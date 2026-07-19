Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயகன் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! நீங்க புக் பண்ணியாச்சா?

தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயகன் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! நீங்க புக் பண்ணியாச்சா?

Jana Nayagan : முதல்வர் விஜய், கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங் தற்போது தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:22 PM IST
தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயகன் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! நீங்க புக் பண்ணியாச்சா?
Image Credit: Jana Nayagan Ticket Booking | X Page Source: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
30 நாட்களில் முதலாளி ஆக வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இலவச பயிற்சி
Tamil Nadu government2 hrs ago
2
Facebook Down2 hrs ago
3
Serial actress2 hrs ago
4
Census 20272 hrs ago
5
Trisha3 hrs ago