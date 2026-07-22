/ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டிய 6 விஷயங்கள்! இந்த மேட்டர் விஜய்க்கே தெரியாதாம்

Jana Nayagan Release : “தளபதி கச்சேரி” ஜூலை 23ஆம் தேதியான நாளை கலைக்கட்டப்போகிறது. பல மாத போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை நாளை தியேட்டரில் காண ரசிகர்கள் பெருமளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்த படம் விரைவில் ரிலீஸாவப்போவதை அடுத்து ஜனநாயகன் கடந்து வந்த பாதையையும், நீங்கள் கண்டிப்பாக நினைவில் கொள்ள வேண்டிய 5 விஷயங்களையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய் படங்களுக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைப்பதே அரிது. அதிலும், அவருடைய ஜனநாயகன் திரைப்படம் இத்தனை மாதங்கள் கழித்து வெளியாகும் சமயத்திலும் அப்படத்தில் ஒரு சில வன்முறை காட்சிகள் இருப்பதால் படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே, இந்த படத்தை 18 வயதுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் மட்டுமே காண இயலும். டிக்கெட் எடுத்து செல்லும் போது, உங்களுடைய முகம் தெளிவாக தெரியும் அரசு அடையாளச்சான்றை தியேட்டருக்கு செல்லும் போது எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஆதார் கார்ட், பேன் கார்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பாஸ்போர்ட் போன்றவற்றை நீங்கள் அடையாளமாக காண்பிக்கலாம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், தற்போது தமிழ்நாட்டின் மருத்துவம், மருத்துவத்துறை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் அருண்ராஜ் ஒரு காட்சியில் நடித்திருக்கிறார். “ஒரு பேரே வரலாறு” பாடலில் அவர் விஜய்யுடன் ஒரு காட்சியில் நடந்து போயிருப்பார். அதே போல, முதல்வர் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும், தற்போதைய மீன்வளத்துறை அமைச்சருமான ஸ்ரீனாத்தும் ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்துள்ளார். இது குறித்து சமீபத்திய கூட்டத்தில் பேசிய அவர், விஜய்க்காக உயிர்த்தியாகம் செய்யும் நண்பன் கேரக்டரில் தான் நடித்திருப்பதாக பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், நிறையவே அரசியல் ஆதிக்கம் இருக்கும் என்பது புதிய தகவல் இல்லை. விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியைத்தான் நாம், TVK என்று கூறி வருகிறோம். ஆனால், படத்திலும் TVK எனும் எழுத்துகள் பல இடங்களில் உபயாேகப்பட்டுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதனை நாம் ட்ரைலரிலேயே பார்த்திருப்போம். ஆனால், இந்த படத்தை பொறுத்தவரை TVK என்றால் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கிடையாது. ‘தளபதி வெற்றிக்கொண்டான்’. இதை சுருக்கி, படத்தில் விஜய் தன்னுடைய உடலில் TVK என்று பச்சைக்குத்தி இருப்பார். எனவே, அதனை அரசியல் கட்சி என்று நினைத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமான இயக்குநர்களான அட்லீ, லோகேஷ் கனகராஜ், நெல்சன் உள்ளிட்டோர் கேமியோ ரோலில் நடத்துள்ளனர். இவர்கள், க்ளைமேக்ஸில் பத்திரிகையாளர்களாக வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்படி கேமியோவில் முதலில் ஹெச்.வினோத் நடிக்க வைக்க வேண்டும் என நினைத்த ஆட்களே வேறாம். விஜய்யின் வெறித்தனமான ரசிகரான வருண் சக்கரவர்த்தியை கேமியோவில் நடிக்க வைக்க நினைத்தார்களாம். அவர் கிரிக்கெட் வீரர் என்பதை தாண்டி, ஜீவா படத்திலும் நடித்துள்ளார். இவரை நடிக்க வைக்க விவாதங்கள் நடந்த போது, ஹெச்.வினோத்தின் துணை இயக்குநர்கள் அட்லீ, லோகி, நெல்சனின் பெயரை சொன்னதால் அவர்களையே நடிக்க வைத்து விட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம், பகவந்த் கேசரி திரைப்படத்தின் ரீ-மேக்கா இல்லையா என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது. இது, படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினாேத் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருந்தார். அதில், தான் விஜய்யிடம் ஒரு கதையுடன் சென்றதாகவும், அவருக்கு அந்த கதையில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்ததால் ‘பகவந்த் கேசரி’ படத்தை காண்பித்து இந்த படத்தின் ஸ்கிரிப்ட் போல எடுக்க சொன்னதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஜனநாயகன் படத்தில் பகவந்த் கேசரி படத்தின் ஒரு சில ஹிட் காட்சிகள் மற்றும் கதையம்சத்தை வைத்துள்ளனர். இருப்பினும் அதில் பல காட்சிகளில் மாற்றங்களும் செய்துள்ளனர். எனவே, இது முழு ரீ-மேக் கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
For the first time ever in cinema…— KVN Productions (@KvnProductions) July 22, 2026
Witness the Flying LED experience for #JanaNayagan #JanaNayaganFromTomorrow#JanaNayakuduFromTomorrow#JanNetaFromTomorrow
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial… pic.twitter.com/QyzSyw7hdQ
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு, கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் பறக்கும் LED திரையில் ப்ரமோஷன் செய்துள்ளது. இது, சினிமா உலகில் முதன்முறையாக நடந்திருக்கும் விஷயமாகும். இதனை மக்கள் பலர் ரசித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், முதல்வராக பிசியாக இருக்கும் அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிந்திருக்குமா என்பது கேள்விதான்.