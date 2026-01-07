ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைப்பு! புது ரிலீஸ் தேதி எப்போது? படக்குழு வெளியிட்ட அறிவிப்பு..

Jana Nayagan Release Date Postponed : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தள்ளிவைப்பு!
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இது, அரசியலில் முழு நேரமாக நுழையும் முன் விஜய் நடித்திருந்த கடைசி படமாகும். இந்த படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் இன்னும் வழங்கப்படாமல் இருக்கும் நிலையில், இது குறித்த வழக்கானது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. இதையடுத்து, படம் ரிலீஸ் ஆவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி காலை, இது குறித்த தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், படத்தை 9ஆம் தேதி வெளியிடுவதில் சிக்கல்கள் எழுந்திருப்பதால், ரிலீஸ் தள்ளிப்போடப்பட்டுள்ளதாக கே.வி.என்.ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
— KVN Productions (@KvnProductions) January 7, 2026
“ரசிகர்களுக்கு, இந்த விஷயத்தை கணத்த இதயத்துடன் சொல்லிக்கொள்கிறோம். ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகும் என அனைவரும் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்த ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயுள்ளது. இந்த முடிவை எடுப்பது யாருக்கும் எளிதானதாக இல்லை. புது ரிலீஸ் தேதியை விரைவில் அறிவிப்போம். அதுவரை, ரசிகர்களிடம் இருந்து அமைதியையும் அன்பையும் எதிர்பார்க்கிறோம். உங்களது ஆதரவு ஜனநாயகன் படக்குழுவுக்கு பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது” என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை விஜய் படங்களுக்கு வராத நிலை..
விஜய், மாஸ் ஹீரோவாக ஆன பிறகு தன் படத்தை சொன்ன தேதியில் ரிலீஸ் செய்வதை வழக்கமாக்கி வந்தார். ‘வச்ச குறி தப்பாது’ என்பது போல, இவரது படங்களும் எந்த தேதியில் ரிலீஸ் ஆவதாக தெரிவிக்கப்படுமோ அந்த தேதியில் ரிலீஸ் ஆகி விடும். ஆனால், இத்தனை நாட்களாக அப்பெயரை காப்பாற்றி வந்தவருக்கு, அவரது முக்கியமான படத்தில்..அதுவும் கடைசி படத்தில் ரிலீஸ் தேதியை தள்ளிப்போடும் நிலை வந்துள்ளது. இதனால், அவரது ரசிகர்கள் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
