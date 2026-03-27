ஜனநாயகன் படத்தின் புது ரிலீஸ் அப்டேட்! முதல்முறையாக வந்த பாசிடிவ் சைன்..

ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த புதிய அப்டேட்டை ரசிகர்கள் ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:50 PM IST
ஜனநாயகன் திரைப்படம், எடுத்து முடிக்கப்பட்டு பல நாட்கள் ஆன பிறகும் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது. காரணம், இதற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் வராததுதான். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த புதிய அப்டேட் வந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ஜனநாயகன் திரைப்படம்:

தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கிய விஜய்க்கு, ஜனநாயகன் படம்தான் கடைசி படம். இதற்கு பிறகு, தான் எந்த படத்திலும் நடிக்கப்பாேவதில்லை என்று அறிவித்துவிட்டார். ஜனநாயகன் படத்தை, ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு, பிரியமாணி, நரேன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ரிலீஸ் தேதிக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான், படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழே வந்து சேரவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தது. இதையடுத்து, ரிலீஸ் தேதிக்குள் எப்படியாவது படத்தை ரிலீஸ் செய்து விட வேண்டும் என்று நினைத்த படக்குழு, இதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு தொடுத்தது. 

படத்திற்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பித்தார், தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா. இவரது இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக திரைப்பட வாரியம் மேல்முறையீடு செய்ததால், தனி நீதிபதியின் உத்தரவு நிறுத்திவைக்கப்பட்டு, படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க, மறு ஆய்வு நடத்தலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்த விசாரணையும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. 

இதற்கிடையில் படக்குழு உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று விட்டு வந்து விட்டது. அங்கும், “இந்த விஷயத்தில் எங்களால் தலையிட முடியாது” என்று கூறி, உச்சநீதிமன்றம் நழுவிக்கொண்டது. படத்தின் மறு ஆய்வு குறித்த கேஸும் தொடர்ந்து நடந்து வந்த நிலையில், படக்குழு இது வேலைக்கு ஆகாது என்பதால் தாங்கள் கொடுத்த மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டது.

விரைவில் வெளியாவதில் சிக்கல்!

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, சென்சார் குழு மறு ஆய்வு செய்த பிறகு ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சமீபத்தில் மும்பையில் படத்தை பார்த்த மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் மறு ஆய்வுக்குழு, படத்தில் அரசியல் இருப்பதாலும், இப்போது தேர்தல் சமயம் என்பதாலும், படத்திற்கு சான்றிதழ் அளிக்கலாமா வேண்டாமா என்கிற முடிவை தேர்தல் ஆணையம் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியது. தேர்தல் வாரியம் தரப்பில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்த எந்த அப்டேட்டும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. 

ஜூலையில் ரிலீஸ்!

தேர்தலை கணக்கு வைத்துதான், ஜனவரியில் படத்தை வெளியிட திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தேர்தல் நாள் மிக விரைவில் நெருங்கி விட்டது. இந்த சமயத்தில் படத்தை வெளியிடுவது மிகவும் சிரமமான ஒன்றாகும். இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுப்பதும் அபூர்வம்தான். இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படத்தை தயாரித்துள்ள கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் ஒரு முடிவிற்கு வந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

கேவிஎன் நிறுவனம், ஜனநாயகன் திரைப்படத்துடன் சேர்த்து டாக்ஸிக் மற்றும் கேடி தி டெவில் என்கிற படத்தையும் தயாரித்தது. ஜனநாயகன் படம் வெளியாவதற்கும் இந்த இரு படங்களையும் வெளியிட படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், ஜனநாயகன் படத்தின் ஓடிடி உரிமையை வாங்கியிருந்த அமேசான் நிறுனமும் அந்த டீலில் இருந்து பின்வாங்கி இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், இந்த முடிவை தயாரிப்பு நிறுவனம் எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருக்கவும்.

