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இம்மாதம் வெளியாகும் ஜனநாயகன்? விரைவில் ‘ஏ’ சான்றிதழ் வருமாம்! முக்கிய அப்டேட்..

Jana Nayagan : ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களை கடந்து வந்தும், இன்னும் தியேட்டரில் வெளியாகாமல் இருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. இந்த நிலையில், இப்படம் வெளியாவது குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 02, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:28 PM IST
இம்மாதம் வெளியாகும் ஜனநாயகன்? விரைவில் ‘ஏ’ சான்றிதழ் வருமாம்! முக்கிய அப்டேட்..
Image Credit: Jana Nayagan | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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