ஜனநாயகன் படத்தின் விதி என்ன? நாளை தெரியும்! கையில் 2 ஆப்ஷன்…

Jana Nayagan Madras HC Verdict Timing : விஜய் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தீர்ப்பை, நாளை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்க இருக்கிறது. இதையடுத்து, படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த முடிவு நாளை தெரிந்து விடும்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 26, 2026, 06:45 PM IST
  • ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் வழக்கு
  • விதி என்னவாக இருக்கும்?
  • நாளை தீர்ப்பு!

Jana Nayagan Madras HC Verdict Timing : மக்கள் மத்தியில் முக்கிய நடிகராகவும், சினிமா - அரசியல் பிரபலமாகவும் இருப்பவர் விஜய். இவர், நடித்திருந்த கடைசி படம்தான், ‘ஜனநாயகன்’. இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, படத்தின் தீர்ப்பு நாளை காலை வெளியாக இருக்கிறது.

தீர்ப்பு:

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு, விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதிக்கு, ஆரம்பத்திலிருந்தே நெருக்கடிக்கு மேல் நெருக்கடி இருந்து வந்தது. பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வெளியாக வேண்டிய படம், இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. காரணம், படத்திற்கு இன்னும் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை. 

பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சொல்வதை வைத்து பார்க்கும் போது, டிசம்பர் 18 அன்று, CBFCக்கு தணிக்கைக்காக படம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகவும், அதை ஆய்வுக்குழு பார்வையிட்டு, டிசம்பர் 22 அன்று சில மாற்றங்களுடன் UA சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என தெரிவித்ததாகவும் கூறியது. ரிலீஸிற்கு சில நாட்களே இருந்த நிலையில், ஜனவரி 5ஆம் தேதி மாலைதான், ஒரு புகாரின் அடிப்படையில், படம் திருத்தக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக படக்குழுவுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேரம் குறைவாக இருந்ததால், படக்குழு உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகியது. ஜனவரி 6,7ஆம் தேதி நடந்த விசாரணையில், CBFC சான்றிதழ் இல்லாமல் படத்தை வெளியிட இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. 

படத்தின் கடைசி விசாரணையானது, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஜனவரி 20ஆம் தேதியன்று விசாரிக்கப்பட்டது. இதில், இரு தரப்பும் காலை முதல் வாதம் செய்தனர். அன்று நேரமின்மை காரணமாக, இன்று தீர்ப்பை வெளியிட முடியாது என்று, தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர். இதையடுத்து, 27ஆம் தேதி படத்தின் தீர்ப்பு வெளியாகும் என்று சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது.

படத்தின் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கும் தீர்ப்பு!

இப்போது, ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தீர்ப்பை தீர்மானிப்பது, நாளைய தீர்ப்பாகத்தான் இருக்கிறது. ஏற்கனவே இரு தரப்பு வாதமும் கேட்கப்பட்ட நிலையில், நாளை காலை 11 மணியளவில் தீர்ப்பு வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. 

இருக்கும் இரண்டே ஆப்ஷன்..!

படத்தின் தீர்ப்பு, தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு சாதகமாக வந்து விட்டால், அதாவது, “படத்தை தணிக்கை செய்ய மறு ஆய்வு வழங்கப்பட வேண்டாம்” என்று தீர்ப்பு வந்து விட்டால், படக்குழு கூடிய விரைவில் புதிய ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்து விடும். அப்படி இல்லையெனில், “படத்தை மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும்” என்று தீர்ப்பு வந்தால், அதற்கு இன்னும் சில காலங்கள் எடுக்கும். அதாவது, கடைசி விசாரணையில் தணிக்கை வாரியம் வாதம் செய்த போது, நீதிமன்றம் “மறு தணிக்கை செய்ய குழு அமைக்க எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும்?” என்று கேட்டது. அதற்கு தணிக்கை வாரியம், “20 நாட்கள் ஆகும்” என்று பதில் கூறியது. இதனால், தீர்ப்பு தணிக்கை வாரியத்திற்கு சாதகமாக வந்தால், பட ரிலீஸ் 1 மாதத்திற்கு மேல் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. 

ஜனநாயகன் திரைப்பட வழக்கு :

விஜய் அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் தான் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ல்லை ஏற்படுத்திய படங்களில் ஒன்றாகும். பொங்கல் ரிலீசுாக வரவேண்டிய இந்த படம், சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாத காரணத்தால், ரிலீஸ் தள்ளிப்போகும் நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை, அவசர வழக்காக கருதி விசாரிக்க வேண்டும் என்று, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தரப்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அப்போது, தனி நீதிபதி அளித்த “படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்” என்கிற உத்தவரை உடனடியாக எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த வழக்கு விசாரணையில், படத்தை மறு ஆய்வு செய்வது குறித்த அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை, தள்ளி வைத்து உத்தரவிடப்பட்டது.

படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட வேண்டும் என்கிற முனைப்பில் இருந்த படக்குழு, உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியது. ஆனால், வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் விசாரணையில் தலையிட விருப்பமில்லை என்று கூறி, இதற்கு உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.

