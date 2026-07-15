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ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது? எதிர்பார்த்த நாள் நெருங்கிடுச்சு! தேதிய குறிச்சிக்கோங்க..

Jana Nayagan : தமிழ் மக்கள் பலரும் தியேட்டரில் பார்க்க காத்துக்கிடக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:41 AM IST
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது? எதிர்பார்த்த நாள் நெருங்கிடுச்சு! தேதிய குறிச்சிக்கோங்க..
Image Credit: Jana Nayagan | X KVN PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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