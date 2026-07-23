/ஜனநாயகன் திரை விமர்சனம்! விஜய்க்கு சரியான Send-Off படமா? இதை படிங்க..

Jana Nayagan Review Tamil : அரசியல் களத்துக்குப் போகும் முன்னாடி, சினிமா ரசிகர்களுக்கும் தன்னோட தளபதி ஃபேன்ஸ்க்கும் விஜய் கொடுத்த இந்த 'ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ்' திருப்தியா அமைஞ்சதா? இந்த படம் விஜய்க்கு ஒரு சரியான விடைபெறலா இருந்ததா? வாங்க, விரிவா பார்க்கலாம்!
கதையின் நாயகன் தளபதி வெற்றிக்கொண்டான் (விஜய்) கைதியாகச் சிறையில் இருக்கிறார். காவல்துறை அதிகாரி ஸ்ரீகாந்த் (கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்) செய்யும் ஒரு உதவியால், மரணப் படுக்கையில் இருக்கும் தன் தாயைச் சந்திக்கிறார் விஜய். ஆனால், இதற்காக ஸ்ரீகாந்த் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுகிறார். எதிர்பாராத விதமாக ஒரு விபத்தில் ஸ்ரீகாந்த் இறந்துவிட, அவருடைய மகள் விஜியை (மமிதா பைஜூ) தன்னுடைய சொந்த மகளாகவே ஏற்றுக்கொண்டு வளர்க்கிறார் தளபதி வெற்றிக்கொண்டான்.
ஸ்ரீகாந்தின் ஆசையான "விஜியை ராணுவ அதிகாரியாக்கணும்" என்ற கனவை நனவாக்கப் போராடுகிறார் விஜய். இன்னொரு பக்கம், சர்வதேச குற்றவாளியான ஜான் ஹிம்லர் (பாபி தியோல்) தமிழ்நாட்டின் அரசியல்வாதிகளைத் தன் கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு, தமிழகத்தையே அழிக்கச் சதித்திட்டம் தீட்டுகிறான்.
இந்த மாபெரும் சதியை தளபதி வெற்றிக்கொண்டான் எப்படி முறியடித்தார்? தன் வளர்ப்பு மகளை ராணுவத்தில் சேர்த்தாரா, இல்லையா?
இந்தப் படத்தோட மிகப்பெரிய பலமே நம்ம தளபதி விஜய் தான்! இது தன் கடைசிப் படம் அப்படிங்கிறதை உணர்ந்து, ரசிகர்கள் எதையெல்லாம் விரும்புவாங்களோ அதை அள்ளிக் கொடுத்திருக்காரு இயக்குநர் ஹெச். வினோத்.
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் புகைப்படத்துடன் விஜய்க்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ட்ரோ காட்சிக்கு தியேட்டரே அல்லு சில்லுபடுது!
'நான் ஆணையிட்டால்' பாணியில் விஜய் சாட்டை சுழற்றும் காட்சிகளும், அந்த இடைவேளைக் (Interval) காட்சியும் தரமான மாஸ்!
"ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ்" எனச் சொல்லும் அளவுக்கு நடனத்தில் மிரட்டியிருக்காரு. வழக்கமான தன் கியூட் ரியாக்ஷன்கள், டைமிங் காமெடி, பஞ்ச் வசனங்கள்னு விஜய்யின் ஒட்டுமொத்த மாஸ் அவதாரமும் இதில் உண்டு. கமர்ஷியல் சினிமா இனி விஜய்யை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணும்!
மற்ற கதாபாத்திரங்களைப் பார்த்தா...
விஜய்யின் மகளாக வரும் மமிதா பைஜூ ஆரம்பத்தில் குறும்புத்தனமான பெண்ணாகவும், இரண்டாம் பாதியில் ஆக்ஷன் காட்சிகளிலும் ரொம்பவே கவனம் ஈர்க்கிறார்.
சர்வதேச வில்லனாக வரும் பாபி தியோல் தன் முரட்டுத்தனமான நடிப்பால் மிரட்டியிருக்கிறார்.
ஆனால், பூஜா ஹெக்டேவுக்கு படத்தில் சொல்லிக்கொள்ளும்படி பெரிதாக காட்சிகள் இல்லை என்பது ஒரு ஏமாற்றம்.
பிரகாஷ்ராஜ், கௌதம் மேனன், நரேன், பிரியாமணி ஆகியோர் கொடுத்த வேலையைக் கச்சிதமாகச் செய்திருக்கிறார்கள்.
முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, தெலுங்கில் பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் வெளியான 'பகவந்த் கேசரி' படத்தின் கதையையும், பல காட்சிகளையும் அப்படியே எடுத்து, அதில் கொஞ்சம் அரசியலையும் சேர்த்துத் தந்திருக்கிறார் ஹெச். வினோத்.
பூஜா ஹெக்டேவை 'ஆன்டி' என நக்கலடிக்கும் காட்சி, மமிதாவிற்கான ராணுவப் பயிற்சிக் காட்சிகள், சிறுமிகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு எதிரான வசனங்கள்... இவை எல்லாமே அப்பட்டமான 'பகவந்த் கேசரி' ரீமேக் சாயலைத் தருகிறது. அதேபோல, ரோபோடிக் தொழில்நுட்பம், கள்ளச்சாராயம், கனிமவளக் கொள்ளை, ஆப்பிரிக்கா - பாகிஸ்தான் என ஏகப்பட்ட விஷயங்களை ஒரே படத்தில் பேச முயற்சித்திருப்பது கதையின் கவனத்தைச் சிதறடிக்கிறது. குறிப்பால், 3 மணி நேர நீளமும், கடைசியில் வரும் நீண்ட சண்டை காட்சிகளும் விஜய் ரசிகர்களைத் தவிர மற்ற பொது பார்வையாளர்களை "எப்பப்பா முடிப்பீங்க?" என்று யோசிக்க வைத்துவிடுகிறது.
அனிருத்தின் பாடல்களும், பின்னணி இசையும் பல காட்சிகளுக்கு உயிரூட்டியிருக்கின்றன. தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் மத நல்லிணக்கம் பேசும் படத்தின் நோக்கமும் பாராட்டுக்குரியது.
சுற்றி வளைத்துப் பேசப்பட்ட கதையும், 3 மணி நேர நீளமும் கொஞ்சம் சோதித்தாலும்... வருங்கால அரசியல் தலைவர் விஜய்க்காக, அவருடைய கடைசி சினிமா மாஸ்க்காக கண்டிப்பா திரையரங்கில் ஒருமுறை பார்க்கலாம்.