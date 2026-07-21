/“எங்களுக்கு அநீதி ஏற்பட்டிருக்கு..” ஜனநாயகன் ரிலீஸ் சமயத்தில் ஹெச்.வினோத் பரபரப்பு பேச்சு!

Jana Nayagan : முதல்வர் விஜய், கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். படம், நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது. இதையடுத்து, இப்படம் குறித்து ஹெச்.வினோத் பிரஸ் மீட் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், இந்த வருடத்தின் ஜனவரி மாதம் ரிலீஸாக இருந்தது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் வராத காரணத்தால் இந்த படம் பொங்கல் விருந்தாக வர முடியாமல் போனது. அதோடு, படத்தை எப்படியேனும் தேர்தலுக்குள் வெளியிட திட்டமிட்டனர். ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழே கிடைக்காததால் படத்தை தேர்தலுக்குள் வெளியிட முடியாமல் போனது. இதையடுத்து, தேர்தல் வந்து விட்டதால் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையில் கோர்டில் வழக்கு தொடுத்து, அதை வாபஸ் பெற்ற, படத்தை லீக் செய்து என பெரிய பஞ்சாயத்தே ஆகி விட்டது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இம்மாதத்தின் 23ஆம் தேதி, அதாவது வரும் வியாழக்கிழமையன்று வெளியாகின்றது. முதல்வரின் கடைசி படத்தை தியேட்டரில் காண ரசிகர்கள் பெரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத், தற்போது பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தியிருக்கிறார். அதில் அவர் பேசியிருக்கும் சில விஷயங்கள் வைரலாகி வருகிறது.
பத்திரிகையாளர் ஒருவர், “பல்வேறு தடைகள், பல போராட்டங்கள், பல சட்டப் போராட்டங்கள், பல மன உளைச்சல்களைத் தாண்டி சீக்கிரமா வருது. அது உங்களுடைய இயக்கம்... உங்க படம் எடுக்கிறதுல அவர் CM ஆயிட்டாரு. இந்த சந்தோஷமான மனநிலையை எப்படி இது பண்றீங்க? கடந்து வந்த பாதையைப் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க” என்று கேட்டிருந்தார்.
அதற்கு ஹெச்.வினோத், “நிறைய தடைகள் இருந்தது, நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. அதனால், இப்போ ரிலீஸ் ஆகப்போற படத்தை எல்லாரும் வந்து... சப்போர்ட் பண்ணலாம். இந்தப் படம் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனாலே, இந்தப் படத்துக்கு அநீதி நடந்திருக்கா, அல்லது நல்லது நடந்திருக்கா... இது எல்லாமே மக்களுக்குத் தெரியும். அதற்கான ஜஸ்டிஸா (Justice) இந்தப் படத்தை வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணனும்னு கேட்டுக்கிறேன்” என்று கூறியிருந்தார்.
“CM கிட்ட பேசுனீங்களா? ரிலீஸ் செய்யறது பற்றி சாரி என்ன சொன்னாரு?” என்று கேட்கப்பட்டது.
ஹெச்.வினோத் அளித்த பதில், “இல்ல, நான் இன்னும் இதைப் பற்றி நிறைய பேசல. ஒருவாட்டி சினிமா ஈவென்ட்ல பார்த்தேன், நிறைய பேசவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.
“படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி லீக் ஆனாலும், இப்போ புக்கிங் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு வரவேற்பு பெற்றிருக்கு. இந்த இதை எப்படி பார்க்குறீங்க?” என்று கேட்கப்பட்டது.
அதற்கு ஹெச்.வினோத், “இல்ல, அது உண்மையிலேயே மக்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவங்க நினைச்சா தியேட்டருக்கு வராம இந்தப் படத்தை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ, அவங்க ஃபர்ஸ்ட்... அவங்களோட நேர்மைக்கு, அப்புறம் விஜய் சார் மேல அவங்க வச்சிருக்கிற மரியாதைக்கு... அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சல்யூட் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ரொம்ப பெரிய... அது காலத்துக்கும் நன்றிக்கடன் பட்ட ஒரு விஷயமாதான் பார்க்குறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.