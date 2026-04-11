ஜனநாயகன் படம் லீக்! விஜய்க்கு ஆதரவாக திரண்ட நடிகர்கள்..ஒருவர் மட்டும் கண்டனம்..

Jana Nayagan Leaked Actors Condemns : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்துள்ளது. இதையடுத்து, விஜய்க்கு ஆதரவாகும், நடந்த சம்பவத்திற்கு எதிராகவும் திரையுலகினர் பலர் கண்டன குரல்களை எழுப்பி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 11, 2026, 11:28 AM IST
  • இணையத்தில் லீக் ஆன ஜனநாயகன்!
  • ஒன்று திரண்ட பிரபலங்கள்
  • ஒரே ஒருவர் மட்டும் விஜய்க்கு கண்டனம்

Jana Nayagan Leaked Actors Condemns : கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், ஹெச்.வினாேத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருந்த படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், இணையத்தில் கசிந்தது, திரையுலகினருக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், நடிகர்கள் பலர் இந்த சம்பவம் குறித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இணையத்தில் லீக் ஆன ஜனநாயகன்:

ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜனவரி 9ஆம் தேதியே திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி  வெளியாக வேண்டிய இந்த படம், வெளியாகாமல் போனது. படத்தை பார்த்து தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கும் நேரத்தில், படத்தை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று மெயில் வந்ததால், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தது. ஆரம்பத்தில் படத்திற்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தாலும், அதன் பிறகு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் அதற்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ததால் பல நாடகளுக்கு இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இறுதியில், இப்படியே சென்றால் படத்தை வெளியிட முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்ட படக்குழு, இறுதியில் வழக்கை வாபஸ் பெற்றது.

இது தேர்தல் சமயம் என்பதால், படத்தை எப்போது வெளியிடுவது என்று படக்குழு தரப்பில் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. இந்த பிரச்சனை ஒருபக்கம் இருக்க, திடீரென சமீபத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. முதலில், விஜய்யின் இன்ட்ரோ காட்சியான 5 நிமிட சீன் லீக் செய்யப்பட்டது. பின்பு, 3 மணி நேர படமும் இணையத்தில் லீக் ஆகி ரசிகர்களை அதிர வைத்தது.

லீக் ஆனது எப்படி?

ஜனநாயகன் படத்தின் லீக் காப்பியில் edit reference என்கிற வாட்டர் மார்க் இருந்தது. அதற்கு அர்த்தம், இந்த காப்பி, படத்தின் நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் எடிட்டர் ஆகிய நான்கு பேரிடம்தான் இருக்கும். இந்த காப்பி வெளியானதற்கு காரணம் இவர்கள் நான்கு பேரில் ஒருவராகத்தான் இருக்கக்கூடும் என்று திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், இதனை விஜய் தனது அரசியல் லாபத்திற்காக செய்தார் என்று சொல்ல, இன்னும் சிலர் அவர் அப்படி செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திரைத்துறை சேர்ந்த பல நடிகர்களும் ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஆதரவாக நிற்கின்றனர்.

ரஜினிகாந்த்:

“ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் யாராலோ வெளியிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது. திரை அமைப்புகள் இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பி, அரசு இதைச் செய்தவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடுமையான தண்டனை அளிக்க வேண்டும். இது போன்ற குற்றம் இனியும் தொடரக்கூடாது” என்று அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

கமல்ஹாசன்:

“ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆனது ஒன்றும் விபத்து அல்ல. இது அமைப்பிய பிழை. உரிய சட்ட நடைமுறைகள் சரியான நேரத்தில் பின்பற்றப்பட்டிருந்தால், நாம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட அளவுக்கதிகமான தாமதங்கள், திருட்டுப் பிரதிகளுக்கு ஒரு சாதகமான சூழலை உருவாக்கின. சட்டப்பூர்வமான அணுகல் தடைபடும்போது, ​​சட்டவிரோத வழிகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

திருட்டுப் பிரதி என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது; அது கலை மற்றும் கலைஞர் மீதே தொடுக்கப்படும் ஒரு தாக்குதல். அது நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உழைப்பையும், நாம் விரும்பும் சினிமாவைத் தாங்கி நிற்கும் நேர்மையான வரி செலுத்தும் தயாரிப்பாளர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்களின் முதலீடுகளையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

அமைப்பு தோல்வியடையும்போது படைப்பாளியை யார் பாதுகாப்பார்கள்? நமக்கு பொறுப்புக்கூறல், விரைவான சான்றிதழ் வழங்குதல், கடுமையான அமலாக்கம் மற்றும் நிகழ்நேர நீக்கங்கள் தேவை.

கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எனக்குத் துணையாக நின்றதைப் போல, உண்மையான சினிமா ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து, சட்டப்பூர்வமாக திரையரங்குகளில் இப்படத்தைப் பார்த்து தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்” என்று கூறியிருக்கின்றார்.

சிரஞ்சீவி:

தெலுங்கு நடிகர் சிரஞ்சீவி, ஜனநாயகன் திரைப்படம் லீக் ஆனது குறித்து கண்டன பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். சினிமா என்பது நம்பிக்கை மற்றும் பலரது கனவுகளால் கட்டப்பட்டது என்று கூறியிருக்கும் அவர், இப்படி ஒரு விஷயம் நடப்பது அந்த படத்தில் பணிபுரிந்த பல்வேறு நபர்களை பாதிக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

சூர்யா:

நடிகர் சூர்யா, ஜனநாயகன் லீக் பற்றி பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், யாரும் இந்த படத்தை பைரசியில் பார்க்க வேண்டாம் எனவும், பிறரின் கடின உழைப்பிற்கு ஆதரவு கொடுங்கள் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

சிவகார்த்திகேயன்:

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், பைரசிக்கு எதிராக கண்டன குரல் கொடுத்திருக்கிறார். படத்தை தயவு செய்து தியேட்டரில் பாருங்கள் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

விஜய் தேவரகொண்டா: 

ஜனநாயகன் படம் இப்படி லீக் ஆனது, தனக்கு கோபத்தை வரவழைப்பதாக விஜய் தேவரகொண்டா தெரிவித்திருக்கிறார். 

நடிகர்கள் கார்த்தி, ஜெய், சிபி சத்யராஜ், ஜி.வி.பிரகாஷ், கவின், ஜீவா, ஜிவி.பிரகாஷ், இயக்குநர்கள் மோகன் ஜி, வெங்கட் பிரபு, சீனு ராமசாமி உள்ளிட்ட பலர் ஜனநாயகன் படம் லீக் ஆனதற்கு எதிராக கண்டன குரல்களை கொடுத்து வருகின்றனர்.

ஒருவர் மட்டும் கண்டம்..

ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே விஜய்க்கும் விஜய்யின் படத்திற்கும் ஆதரவாக இருக்க, இயக்குநர் அமீர் மட்டும் விஜய்க்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தனது வாட்ஸ் ஆப்பில், “கசிந்திருகும் ஜனநாயகன் படக்காட்சியிலும் இஸ்லாமியர்கள்தான் தீவிரவாதிகளா? இதுதான் உங்களின் அரசியலா? எப்போதுதான் மாறும் இந்த நிலை? - அமீர்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து பலரும், “லீக் ஆன காட்சியை பார்த்தது மட்டுமல்லாது, அதை பார்த்து விமர்சனம் வேறு செய்கிறீர்களா?” என்று அமீரை திட்டி வருகின்றனர்.

