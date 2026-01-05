English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனநாயகன் டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது? சட்டென ப்ரீ-புக் செய்வது எப்படி?

Jana Nayagan Pre-Booking Date And Time : ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங் குறித்த குழப்பம், மக்களிடையே நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், டிக்கெட்டை முன்கூட்டியே எப்போது ப்ரீ புக் செய்யலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 5, 2026, 12:59 PM IST
  • ஜனநாயகன் ப்ரீ புக்கிங்
  • டிக்கெட் புக்கிங் எப்போது தொடங்கும்?
  • இதோ விவரம்!

Jana Nayagan Pre-Booking Date And Time : விஜய்யின் கடைசி படமாக வெளியாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி இப்படம் ரிலீஸாக இருக்கும் நிலையில், இதன் ப்ரீ-புக்கிங் குறித்த தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.

ஜனநாயகன்:

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகி, விஜய்யின் கடைசி படமாக வெளியாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் ட்ரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியாகிய மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில் படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் குறித்த குழப்பம் நிலவி வருகிறது. 

வரும் 9ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் ஜனநாயகன் படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் வெளிநாடுகளில் தொடங்கிவிட்டது. பிற மாநிலங்களிலும் கூட டிக்கெட் புக்கிங் ஆரம்பித்துவிட்டது. அங்குள்ள ரசிகர்கள் படத்தை பார்ப்பதற்காக ஆர்வமுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் கடந்த 4ஆம் தேதி, டிக்கெட் புக்கிங் ஓபன் ஆகும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சொன்னது போல நேற்று எந்த டிக்கெட் புக்கிங்கும் ஆரம்பிக்கவில்லை. இதனால் ரசிகர்களிடையே டிக்கெட்டை எப்போது முன் பதிவு செய்வது என்பது குறித்த குழப்பம் எழுந்தது.

ப்ரீ புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது?

ஜனநாயகன் படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங், இன்று இரவு முதல் தொடங்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இப்போதே, ரோகிணி திரையரங்கில் புக்கிங் தொடங்கி விட்டது. ஆனால், அவை ஜனவரி 12ஆம் தேதிக்கான டிக்கெட்டுகளாக உள்ளன. அதுவும், புக் மை ஷோ தளத்திற்குள் சென்று அந்த டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது அந்த தளம் செயல்படாமல் போகிறது.

முன்னர், பெரிய ஹீராேக்களின் படங்களின் முதல் நாள் முதல் காட்சி தொடங்குவது, அதிகாலை 4 அல்லது 5 மணியாக இருக்கும். ஆனால், ஒரு விபத்தில் ரசிகர் உயிரிழந்ததை அடுத்து, அந்த ஷோ கேன்ஸல் செய்யப்பட்டது. எனவே, காலை 8 அல்லது 9 மணிக்குதான் எந்த ஹீரோ படமாக இருந்தாலும் முதல்நாள் முதல் காட்சி தொடங்குகிறது. எந்த படம் தொடங்கும் முன்பும், அதற்குறிய அரசாணை ரிலீஸிக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்படும். அதன் பிறகே, PVR போன்ற பெரிய தியேட்டர்கள் டிக்கெட் முன்பதிவை தொடங்கும்.

முன்பதிவு நேரத்தை முன்கூட்டியே எப்போது தெரிந்து கொள்வது?

தியேட்டர்கள், தனித்தனியாக தங்களின் இணையதள பக்கங்களில், எந்த படத்தின் டிக்கெட்டுகளின் முன்பதிவுகளை ஓபன் செய்யப்போகிறோம் என்பது குறித்து, அறிவிப்பு வெளியாகும். அப்படி வலைதளங்களில் இல்லை என்றால், இணையதளங்களில் அறிவிப்பு வெளியாகும். எனவே, அந்த தளங்களை உன்னிப்பாக பார்ப்பது அவசியம் ஆகும். அறிவிப்பு வெளியான பின்பு, அந்த நேரத்திற்கு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பு அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலோ அல்லது Bookmyshowவிலோ லாக் இன் செய்து, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

பகவந்த் கேசரி ரீ-மேக்!

ஆரம்பத்தில் இருந்தே, ஜனநாயகன் படம், பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீ-மேக் தானோ என்கிற டவுட், பலருக்கும் இருந்தது. இருப்பினும், ஹெச்.வினோத் இதற்கு தெளிவான பதிலை கொடுக்காமல் இருந்தார். ஆனால் ட்ரெய்லரில், படம் பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக்தான் என்பது கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ரீ-மேக் ஆக இருந்தாலும், கண்டிப்பாக இதை தியேட்டரில் பார்க்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

