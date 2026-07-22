/'ஜனநாயகன்' பார்க்க ஊழியர்களுக்கு அரை நாள் விடுமுறை.. திருப்பூர் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பு வைரல்!

பிரபல நடிகரும், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருமான விஜய்யின் கடைசி படம் ஜனநாயகன். தனது அரசியல் வருகை காரணமாக அவர் ஜனநாயகன் படத்துடன் சினிமாவை விட்டு விலகுவதாக அறிவித்தார். ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக வேண்டியது. ஆனால் சென்சார் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்களுக்கு பிறகு நாளை (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
KVN Production தயாரிப்பில், இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், புஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, கெளதம் மேனன் பலர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் பண்டிகையின்போது வெளியாகாமல் போன நிலையில், அதன் பின்னர் லீக்கானது. அப்படத்தை பலரும் பார்த்துவிட்டனர். இருப்பினும் விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் அவரின் ரசிகர்கள் தியேட்டருக்கு சென்று கொண்டாட இருக்கின்றனர். கிட்டத்தட்ட 4 நாட்களுக்கான டிக்கெட்கள் விற்று தீர்ந்துவிட்டன.
விஜய்யின் கடைசி படம் ஜனநாயகன் படம் வெளியாவதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. அதேபோல் இளைய தளபதி விஜய், தளபதி விஜய் என்பது சென்று தற்போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் என்ற டைட்டில் கார்ட் திரையில் தோன்ற இருக்கிறது. இதனை காண அவரது ரசிகரக்ள் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க திருப்பூரில் ஓர் நிறுவனத்தில் அரை நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, திருப்பூரில் டிகே உணவு நிறுவனம் ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனத்திற்கு திருப்பூர் மாநகரில் மூன்று கிளைகளும் உள்ளன. இந்த சூழலில், இந்நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்கள் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தை திரையரங்கில் பார்க்க அரை நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், அதிகாரப்பூர்வ அரை நாள் விடுமுறை அறிவிப்பு - ஜனநாயகன். சில நட்சத்திரங்கள் நம்மை மகிழ்விக்கின்றன. சில ஜாம்பவான்கள் ஒரு தலைமுறையையே வடிவமைக்கிறார்கள். நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் இறுதித் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்', ஒரு மறக்க முடியாத சினிமா பயணத்தின் முடிவை குறிப்பதால், 'ஃபுட்ஸ் பை டிகே சென்ட்ரல் ஹாஸ்பிடாலிட்டி சர்வீசஸ்' குடும்பத்தினர் அனைவரும் இணைந்து முதல் நாள் மாலைக் காட்சியை காணவிருக்கின்றனர். இந்த சிறப்பு நிகழ்வை கொண்டாடும் விதமாக, 'ஃபுட்ஸ் பை டிகே சென்ட்ரல் ஹாஸ்பிடாலிட்டி சர்வீசஸ்' நிறுவனம் 23 ஜூலை 2026 அன்று அரை நாள் விடுமுறை அளிக்கும். இறுதி 183 நிமிடங்கள். வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவுகள். நமது குழந்தைப்பருவத்திற்கும், கனவுகளுக்கும், வாழ்வின் நோக்கத்திற்கும் உத்வேகம் அளித்த ஒரு பயணத்தைக் கொண்டாடுவோம்" இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.