லாத்துக்கும் காரணமான புகார் கடிதம்-என்ன இருக்கு அதுல?

Jana Nayagan Complaint Letter By CBFC Member : ஜனநாயகன் பட விவாகரம், விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கிறது. பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, ஜனவரி 9ஆம் தேதியே வெளியாகியிருக்க வேண்டிய இந்த படம், சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் மீண்டும் தள்ளிப்போய்கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கு காரணமாக, ஒரு புகார் கடிதம் இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன் பட வழக்கில் தீர்ப்பு!

ஜனநாயகன் படத்துக்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்று வழங்கும்படி, சென்சார் போர்டுக்கு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை  ரத்து செய்து, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து சென்சார் போர்டு தாக்கல் செய்த மேல் முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, வழக்கை மீண்டும் தனி நீதிபதி விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் ராணுவ சின்னங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், மத நல்லிணக்கத்துக்கு ஊறு விளைவிக்கும் காட்சிகள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும், அன்னிய சக்திகள் நாட்டில் கலவரம் ஏற்படுத்துவது போல காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தீவிரமான புகார் வந்துள்ளதால், படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப சென்சார் போர்டு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், தீவிரமான புகார் கூறப்பட்டுள்ள நிலையில்,  பதில்மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்காமல் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது என குறிப்பிட்டனர்.

மேலும், படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பிய உத்தரவை எதிர்த்து வழக்கில் கோரிக்கையை திருத்தம் செய்து பட நிறுவனம் மனுத்தாக்கல் செய்யலாம். அந்த மனுவுக்கு சென்சார் போர்டு பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்கி தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

அனைத்துக்கும் காரணமான கடிதம்..

ஜனநாயகன் படம் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதியில் வெளியிடப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த போது, தணிக்கை குழு இப்படத்தை பார்த்து ஆய்வு செய்தது. அப்பாேது அந்த தணிக்கை குழுவில் இருக்கும் ஒருவர் மட்டும் தனது கருத்து கேட்கப்படவில்லை என்று புகார் அளித்து, படத்தை மற தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். இதனால், தணிக்கை குழுவால் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க முடியாமல் போனது. தற்போது, அந்த புகார் அளித்த நபரின் கடிதம் வெளியாகி இருக்கிறது.

“அகில இந்திய அளவில் வெளியாகவுள்ள ஜனநாயகன் (தமிழ்) திரைப்படம், உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் சென்னையில் உள்ள தேர்வுக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதை அறிந்தேன்.
படத்தில் இராணுவம் தொடர்பான பல குறிப்புகள் உள்ளன, ஆனால் இந்தக்S சிக்கல்களைத் தீர்க்க தேர்வுக் குழுவில் எந்தப் பாதுகாப்பு நிபுணரும் சேர்க்கப்படவில்லை.

திரைப்படத்தின் பரிசீலனையின் போது நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன, இது சினிமாடோகிராப் சட்டம் மற்றும் விதிகளின் கடுமையான மீறலாகும்.
நான் ஒரு APM உறுப்பினர் மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி அந்தப் படத்தைப் பார்த்தேன், ஆனால் திரைப்படத்தின் பரிசீலனையின் போது எனது ஆட்சேபனைகள் கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை.
எனவே, இந்த நடைமுறையில் தலையிட்டு, திரைப்படத்தை மீண்டும் பரிசீலனை செய்ய தகுந்த அதிகாரிக்கு உத்தரவிடுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது." என்று அக்கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

இந்த புகார் கடிதம்தான், தற்போது தணிக்கை குழு சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்க முடியாததற்கு காரணமாகவும், படத்தை ரிலீஸ் செய்வதற்கு காரணமாகவும் இருக்கிறது. இதனால், ரசிகர்களும் செம அப்செட் ஆகியிருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: 1000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் to அனகோண்டா! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு தொடரும் சிக்கல்! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வெளியிட்ட அதிரடி தீர்ப்பு..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jana NayaganCensor IssueCBFCJana Nayagan Movie

Trending News