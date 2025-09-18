ஜனநாயகன் க்ளைமேக்ஸ் இதுதான்! விஜய் கடைசியில் ‘இவருடன்’ சண்டை போடுவாராம்..

Jana Nayagan Climax Revealed : விஜய் நடிப்பில் அடுத்த வருடம் வெளியாக இருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தில், அவருடன் சேர்ந்து பூஜா ஹெக்டே, பாபி டியோல், நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் குறித்த தகவல், தற்பாேது இணையத்தில் கசிந்துள்ளது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
ஜனநாயகன் திரைப்படம், விஜய்க்கு கடைசி படமாகும். தவெக அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய அவர், தான் கமிட் ஆகியிருக்கும் படம்தான் தனது கடைசி படம் என்று முன்னரே அறிவித்து விட்டார். அரசியலில் முழு நேரமாக நுழைய இருக்கும் அவர், இப்போதே சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கி விட்டார். அரசியல் தனக்கு கைகொடுக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்த்துதான் தொடர்ந்து படங்களில் நடிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் படத்தை, ஹெச்.வினோத் இயக்குகிறார். கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது. இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக, இரண்டாவது முறையாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார். பிற முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜூ மற்றும் பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
கதை என்ன?
ஜனநாயகன் படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியான போது, இது தெலுங்கு படமான ‘பகவந்த் கேசரி’ படத்தின் கதை என்று கூறப்பட்டது. விஜய் இந்த படத்தை ஐந்து முறை பார்த்தார் என்கிற தகவல் வெளியானதால், இப்படியொரு தகவலானது வெளியானது.
இப்போது, படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் குறித்த தகவல் கசிந்துள்ளது. அதில், க்ளைமேக்ஸ் காட்சி என்னவாக இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. விஜய், இறுதி காட்சியில், Humanoid எனப்படும் மனிதன் போன்ற ரோபோக்களுடன் சண்டை போடும் காட்சிகள் இடம் பெற்றிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதை கேட்ட பலர், “என்னது, விஜய் AI-ஐ எதிர்த்து சண்டை போடுகிறாரா?” என்று ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Humanoid என்றால் என்ன?
இப்போது, ஜனநாயகன் படத்தில் இடம் பெற்றிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கும் Humanoid என்றால் என்ன தெரியுமா? அவை, பார்ப்பதற்கு மனிதர்கள் போலவே இருக்கும் ரோபோக்களாகும். அவை உருவாக்கப்பட காரணம், மனிதர்களை போலவே பேசவும், செயல்களும் இருக்க வேண்டும் என்பதால்தான். இவற்றால் நன்மைகளும் உண்டு, பெருந்தீமைகளும் உண்டு. சுருக்கமாக உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், அர்னால்ட் நடித்த டெர்மினேட்டர் படத்தையும், ரஜினி நடித்த எந்திரன் படத்தையும் கூறலாம். இதில், மனிதர்களின் நண்மைக்காக உருவாக்கப்படும் ஏஐ-கள் கடைசியில் அவர்களுக்கே ஆப்பாக முடிந்து விடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கதையாக ஜனநாயகன் படம் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
விஜய், இப்படி எக்ஸ்பரிமெண்ட் படங்களில் எல்லாம் நடிக்க மாட்டார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதுவும், ஜனநாயகன் அவரது கடைசி படமாகும். இதில் எப்படி அவர் இப்படிப்பட்ட சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதை கொண்ட படத்தில் நடிப்பார் என்பது பலருக்கும் கேள்வியாக இருக்கிறது. இதற்கு, எதிர்காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்.
