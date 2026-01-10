English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: நடந்தது என்ன? உண்மையை புட்டு புட்டு வைக்கும் தயாரிப்பாளர்..

ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: நடந்தது என்ன? உண்மையை புட்டு புட்டு வைக்கும் தயாரிப்பாளர்..

Jana Nayagan Producer Explanation On Censor Issue : ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் படம் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த விவகார்த்தில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து படத்தின் தயாரிப்பாளர் வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:16 AM IST
  • ஜனநாயகன் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை
  • உண்மையை புட்டுபுட்டு வைத்த தயாரிப்பாளர்
  • முழு விவரம்..

Trending Photos

69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்
camera icon11
DoPPW
69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்
பொங்கல் லீவுக்கு ஜாலியா டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 6 கடற்கரைகள்
camera icon7
Beaches
பொங்கல் லீவுக்கு ஜாலியா டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 6 கடற்கரைகள்
Budget 2026: பட்ஜெட்டில் வரி செலுத்துவோருக்கு காத்திருக்கும் 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் இவைதான்
camera icon10
Budget 2026
Budget 2026: பட்ஜெட்டில் வரி செலுத்துவோருக்கு காத்திருக்கும் 5 முக்கிய அறிவிப்புகள் இவைதான்
பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!
camera icon7
Pongal Holiday
பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!
ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: நடந்தது என்ன? உண்மையை புட்டு புட்டு வைக்கும் தயாரிப்பாளர்..

Jana Nayagan Producer Explanation On Censor Issue : விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புக்குரிய படமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்குவது குறித்த வழக்கு தற்பாேது நடந்து வருகிறது. இதில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வெங்கட் நாராயணா ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த வீடியோவில் அவர் பேசியிருப்பது..

“எங்கள் JanaNayagan திரைப்படத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அனைத்து ரசிகர்களுக்கும், நேசிப்பவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி.

கடந்த சில நாட்களாக எங்களுக்கு கிடைத்த ஏராளமான அழைப்புகள், செய்திகள் – ஒவ்வொன்றும் இந்தப் படம் ஏற்கனவே எவ்வளவு ஆழமாக நேசிக்கப்படுகிறது என்பதை நினைவூட்டுகின்றன.

சில உண்மைகளை உங்கள்முன் வைக்க விரும்புகிறோம். இந்த விவகாரம் தற்போது நீதிமன்றத்தில் உள்ளது (sub judice) என்பதை மதித்து, நாங்கள் சொல்லக்கூடியவை மற்றும் சொல்லக்கூடாதவை என்பதில் கட்டுப்பாடு உள்ளது” என்று கூறியிருக்கிறார்.

என்ன நடந்தது?

“படம் 2025 டிசம்பர் 18 அன்று CBFC-க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதை ஆய்வுக் குழு பார்வையிட்டது. 2025 டிசம்பர் 22 அன்று, சில மாற்றங்களுடன் U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்று மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாற்றங்களைச் செய்து மீண்டும் சமர்ப்பித்தோம். படத்தை வெளியிடத் தயாராக இருப்போம் என்று நம்பினோம். ஆனால் இன்னும் சான்றிதழ் வரவில்லை. அதற்காக தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு வந்தோம்.

வெளியீட்டுக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில், 2026 ஜனவரி 5 மாலை, ஒரு புகாரின் அடிப்படையில் படம் திருத்தக் குழுவுக்கு (Revising Committee) அனுப்பப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. நேரம் குறைவாக இருப்பதாலும், புகார்தாரர் யார் என்று தெரியாமலும், மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகினோம்.

ஜனவரி 6 மற்றும் 7-ஆம் தேதிகளில் விசாரணை நடைபெற்றது. இன்று காலை நீதிமன்றம் U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்டது. ஆனால் CBFC உடனடியாக அதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்தது. அந்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று என்ன நடந்தது என்பதை அவர் புட்டு புட்டு வைத்திருக்கிறார்.

மன்னிப்பு..

தொடர்ந்து, “இந்தக் கடினமான காலத்தில் எங்களுடன் நின்ற ரசிகர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மற்றும் அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் மனமார்ந்த மன்னிப்பு கோருகிறோம்.

எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தோம். ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் எங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவை. இந்தப் படத்தில் இதயத்தையும், ஆன்மாவையும், பல ஆண்டு உழைப்பையும் ஊற்றிய அனைவருக்கும் இது மிகவும் உணர்வுபூர்வமான, கடினமான தருணம்.

முதலாவதாக, தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு, பல ரசிகர்கள் அன்பாலும், திரைத்துறையின் மரியாதையாலும் சம்பாதித்த விடைபெறுதலுக்கு அவர் தகுதியானவர் என்று உறுதியாக நம்புகிறோம். உங்கள் பொறுமை, நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத ஆதரவு – எங்களுக்கு பலம் சேர்க்கின்றன. நீதித்துறை மீது முழு நம்பிக்கை உள்ளது. படம் விரைவில் ரசிகர்களைச் சென்றடையும் என்று நம்புகிறோம்” என்று அவர் தனது பேச்சை முடித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | பராசக்தி X விமர்சனம் : தீ பரவியதா? பதுங்கியதா? ரசிகர்கள் சொல்வது இதுதான்..

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jana NayaganCensor CertificateCBFCKVN Productionsvijay

Trending News