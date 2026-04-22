ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி குறிச்சாச்சா? வெளியான குட் நியூஸ்..விஜய் ரசிகர்கள் ஹேப்பி..

Jana Nayagan Latest Update : தவெக தலைவர் விஜய், கடைசியாக நடித்திருந்த படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது பலரது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் நிலையில், இது குறித்த அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் அப்டேட்:
ஜனநாயகன் படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் அதிகம் இருப்பதால், தேர்தல் ஆணையம்தான் இந்த படத்தை பார்த்து எப்போது வெளியிட வேண்டும் என முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று, மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் தெரிவித்திருந்தது. இதையடுத்து, விஜய் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் இன்னொரு தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி, ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழை வழங்க தணிக்கை வாரியம் முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி அன்றைய நாளில் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டால், படம் அனேகமாக ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி தியேட்டரில் வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவலை கேள்விப்பட்ட ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்து வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்-சென்சார் பிரச்சனை:
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருக்கிறார். ஜனவரி 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்த திரைப்படம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், படத்தை மறு ஆய்வு செய்யாமல் சென்சார் சான்றிதழ் தர முடியாது என்று மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் திட்டவட்டமாக கூறியதை அடுத்து, படத்தை டைமுக்கு வெளியிட படக்குழு கோர்ட் வாசல் ஏற வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் அங்கு சென்றும், ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் படத்தை வெளியிடுவதற்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வெளியாகவில்லை. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்தும் எந்த பயனும் இல்லாமல் போனது.
இப்படியே போனால், படத்தை இந்த வருடத்திற்குள் ரிலீஸ் செய்ய முடியாது என்று நினைத்த படக்குழு, இறுதியில் தாங்கள் கொடுத்த மனுவை வாபஸ் பெற்றது. இதையடுத்து, படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய தேதி குறித்து பின்னர் அதை ஒரு முறை மத்திய திரைப்பட வாரியம் தள்ளிப்போட்டது. இறுதியில் படத்தை மறு ஆய்வு செய்வதற்காக பார்த்த பிறகு, இது தேர்தல் சமயம் என்பதால் இதன் ரிலீஸ் குறித்து தேர்தல் ஆணையம்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று சென்சார் குழு கூறிவிட்டது.
இணையத்தில் படம் கசிவு..
ஜனநாயகன் திரைப்படம், எதிர்பாராத விதமாக சில தினங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது. முதலில் படத்தில் விஜய்யின் 5 நிமிட இன்ட்ரோ காட்சி கசிந்ததையொட்டி, அடுத்ததாக 3 மணி நேர திரைப்படமும் வெளியானது, பெரும் சர்ச்சையானது. இது குறித்த விசாரணையில் சைபர் க்ரைம் போலீஸார் முதலில் 6 பேரை கைது செய்தனர். இவர்கள் படத்தின் லிங்கை வைத்திருத்தல் மற்றும் அதை ஷேர் செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டனர். இதற்கு அடுத்த சில தினங்களில், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் உதவி படத்தொகுப்பாளர் உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர், ஒப்பந்த ஊழியர் என்று சொல்லப்படுகிறது.
முன்ஜாமின் வழங்க கோரிக்கை:
ஜனநாயகன் பட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட (ஃப்ரீலான்சிங்) உதவி எடிட்டரான உமா சங்கர், தனக்கு முன் ஜாமின் வழங்க வேண்டும் என்று மனுதாக்கல் செய்தார். அதில், உண்மை குற்றவாளியை பாதுகாப்பதற்காக அப்பாவியான தன்னை வழக்கில் சேர்த்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில், இதற்கு கடும் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கி இடையிட்டு மனுதாக்கல் செய்த தயாரிப்பாளர் தரப்புக்கு நீதிபதி அனுமதியளித்து வழக்கை ஏப்ரல்30ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்துள்ளார்.
தேர்தலில் களம் காணும் விஜய்!
விஜய்க்கு, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான நாளையும், அதற்கு மறுநாளான 24ஆம் தேதியும் முக்கியமான இரு நாட்களாக இருக்கிறது. காரணம், நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது. இதில் தவெக சார்பாக விஜய் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். தங்களின் அரசியல் எதிரியாக திமுகவையும், கொள்கை எதிரியாக பாஜகவையும் அறிவித்த பின்பு பல அரசியல் களப்பணிகளை மேற்கொண்ட அவர், தமிழ்நாட்டின் சில முக்கிய தொகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்தார். விஜய், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இவருடைய தவெக கட்சி புதியது என்றாலும், இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கண்டிப்பாக பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது தெரிகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : ஜனநாயகன் படம் வெளியாவதில் தாமதம் ஏன்?
பதில் : படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் அதிகம் இருப்பதால்,
தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி அவசியம் என மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் தெரிவித்தது. இதனால் ரிலீஸ் தாமதமாகியது.
கேள்வி: ஜனநாயகன் படத்தை யார் இயக்கியுள்ளனர்?
பதில் : இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார்.
கேள்வி: இந்த படத்தில் நடித்துள்ளவர்கள் யார்?
பதில் : விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி
