ஜனநாயகன் டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது? சட்டென ப்ரீ-புக் செய்வது எப்படி?

Jana Nayagan Pre-Booking Date And Time : விஜய்யின் கடைசி படமாக வெளியாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி இப்படம் ரிலீஸாக இருக்கும் நிலையில், இதன் ப்ரீ-புக்கிங் குறித்த தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.
ஜனநாயகன்:
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகி, விஜய்யின் கடைசி படமாக வெளியாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் ட்ரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியாகிய மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில் படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் குறித்த குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
வரும் 9ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் ஜனநாயகன் படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் வெளிநாடுகளில் தொடங்கிவிட்டது. பிற மாநிலங்களிலும் கூட டிக்கெட் புக்கிங் ஆரம்பித்துவிட்டது. அங்குள்ள ரசிகர்கள் படத்தை பார்ப்பதற்காக ஆர்வமுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் கடந்த 4ஆம் தேதி, டிக்கெட் புக்கிங் ஓபன் ஆகும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சொன்னது போல நேற்று எந்த டிக்கெட் புக்கிங்கும் ஆரம்பிக்கவில்லை. இதனால் ரசிகர்களிடையே டிக்கெட்டை எப்போது முன் பதிவு செய்வது என்பது குறித்த குழப்பம் எழுந்தது.
ப்ரீ புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது?
ஜனநாயகன் படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங், இன்று இரவு முதல் தொடங்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இப்போதே, ரோகிணி திரையரங்கில் புக்கிங் தொடங்கி விட்டது. ஆனால், அவை ஜனவரி 12ஆம் தேதிக்கான டிக்கெட்டுகளாக உள்ளன. அதுவும், புக் மை ஷோ தளத்திற்குள் சென்று அந்த டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது அந்த தளம் செயல்படாமல் போகிறது.
முன்னர், பெரிய ஹீராேக்களின் படங்களின் முதல் நாள் முதல் காட்சி தொடங்குவது, அதிகாலை 4 அல்லது 5 மணியாக இருக்கும். ஆனால், ஒரு விபத்தில் ரசிகர் உயிரிழந்ததை அடுத்து, அந்த ஷோ கேன்ஸல் செய்யப்பட்டது. எனவே, காலை 8 அல்லது 9 மணிக்குதான் எந்த ஹீரோ படமாக இருந்தாலும் முதல்நாள் முதல் காட்சி தொடங்குகிறது. எந்த படம் தொடங்கும் முன்பும், அதற்குறிய அரசாணை ரிலீஸிக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்படும். அதன் பிறகே, PVR போன்ற பெரிய தியேட்டர்கள் டிக்கெட் முன்பதிவை தொடங்கும்.
முன்பதிவு நேரத்தை முன்கூட்டியே எப்போது தெரிந்து கொள்வது?
தியேட்டர்கள், தனித்தனியாக தங்களின் இணையதள பக்கங்களில், எந்த படத்தின் டிக்கெட்டுகளின் முன்பதிவுகளை ஓபன் செய்யப்போகிறோம் என்பது குறித்து, அறிவிப்பு வெளியாகும். அப்படி வலைதளங்களில் இல்லை என்றால், இணையதளங்களில் அறிவிப்பு வெளியாகும். எனவே, அந்த தளங்களை உன்னிப்பாக பார்ப்பது அவசியம் ஆகும். அறிவிப்பு வெளியான பின்பு, அந்த நேரத்திற்கு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பு அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலோ அல்லது Bookmyshowவிலோ லாக் இன் செய்து, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
பகவந்த் கேசரி ரீ-மேக்!
ஆரம்பத்தில் இருந்தே, ஜனநாயகன் படம், பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீ-மேக் தானோ என்கிற டவுட், பலருக்கும் இருந்தது. இருப்பினும், ஹெச்.வினோத் இதற்கு தெளிவான பதிலை கொடுக்காமல் இருந்தார். ஆனால் ட்ரெய்லரில், படம் பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக்தான் என்பது கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ரீ-மேக் ஆக இருந்தாலும், கண்டிப்பாக இதை தியேட்டரில் பார்க்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | விஜய் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ‘ஜனநாயகன்’ FDFS குறித்த அப்டேட்..என்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர்: கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்! ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ