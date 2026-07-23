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ஜனநாயகன் திரை விமர்சனம்! விஜய்க்கு சரியான Send-Off படமா? இதை படிங்க..

Jana Nayagan Review Tamil : தமிழ் சினிமாவே ஆவலோடு காத்துட்டு இருந்த அந்த நாள் வந்தாச்சு! "தளபதி விஜய்யோட கடைசிப் படம்", "ஹெச். வினோத் கூட்டணி", "அனிருத் இசை" அப்படின்னு ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளோட திரைக்கு வந்திருக்கிறது, ஜனநாயகன் திரைப்படம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:34 PM IST
ஜனநாயகன் திரை விமர்சனம்! விஜய்க்கு சரியான Send-Off படமா? இதை படிங்க..
Image Credit: Jana Nayagan Review Tamil | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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