/ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது? எதிர்பார்த்த நாள் நெருங்கிடுச்சு! தேதிய குறிச்சிக்கோங்க..

Jana Nayagan : தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விளங்கும் சி.ஜோசப் விஜய் கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படத்தை வெளியிட, நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பின்பு கிரீன் சிக்னல் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வர இருந்தது. இது, தற்போதைய முதல்வர் ஜோசப் விஜய் சினிமாவில் நடித்திருக்கும் கடைசி படமாகும். இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. காரணம், படத்திற்கு கடைசி நேரத்தில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காமல் போனது. சான்றிதழை வாங்க, ஜனநாயகன் படத்தை தயாரித்த கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு தொடுத்தது. ஆனால், அந்த வழக்கின் விசாரணையே நீண்ட வாரங்களுக்கு நடந்ததால், இதற்கு மேல் காத்திருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது என்று முடிவு செய்து, படக்குழு அந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டது.
See you soon in theatres nanba & nanbis #JanaNayaganCensoredA— KVN Productions (@KvnProductions) July 11, 2026
Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries@PharsFilm @PicturesPVR @kamalgianc… pic.twitter.com/Rcx4Iuw52P
இதற்கிடையில், தேர்தல் வந்ததால் ஜனநாயகன் படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாங்கும் முயற்சிகளும் சற்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன. சரியாக தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஜனநாயகன் முழு திரைப்படமும் இணையத்தில் கசிந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இப்படி, அத்தனையையும் கடந்து ஒரு வழியாக படத்திற்கு சமீபத்தில் ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைத்தது.
சமீபத்தில், ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைக்கப்பெற்றதை தொடர்ந்து, அப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. இதில் விஜய் கையில் சாட்டையுடன் இருப்பது போலவும் எதிரிகள் அவரை பார்த்து அஞ்சி அமர்ந்திருப்பது போலவும் காட்சி இடம் பெற்றிருந்தது. மேலும், அதில் “தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் திரு.சி.ஜோசப் விஜய்” என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. கூடவே, “தியேட்டரில் சந்திப்போம் நண்பா-நண்பீஸ்” என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தனர். இதனால், படம் விரைவில் வெளிவரப்போவது கன்ஃபார்ம் ஆகி விட்டது. ஆனால், படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனம் ரிலீஸ் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும் முன்னரே, விஜய்யின் நண்பரும் மேனேஜருமான ஜெகதீஷ் பழனிசாமி ஒரு அப்டேட்டை கொடுத்திருக்கிறார்.
திரைவட்டாரங்களில் இருந்து வெளியான தகவல்களின் படி, ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 24ஆம் தேதி வெளியாகும் என கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போது சர்ப்ரைஸாக ஒரு நாள் முன்னதாகவே அதாவது ஜூலை 23ஆம் தேதியே ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் என்று அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. இன்ஸ்டாவில் டிஜே கௌதம் என்பவர், ‘ராவண மவன்டா..’ பாடலை ஒலிக்கும் வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “இந்த ஹைப் ரொம்ப உண்மை, வரும் 23ஆம் தேதிக்காக வெயிட் பண்ணனும்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதில், ஜெகதீஷ் பழனிசாமியையும், அனிருத் மற்றும் கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உள்ளிட்டோரையும் டேக் செய்திருக்கிறார். இதைப்பார்த்த பலரும், ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜூலை 23ஆம் தேதியே ரிலீஸ் ஆக இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக காத்திருப்பது நல்லது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.