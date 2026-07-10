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ஜனநாயகன் படத்தின் வெட்டப்பட்ட காட்சிகள்! 12 இடங்களில் கட்..மொத்த லிஸ்ட்

Jana Nayagan : முதல்வர் விஜய், கடைசியாக ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படம், பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு சமீபத்தில்தான் ஏ சான்றிதழை பெற்றிருந்தது. இப்படத்தில் வெட்டப்பட்ட காட்சிகள், வசனங்கள் மற்றும் வார்த்தைகள் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 10, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:16 PM IST
ஜனநாயகன் படத்தின் வெட்டப்பட்ட காட்சிகள்! 12 இடங்களில் கட்..மொத்த லிஸ்ட்
Image Credit: Jana Nayagan Censor Cut | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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