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'ஜனநாயகன்' பார்க்க ஊழியர்களுக்கு அரை நாள் விடுமுறை.. திருப்பூர் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பு வைரல்!

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை ஜூலை 23 ஆம் தேதி வெளியாகும் நிலையில், திருப்பூரின் ஒர் நிறுவனத்தில் ஜனநாயகன் படம் பார்க்க விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:48 PM IST
'ஜனநாயகன்' பார்க்க ஊழியர்களுக்கு அரை நாள் விடுமுறை.. திருப்பூர் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பு வைரல்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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