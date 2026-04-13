English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
ஜனநாயகன் லீக் பிரச்சனை..கைதான அந்த 6 பேர் யார்? சைபர் க்ரைம் போலீஸார் கொடுத்த அப்டேட்

Jana Nayagan Leak : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் லீக் ஆனது, திரையுலகில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இதை இணையத்தில் லீக் செய்த குற்றத்திற்காக 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்கள் யார்? என்ன விவரம்? இங்கு முழுமையாக தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 13, 2026, 11:04 AM IST
  • ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..
  • 6 பேரை கைது செய்த சைபர் க்ரைம் போலீசார்!
  • யார் அந்த ஆறு பேர்?

Trending Photos

CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
camera icon9
CSK
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
camera icon8
IPL
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Jana Nayagan Leak : மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை ஏற்படுத்தியிருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம், சில நாட்களுக்கு முன்னர் இணையத்தில் கசிந்தது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எவ்வளவோ பிரச்சனைக்கு நடுவில், படத்தை எப்போது ரிலீஸ் செய்வது என்று படக்குழு குழம்பிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில், தற்போது படம் இப்படி கசிந்ததால், இந்த வேலையை செய்தது யாராக இருக்கக்கூடும் என்கிற கேள்வி எழுந்து வந்தது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் போலீஸார் இதில் சம்பந்தப்பட்ட 6 பேரை கைது செய்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன் படம் லீக்:

30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரையுலகில் நடிகராக பயணித்த விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய பிறகு இனி தான் சினிமாவில் நடிக்கப்போவதில்லை என்று கூறிவிட்டார். தனது முழு நேர அரசியல் பயணத்திற்கு முன்பு, இவர் நடித்திருந்த படம்தான் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருந்தார். மமிதா பைஜூவுக்கு முக்கிய கதாப்பாத்திரம். பிரியாமணி, நரேன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்தனர்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்தது. ஆனால், படத்தை மறு ஆய்வு செய்யாமல் சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்க முடியாது என்று மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் தெரிவித்து விட்டதால், படத்தை சொன்ன தேதிக்கு ரிலீஸ் செய்ய முடியாத நிலைக்கு படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தெரிவித்தது. இதையடுத்து, படம் மறு ஆய்வு செய்யப்பட்டும், இது தேர்தல் சமயம் என்பதால் படம் வெளியிடப்படாமல் இருக்கிறது.

சில தினங்களுக்கு முன்பு, ஜனநாயகன் திரைப்படத்திலிருந்து விஜய்யின் 5 நிமிட இன்ட்ரோ காட்சி முதலில் இணையத்தில் கசிந்தது. இதையடுத்து சில நிமிடங்களில் முழு திரைப்படமும் இணையத்தில் கசிந்து விட்டது. இது, படக்குழு மட்டுமன்றி ரசிகர்களுக்கும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

6 பேர் கைது!

ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் லீக்  ஆனதை தொடர்ந்து, கேவிஎன் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் சைபர் க்ரைமில் புகார் அளித்தது. இந்த புகாரின் பேரில், தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கிழ் வழக்குப்பதிவு செய்த சைபர் க்ரைம் போலீசார், பகுப்பாய்வு மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் ஆறு பேரை கைது செய்தனர். 

யார் அந்த 6 பேர்?

ஜனநாயகன் திரைப்படம், யார் தரப்பில் இருந்த கசிந்தது, இது யார் செய்த சதி? என்பது குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருந்தன. லீக் ஆன காப்பியில், Edit Cut என்கிற வாட்டர்மார்க் இருந்தது. இந்த நகல் படத்தின் நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் எடிட்டர் ஆகியோரிடம்தான் இருக்கும் எனவும் இவர்கள் நான்கு பேரில் யாரோ ஒருவர்தான் இணையத்தில் படத்தை கசிய விட்டிருக்க வேண்டும் எனவும் ஒரு சிலர் கான்ஸ்பிரஸி தியரியை கூறி வந்தனர். விஜய், இப்போது ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் என்பதாலும், முதல்வர் வேட்பாளராக வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் களமிறங்கப்பாேவதாலும், இதனால் அவருக்குதான் லாபம் அதிகமாக இருப்பதாக கூறி, பலரும் பூகம்பத்தை கிளப்பினர். இந்த நிலையில், இயக்குநர் சேரன் போட்டிருந்த பதிவில், அந்த வாட்டர்மார்க் பளிச்சென்று வெள்ளை நிறத்தில் பளிச்சென்று இருப்பதாகவும், படத்தை திருடிய யாரோ ஒருவர், படக்குழு மீது வீண்பழி வரவேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இந்த செயலை செய்திருக்க கூடும் என்றும் தெரிவித்து இருந்தார்.

தற்போது போலீஸார் 6 பேரை கைது செய்திருப்பதையொட்டி, யார் அந்த நான்கு பேர் என்கிற கேள்வி எழுந்தது. தற்போது போலீஸார் அதற்கு விளக்கமளித்துள்ளனர். தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள அந்த 6 பேரும், கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் தளங்களின் மூலமாக படத்தை பதிவேற்றுதல் மற்றும் டிரைவிங் இணைப்புகளை பகிர்வதில் ஈடுபட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் என்றும், கைது செய்யப்பட்ட இவர்களிடம் இருந்து டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். 

தடுப்பு கோரிக்கைகள்..

இதையடுத்து, சுமார் 300 விதிமீறல் இணைப்புகளுக்கான தடுப்பு கோரிக்கைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றனர். அதே சமயத்தில், இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட பிறரை தேடும் பணியும் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பதிவிறக்கம் செய்யவோ, ஸ்ட்ரீம் செய்யவோ பகிரவோ வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தியிருக்கின்றனர்.

திரையுலகினர் கண்டனம்:

விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸானதற்கு திரையுலகினர் பலர் கடும் கன்டனங்களை தெரிவித்திருக்கின்றனர். இந்த செயலுக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், படத்தை யாருக்கும் பகிராமல்-பார்க்காமல் தியேட்டரில் வந்த பிறகு திரைப்படத்தை பார்க்குமாறும் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சிவகார்த்திகேயன், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். ஜனநாயகன் படத்திற்கு நிகழ்ந்தது போல வேறு எந்த திரைப்படத்திற்கும் இந்த நிலை ஏற்படக்கூடாது என்பது, திரையுலகினர் பலரின் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்து.

மேலும் படிக்க | பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே காலமானார்...

மேலும் படிக்க | “TN2026க்கு மக்கள் ஆதரவு… விஜய், ஜனநாயகன் லீக் குறித்து நட்டி பேசியது என்ன?”

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jana NayaganCyber CrimevijayMovie LeakedTamil movie

Trending News