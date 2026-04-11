English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
ஜனநாயகன் படத்தை லீக் செய்தது அதே படக்குழுவா? சேரன் சொல்லும் முக்கியமான பாய்ண்ட்..

ஜனநாயகன் திரைப்படம், இணையத்தில் லீக் ஆனதை தொடர்ந்து, இது குறித்த பல்வேறு விஷயங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதையடுத்து இயக்குநரும் நடிகருமான சேரன், முக்கியமான பாய்ண்ட் ஒன்றை தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 11, 2026, 05:51 PM IST
  • ஜனநாயகன் படம் லீக்
  • இதற்கு காரணம் யார்?
  • சேரன் முக்கிய பதிவு!

Trending Photos

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்
camera icon13
Sun Transit
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
camera icon8
IPL
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price
தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
camera icon8
LPG Gas Cylinder
LPG கேஸ் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! புதிய ரூல் வந்தாச்சி
விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன், கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்தது. இந்த சமயத்தில், இத்திரைப்படம் வெளியாகமல் போனதற்கு பெரிய காரணமாக இருந்தது படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததுதான். இந்த நிலையில், படம் சமீபத்தில் ஆன்லைனில் லீக் ஆனதை தொடர்ந்து இதை யார் லீக் செய்தது என்பது குறித்த பெரிய விவாதமே நடந்து வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன் லீக்:

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் படம்தான், ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருப்பதோடு அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். அனிருத் இசையமைத்திருக்கும் இந்த படத்தில் மமிதா பைஜு முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருக்கிறார். இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கலையொட்டி வெளியாகும் என முன்கூட்டியே அறிவிப்பு வெளியானது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் தரப்படாததால் படத்தை வெளியிடுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. கோர்ட் படி ஏறி, அங்கும் தீர்ப்பு சாதகமாக வராமல் போனதால், கடைசியில் படக்குழு தங்களின் வழக்கை வாபஸ் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. மறு ஆய்வுக்கு படத்தை  அனுப்பியும் இன்னும் ரிலீஸ் தேதியை வெளியிடாமல் இருக்கிறது.

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், விஜய்யின் ஐந்து நிமிட இண்ட்ரோ காட்சி சமீபத்தில் இணையத்தில் லீக் ஆனது. இதற்கு சில மணி நேரத்திலேயே மூன்று மணி நேர படமும் வெளியாகி விட்டது. இது படக்குழுவுக்கு மட்டுமன்றி ஒட்டுமொத்த விஜய் ரசிகர்களுக்கும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியது.

லீக் செய்தது யார்?

ஒருபக்கம் அனைவரும் ஜனநாயகன் படத்தின் லீக் குறித்து பேசிக்கொண்டிருக்க, இன்னொரு பக்கம் இதை யார் செய்திருப்பார் என்கிற விவாதம் எழுந்தது. லீக் ஆன க்ளிப்பில், Edit Ref என்கிற வாட்டர்மார்க் இருந்தது. இந்த காப்பி நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் எடிட்டரிடம் மட்டும்தான் இருக்கும் என்றும், இவர்களில் யாரோ ஒருவர்தான் படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்டிருக்க கூடும் என்றும் பலர் இணையத்தில் கூறி வந்தனர். அதிலும் குறிப்பாக விஜய்தான் இதை செய்ததாக பலரும் டார்கெட் செய்தனர்.

இப்போது சேரன் புதிதாக ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இதில் அந்த Edit Ref என்கிற வாட்டர் மார்க் குறித்தும், இப்போது விவாதிக்கப்பட்டு வரும் கான்ஸ்பிரசி குறித்தும் அவர் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

X பதிவு:

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், “ஒரு திரைப்படம் watermark போட்டு அனுப்பப்படுதுன்னா அது dubbing, SFX, RR, DI, Mix இந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு தான் போகும்.. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்களுக்கு மட்டும்தான் watermark போடுவொம் .. இல்லை ஏதாவது வியாபார விசயமா அனுப்புனா மட்டும் For Businesse purpose, Festival copy, Censor copy இப்படி போடுவோம்... எல்லா காட்சிகளையும் தொகுத்து அனுப்பும் எடிட் ல இருந்து இதுவதை Edit Ref னு or Edit copy னு சொல்லி அனுப்புனதே இல்லை... அதுவும் எடிட்ல தான் படமே ரெடியாகும்... அப்போ அவங்களுக்கு அந்த water mark போட்டு எப்படி வரும்.

ஜனநாயகன் குழு இதை தீவிரமா. விசாரிக்கனும் அல்லது போலீஸ் இதை தீவிரமாக விசாரிக்கனும்..  எங்கயோ தவறு உள்ள இருந்தே நடந்திருக்கு.  Edit Ref னு போடும்போது அதுல final mix copy யா இருக்க வாய்ப்பில்லை... Jan14 தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது..  கிட்டத்தட்ட படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் ஓடியிருக்க வேண்டிய நேரம்..  அதுவும் water mark ரொம்ப தெளிவா வெள்ளை நிறத்தில் பளிச்சின்னு இருக்கு..   ஆக இந்த களவு edit துறை சார்ந்தவர்களை வீணாக குற்றவாளிகளாக்கும்.. அல்லது மற்ற கலைஞர்களின் நன்மதிப்பை செடுக்கும்.. 
அறிவார்ந்த திரைத்துறை நண்பர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து அடுத்த கட்ட விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவும்...  களவு நமது இண்டஸ்ட்ரி ஆட்களால் நடந்ததா..  இல்லை நமது இண்டஸ்ட்ரியை பயன்படுத்துகிறார்களா என சிந்திக்கவேண்டும்..  ஆனால் பெரும் முதலீட்டில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படத்தை திருடர்கள் மனசாட்சியின்றி வெளியிட்டு இப்படி தரம் கெட்டு நடப்பதை ஒரு இயக்குனராக கண்டிக்கிறேன்... ஜனநாயகம் கேள்வியாகி கொண்டிருக்கிறது..  நடவடிக்கை தேவை” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படம் லீக்! விஜய்க்கு ஆதரவாக திரண்ட நடிகர்கள்..ஒருவர் மட்டும் கண்டனம்..

மேலும் படிக்க | ஸ்ரீலீலாவை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்! மாதவிடாய் குறித்து பேச்சு..MBBS படித்தவர் இப்படி பேசலாமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jana NayaganCheranvijayTamil movieFilm Leaked

Trending News