/இம்மாதம் வெளியாகும் ஜனநாயகன்? விரைவில் ‘ஏ’ சான்றிதழ் வருமாம்! முக்கிய அப்டேட்..

Jana Nayagan : முதல்வர் விஜய், கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். சினிமாவை விட்டு முழு நேரமாக விலகி, அரசியலில் களமிறங்கிய அவருக்கு, இந்த படமே தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகப்போகும் கடைசி படமாகி விட்டது. தேர்தலுக்கு முன்னர் தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த திரைப்படம், திரைப்பட தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததன் காரணமாக படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போய்கொண்டே இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம்தான், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தயாரித்திருந்தது. இந்த நிறுவனத்தின் தலைவரான வெங்கட் கே.நாராயணா, சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார். வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்த இவர், தமிழ்நாட்டின் டெல்லி பிரதிநிதியாக நியமித்ததற்கு கண்டனங்கள் வலுவாக விழுந்தன. இதையடுத்து, தற்போது ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வாங்கப்படும் வேலைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரிவைசிங் கமிட்டி படத்தை பார்த்த பிறகும், படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் வழங்கப்படாமல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, தற்போது அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை ஆரம்பமாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், படத்திற்கு மிக விரைவில் சென்சார் சான்றிதழ் அளிக்கப்படலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
ஜனவரி மாதம், பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக வேண்டிய படம், இன்னும் திரையிடப்படாமல் இருப்பது இன்னும் ரசிகர்களுக்கு நெருடலை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது. இதனால், படத்தின் அப்டேட்டிற்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், படத்திற்கு மிக விரைவில் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்றும், இன்னொருபுறம் இந்த படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பார்க்க, ஆசையாக இருந்த மக்கள், படத்தை எப்படியும் கூடிய விரைவில் பார்த்து விடலாம் என ஒரு முடிவில் இருக்கின்றனராம். இந்த மாத இறுதிக்குள் படத்தை வெளியிட தயரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்திருப்பதாகவும், படத்தின் வெளியீட்டு தேதி, விரைவில் வெளியிடப்படும் என கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக கசிந்தது. இதை செய்தது யார் என்று விசாரணை நடந்த போது, அந்த படத்தின் எடிட்டரான பிரதீப் இ.ராகவ்விடம் வேலைப்பார்த்த ஃப்ரீலான்ஸ் ஊழியர் ஒருவர் முக்கிய குற்றவாளி என்பது கண்டறியப்பட்டது. இவர்கள் அல்லாமல், படத்தை சட்டவிரோதமாக பார்த்து, அதை பிறரு்கு பகிர்ந்தவர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.
வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ரஜினி, ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகியோர் ஜாமீன் கோரி வழக்கு. சட்டவிரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஜனநாயகன் படத்தை ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பேர் பார்த்துள்ளனர் என காவல்துறை தரப்பு கூறியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்டுள்ள இவர்கள் இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கினால் ஆதாரங்களை கலைக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தற்போது தியேட்டரில் எந்த படம் வெளியாகிறது என்றாலும், அவற்றின் ஓடிடி உரிமமும் விற்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், அமேசான் ப்ரைம் ஜனநாயகன் படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை வாங்கியிருந்தது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதி வெளியிடப்படாமல் இருந்ததால் அமேசான் ப்ரைம், ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால்தான், இப்படமும் ஓடிடியில் வெளியாகவில்லையாம்.