/ஜனநாயகன் படத்தின் வெட்டப்பட்ட காட்சிகள்! 12 இடங்களில் கட்..மொத்த லிஸ்ட்

Jana Nayagan : மக்கள் மத்தியில் அதிக ஹைப்பை ஏற்படுத்தி, இப்போது வரை வெளியாகாமல் இருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இப்படத்திற்கு நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்திருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காத காரணத்தால் படத்தை பல நாட்கள் ஆகியும் ரிலீஸ் செய்ய முடியாத நிலை, படக்குழுவிற்கு ஏற்பட்டது.
ஜனநாயகன் படத்தை எப்படியாவது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு ரிலீஸ் செய்து விட வேண்டும் என்று படக்குழு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தது. இருப்பினும், இறுதி வரை போராடி படத்திற்கு தோல்வியே மிஞ்சியது.
ஜூலை 9ஆம் தேதியான நேற்று, ஜனநாயகன் படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் (CBFC) ஏ சான்றிதழை வழங்கியிருக்கிறது. படத்தின் ரன்-டைம், 3 மணி நேரமாக (183 நிமிடங்கள்) இருக்கிறது. திடீரென இப்படி படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்து விட்டதால், முதல்வர் விஜய்யை மீண்டும் திரையில் பார்க்கப்போகிறோம் என்கிற மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
ஜனநாயகன் படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியிருந்தாலும் படத்தில் இருக்கும் பல காட்சிகள் மற்றும் வசனங்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் சில வசனங்கள் கொச்சையான சொற்களாக இருக்கின்றன.
1.அம்பேத்கரின் முகம் பதியப்பட்ட புத்தகத்தின் அட்டை காண்பிக்கும் காட்சி மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
2."அம்பேத்கர் சட்டம்" என்ற உரையாடலை "டிவிகே (TVK) சட்டம்" என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆடியோ அல்லது வீடியோவில் "டிவிகே" (TVK) என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இடங்களிலெல்லாம் அதை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
3.இந்திய நாட்டின் கொடி மண்ணில் விழும் 3 வினாடி காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
4.பாகவதம் மற்றும் ரங்கநாதர் என்கிற மதத்தை குறிக்கும் வார்த்தைகள் ம்யூட் செய்யப்பட்டுள்ளது.
5.தாயை தவறாக சித்தரிக்கும் இரண்டு தகாத வார்த்தைகள் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
6.வசனத்தில் இடம் பெறும், OM" (ஓம்) என்ற வார்த்தையையும், 'Operation Meluha' (ஆபரேஷன் மெலுஹா) பற்றி விளக்கும்போது "New India" (நியூ இந்தியா) என்ற வார்த்தைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ‘தூக்குல துடிக்கிறத, அவன மீடியா லீக் பண்ணி’ போன்ற வார்த்தைகள் மாற்றப்பட்டு ம்யூட் செய்யப்பட்டுள்ளன.
7.காவல்துறையின் ஒரு சின்னம் 1 வினாடிக்கு ஒழுங்கீனமாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
8.“பொண்ணோட குடுத்து வச்சிருக்கணும், உடம்பு இருக்குன்னு” உள்ளிட்ட டைலாக் ம்யூட் செய்யப்பட்டுள்ளது.
9.“இந்தியாவ என் கால்ல விழ வைக்கிறேன்” என்கிற வசனம் ம்யூட் செய்யப்பட்டுள்ளது.
10.குழந்தைகளை எரிக்கும் காட்சிகள் னீக்கப்பட்டு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
11.‘சிலுவைல’ எனும் வார்த்தை மாற்றப்பட்டுள்ளது.
12.‘ஷீலா ராணி’ எனும் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம், 20 வினாடி காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது, 10 வினாடிகளுக்கான காட்சி மாற்றப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.