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ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ்...பேனரில் விஜய் ரசிகர்கள் செய்த சம்பவம்...வெறித்தனம் லோடிங்!

Jananayagan Movie Latest News: விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தின்  ரிலீஸுக்காக தியேட்டர் வாசல்ல 6 மாசமா ‘அந்த’ பேனர்ல கையே வெக்கல. அந்த பேனர் பக்கத்துலயே புதுசா இன்னொரு பேனர் வெச்சிருக்காங்க பாருங்க...பேனர் வரலாற்றிலேயே இது முதல்முறைனு சொல்ற அளவுக்கு தளபதி ரசிகர்கள் சம்பவம் பண்ணிருக்காங்க..!

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 13, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:55 PM IST
ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ்...பேனரில் விஜய் ரசிகர்கள் செய்த சம்பவம்...வெறித்தனம் லோடிங்!
Image Credit: Jana Nayagan movie updateSource: Bureau

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நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

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ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ்...பேனரில் விஜய் ரசிகர்கள் செய்த சம்பவம்...வெறித்தனம் லோடிங்!
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