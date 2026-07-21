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“எங்களுக்கு அநீதி ஏற்பட்டிருக்கு..” ஜனநாயகன் ரிலீஸ் சமயத்தில் ஹெச்.வினோத் பரபரப்பு பேச்சு!

Jana Nayagan : ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகப்போவதை அடுத்து அப்படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இது குறித்து பிரஸ் மீட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:44 PM IST
“எங்களுக்கு அநீதி ஏற்பட்டிருக்கு..” ஜனநாயகன் ரிலீஸ் சமயத்தில் ஹெச்.வினோத் பரபரப்பு பேச்சு!
Image Credit: H Vinoth About Jana Nayagan | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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