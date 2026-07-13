/ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ்...பேனரில் விஜய் ரசிகர்கள் செய்த சம்பவம்...வெறித்தனம் லோடிங்!

Jananayagan Movie Latest News: One Last Dance-னு ஜனநாயகன் டிரைய்லரில் பார்த்த உடன், விஜய் ரசிகர்கள்.....Sorry....முதலமைச்சர் விஜய் ரசிகர்கள் சொல்ல முடியாத எமோஷனலுக்கு ஆளானாங்க. ஜனவரி 9ம் தேதியை உணர்ச்சிப்பூர்வ நாளா பார்த்தாங்க. அன்னிக்கிதான் ‘தளபதி’ய கடைசியா ஸ்கிரீன்ல பாக்கப் போறோம்னு நெனச்சி தளபதி ரசிகர்களோட ஸ்டேட்டஸ்களில் அத்தனை ஃபீலிங். அதுவும் தேர்தல் நெருங்குற நேரம்; ட்ரைய்லர் கடைசில ‘ஐயம் கமிங்’னு விஜய் சொல்ல...படத்தை பார்த்தே ஆகணும்னு ரசிகர்கள் டிக்கெட் புக்கிங் ஆர்வத்துல இருக்கும்போதுதான் ‘ஜனநாயகன்’ படம் வெளியாவதில் சிக்கல்-னு பிரேக்கிங் நியூஸ் வருது.
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ஜனநாயகன் படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் சிக்கல் எனச் சொல்லப்பட்டாலும், உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு படம் ஏன் வெளிவரவில்லை என்று தயாரிப்பாளர், நடிகர், இயக்குநர் என யாருக்கும் தெரியாத சூழலாகத்தான் இந்தப் படத்தோட பிரச்சனை இருந்தது. இந்தப் படத்தின் இயக்குநர் எச்.வினோத், இப்படம் ஏன் வெளியாகவில்லை என்பதை என்னால் சொல்ல முடியாது என்று வெளிப்படையாகவே தனது கருத்தை தெரிவித்தார். இப்படியான சூழலில்தான், தேர்தல் வந்தது.
யாருமே எதிர்பார்க்காத மாதிரி, ஏன் தவெக-வே எதிர்ப்பார்க்காத மாதிரி தேர்தல் ரிசல்ட் வந்து, எல்லோருக்கும் ‘ஷாக்’ கொடுத்துச்சு. பெரும்பான்மையான இடங்களை தவெகவுக்கு மக்கள் அளித்தனர். தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான பெரும்பான்மை இல்லாத சூழல்ல, ஒரு வார காலம் அதுக்காக நடந்த ‘டிராமா’ அதுவரைக்கும் தமிழ்நாடு எதிர்ப்பார்க்காதது. கிட்டத்தட்ட முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்குற வரைக்கும், அந்த ஒரு வாரம் பிரேக்கிங் நியூஸோட ரிங் டோன்-அ மட்டும்தான் மக்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒருவழியா, ‘ஜோசப் விஜய் என்னும் நான்’முடிஞ்சி ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு.
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இப்பவும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் எப்ப வரும்? என்பது தான் அவரது ரசிகர்கள் வாய்விட்டு சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட். அந்தப் படத்தோட ‘டைட்டில்’ கார்டுல தளபதி விஜய்னு வருமா? இல்ல முதலமைச்சர் விஜய் வருமானு ? ஜாலியா இன்ஸ்டால இப்ப பட்டிமன்றம் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஒரு வழியா ரசிகர்களுக்கு ஹாப்பி நியூஸா, படம் வெளிவரப்போகுது.
இந்த சூழல்ல, தாம்பரம் பக்கத்துல இருக்க சிட்லபாக்கம் வரதராஜா தியேட்டர் வாசல்ல ஜனவரி 9ம் தேதி ஜனநாயகன் பட பேனர் வெச்சிருக்காங்க. பட ரிலீஸ் ஆகாததால அந்த பேனர கழட்டவே இல்ல; இப்ப வரைக்கும். ஜனநாயகன் சென்சார் சான்றிதழ் ஒகே சொல்லிட்டதால, 7 மாசமா கழட்டாத பேனர் பக்கத்துலயே இன்னொரு பேனர் வெச்சாய்ங்க பாருங்க..!
"அண்ணனின் 100வது திருட்டு"-னு வடிவேல்-க்கு போஸ்டர் அடிச்ச மாதிரி, ஜனநாயகன் படத்துக்கு தடையா இருந்த சென்சார் சான்றிதழையே பேனரா அடிச்சிருக்காங்க. 7 மாசமா கழட்டாத பேனருக்கு பக்கத்துலயே சென்சார் செட்டிஃபிகேட்டை பேனரா அடிச்சி மாட்டிவிட்டாய்ங்க. பேனருக்கு கீழ இங்கிலீஷ்ல குட்டி குட்டியா ஏதோ எழுதி வெச்சிருக்காங்க. உத்துப்பாத்தா, அதுல "Sambavam is Loading.."னு எழுதிருக்கு!