ஜனநாயகன் ரூட்டு கிளியர்! பிப்ரவரியிலேயே ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்பு? சூப்பர் அப்டேட்..

Jana Nayagan Case Withdraw : ஜனநாயான் படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக, தணிக்கை குழு மரு ஆய்வுக்குழுவை அணுகுவதற்காக, கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம், வழக்கை வாபஸ் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எடுத்துள்ளது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 9, 2026, 06:25 PM IST
  • ஜனநாயகன் திரைப்பட விவகாரம்..
  • வழக்கு வாபஸ்..
  • முழு விவரம்..

ஜனநாயகன் ரூட்டு கிளியர்! பிப்ரவரியிலேயே ரிலீஸ் ஆக வாய்ப்பு? சூப்பர் அப்டேட்..

Jana Nayagan Case Withdraw : ஜனநாயகன் படத்திற்கு யுஏ சான்றிதழ் கொடுப்பது தொடர்பாக, தணிக்கை குழு, மறு ஆய்வு குழுவை அணுகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை வாபஸ் பெறுவதற்கு பட தயாரிப்பு நிறுவனம் பதிவு துறைக்கு கடிதம் அளித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

ஜனநாயகன் வழக்கு:

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதி, ஜனவரி 9. பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்த இந்த படம் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் பெரும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டது. இந்த நிலையில், படத்தை எப்படியாவது பொங்கல் பண்டிகையில் ரிலீஸ் செய்து விட வேண்டும் என்று படக்குழு தீவிரமாக முயற்சி செய்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சென்சார் சான்றிதழை உடனடியாக வழங்கக்கோரி வழக்கு தொடர்ந்தது. இதை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி.ஆஷா, படத்திற்கு உடனடியாக யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார். ஆனால், இங்குதான் ட்விஸ்ட் காத்திருந்தது. தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு எதிராக சென்சார் போர்டு வழக்கு தொடர்ந்தது.

இது குறித்து விசாரித்த நீதிமன்ற அமர்வு, தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து. நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாமென, படக்குழு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றது. அதை விசாரித்த நீதிபதிகள், “சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கில் தலையிட விரும்பவில்லை..” என்று கூறியது. இதையடுத்து இந்த வழக்கு மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கே வந்தது.

கேவியட் மனு..

ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில், தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கெட்காமல் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடாது என்று, தணிக்கை வாரியம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனுவை தாக்கல் செய்தது. கடைசியாக ஜனவரி 27ஆம் தேதியன்று, மீனும் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடந்தது. அப்போது, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிடப்பட்டது. பின்னர், மீண்டும் தனி நீதிபதியே இவ்வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டது. இதனால், ஜனநாயகன் படத்தின் நிலை, “மறுபடியும் மொதல்ல இருந்தா..” என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.

ரூட்டு கிளியர்..

இப்படி தொடர்ந்து ஒரே வட்டத்திற்குள் ஜனநாயகன் வழக்கு சிக்கியிருந்தால், படத்தை தேர்தலுக்குள் ரிலீஸ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை எழுந்தது. இதையடுத்து, உடனடியாக படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த கேவிஎன் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம், இப்போது முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுத்துள்ளது. படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்ற வழக்கை வாபஸ் பெற முடிவு செய்துள்ளது. இதனால், ரிலீஸ் தேதி குறித்த நல்ல செய்தி, இன்னும் சில நாட்களில் வந்து விடும் என்று தெரிகிறது.

எப்போ ரிலீஸ்?

ஜனநாயகன் படத்தை, இந்த மாதத்திற்குள்ளேயே ரிலீஸ் செய்து விட, படக்குழு முடிவு செய்திருக்கிறது. ஆனால், இந்த மாதத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் தேதியை அறிவித்து விட்டால், இந்த மாதத்தில் ரிலீஸ் செய்வது பிரச்சனையாகி விடும். அப்படி தேர்தல் தேதி அறிவிப்பிற்குள் படம் வெளியாகவில்லை என்றால், தேர்தல் முடிந்துதான் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது.

About the Author
Jana NayaganWrit PetitionCensor Boardvijay

