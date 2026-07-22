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ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டிய 6 விஷயங்கள்! இந்த மேட்டர் விஜய்க்கே தெரியாதாம்

Jana Nayagan Release : முதல்வர் விஜய், சினிமாவில் இருந்து விலகுவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம், பல்வேறு போரட்டங்களுக்கு பிறகு ஜூலை 23ஆம் தேதியான நாளை வெளியாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, படத்தை பற்றி நீங்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து இதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:44 PM IST
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டிய 6 விஷயங்கள்! இந்த மேட்டர் விஜய்க்கே தெரியாதாம்
Image Credit: Jana Nayagan Release | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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