/தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயகன் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! நீங்க புக் பண்ணியாச்சா?

Jana Nayagan : தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய், கடைசியாக சினிமாவில் நடித்திருந்த படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்கியிருக்கிறது. இப்போதைக்கு ஒரு சில குறிப்பிட்ட தியேட்டர்களில் மட்டும் டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்கியிருப்பதால் எடுத்த எடுப்பிலேயே பல டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்து விட்டன என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
BOOKINGS OPEN NOW— KVN Productions (@KvnProductions) July 19, 2026
Let the celebrations begin nanba nanbis #JanaNayaganFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries pic.twitter.com/wuDhtCjXe2
இது குறித்து ஜனநாயகன் படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனமும் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. ஜனநாயகன் படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு, சில தினங்களுக்கு முன்னர் முதலில் கர்நாடகாவில் தொடங்கியது. பின்பு, கேரளாவிலும் தொடங்கி விற்றுத்தீர்ந்தது. காலை முதலே, தமிழ்நாடிடில் இன்று தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தற்போது டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்கப்பட்டு விற்றுத்தீர்ந்து வருகின்றன.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படம்தான் விஜய் அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஆகும். கடந்த ஜனவரி மாதமே ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய இந்த திரைப்படம், வெகு நாட்கள் ரிலீஸ் ஆக முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. படத்திற்கு ‘ஏ’சான்றிதழ் கிடைக்காததுதான் இதற்கு காரணமானது.
ஜனநாயகன் படம், ஒரிஜினலாக ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாக வேண்டியதாக இருந்தது. பொங்கலை முன்னிட்டு இப்படம் வெளியாக வேண்டிய இந்த படம், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால், கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் இது தொடர்பாக வழக்கு தொடுத்து, பல மாதங்கள் நீதிமன்றத்தில் போராடியது. இறுதியில் எதுவும் வேலைக்கு ஆகாது என தெரிந்தவுடன், அந்த வழக்கு வாபஸ் பெறப்பட்டது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட வாரியம் ‘ஏ’ சான்றிதழ் கொடுத்துள்ளது. படத்தில், பல விதமான வைலன்ஸ் இருப்பதால் படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைத்திருக்கிறது. இதுவரை விஜய் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைத்தது மிகவும் அர்து என்பதால், ஜனநாயகன் படத்திற்கு இந்த சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், சில மாதங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது. முதலில் 5 நிமிட காட்சியும், பின்னர் முழு படமும் வெளியானது. இதை சில ஆயிரம் பேர் உடனடியாக பார்க்கவும் செய்து விட்டனர். இது குறித்த புகாரில், படத்தில் வேலை பார்த்த ஃப்ரீலான்ஸ் எடிட்டர் ஒருவரும் அவருடன் சேர்ந்து இன்னும் பலரும் படத்தை இணையத்தில் பரப்பிய குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணை இன்னும் நடைப்பெற்று வருகிறது. பொதுவாக, இப்படி ஒரு படம் பல தாமதங்கள் மற்றும் தடைகளை தாண்டி ரிலீஸ் ஆகிறது என்றாலே அதற்கான மவுசு மார்கெட்டில் குறைந்ததாக பார்க்கப்படும். ஆனால், ஜனநாயகன் படத்திற்கு அது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக இருக்கிறது. இந்த படம், தாமதமாக வெளியானாலும், ஆன்லைனில் ஏற்கனவே லீக் ஆகி இருந்தாலும் இதை தியேட்டரில் பார்க்க பல லட்சம் பேர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.