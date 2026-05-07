தியேட்டரில் ரிலீஸான ஜனநாயகன்? டைட்டில் கார்டில் பெரிய சர்ப்ரைஸ்..

Jana Nayagan Title Card : தமிழ்நாட்டில் முன்னணி நடிகராக இருந்த விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் தனிப்பெரும் கட்சியின் தலைவராகவும், தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் பதவியை வகிக்கப் போகிறவராகவும் உயர்ந்திருக்கிறார். இவர், அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்னர் கடைசியாக நடித்த படம் ஜனநாயகன். இந்த படம் குறித்த சர்ச்சைகள், படம் தொடங்கிய நாள் இருந்தே தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. தற்போது படத்தின் டைட்டில் கார்டு குறித்த சர்ச்சை ஒன்று வெடித்துள்ளது.
108 இடங்களில் த.வெ.க வெற்றி!
விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி 233 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. எந்த கூட்டணியும் இல்லாமல், இத்தனை இடங்களில் ஒரு கட்சி வெற்றி பெற்றது வரலாற்று சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்னர் எத்தனையோ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் சினிமாவில் இருந்து வந்திருக்கின்றனர். அதில் குறிப்பிடத்தக்க நபராக கூறப்படுபவர், எம்ஜிஆர். இவர், 1967ல் தேர்தலில் தனது கட்சியை ஆரம்பித்த பிறகு நின்ற போது, மொத்தம் 33.4 சதவீத வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். விஜய், இவரது வாக்கு சதவீதத்தை முறியடித்து 34.5 வாக்கு சதவீதத்தை பெற்று அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி தொடங்கி முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்குவதற்கு முன்னர் கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ‘ஜனநாயகன்’. இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். பகவந்த் கேசரி படத்தின் தழுவலாக உருவான இந்த படம், 2026ஆம் ஆண்டின் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 6ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தன. ஆனால், படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் படத்தை வெளியிட முடியாமல் போனது. மறு தணிக்கை செய்துதான் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் தருவேன் என்று ஒரு புறம் மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் ஒரு புறம் கூற, கடைசி நேரத்தில்தான் மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று தணிக்கை வாரியம் கூறுவதாக படக்குழு கூறியது.
நீதிப்போரட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தால், கண்டிப்பாக படத்தை ரிலீஸ் செய்ய லேட் ஆகும் என நினைத்த படக்குழு உடனடியா அந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றது. ஒரு புறம் மத்திய திரைப்பட வாரியம் படத்தை மறு தணிக்கை செய்ததா இல்லையா என்ற கேள்வி உருவாக, இன்னொரு பக்கம் இத்திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இணையத்தில் கசிந்த ஜனநாயகன்:
ஜனநாயகன் திரைப்படம் முழுவதுமாக சில வாரங்களுக்கு முன்னர் இணையத்தில் கசிந்தது. இது குறித்து சைபர் க்ரைம் போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில், இதை செய்தது படத்தின் உதவி படத்தொகுப்பாளர்தான் என்பது தெரிந்தது. ஃப்ரீலான்ஸரான இவர், ட்ரைவ் மூலம் படத்தை பிறருக்கு பரப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இவருடன், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய இன்னும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர் முன்ஜாமீன் கோரியது, அவருக்கு முன்ஜாமீன் கொடுக்க கூடாது என்று படக்குழு கோரியது என அந்த வழக்கு ஒரு புறம் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
டைட்டில் கார்டில் CM Vijay?
ஜனநாயகன் படத்தை பலர் தியேட்டரில் பார்ப்பது போலவும், அந்த படத்தின் டைட்டில் கார்டில் “Honourable Chief Minister Of Tamil Nadu C. Joseph Vijay In Jana Nayagan" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போலவும் ஒரு க்ளிப்பிங் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதை கொண்டாடுபவர்கள் அனைவரும் தவெக கட்சி கொடி போட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றனர். தியேட்டரில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ என்தபால், இதில் யார் முகமும் சரியாக தெரியவில்லை. இருப்பினும் இது தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
India's first time CM title card for actor ! #TVKVijay pic.twitter.com/vHqDuRenku
— (@leodas_jeeva) May 6, 2026
இது AI-ஆ? ரியலா?
இப்போதிருக்கும் AI உலகில், எது நிஜம் எது AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டது என்பதே மக்களுக்கு தெரியாமல் போகிறது. பலர் கூறுவதன் படி, இது, வேறு ஏதேனும் படங்கள் திரையிடப்படும் போது காண்பிக்கப்பட்டிருந்த க்ளிப்பிங்காக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. காரணம், அந்த டைட்டில் கார்டில் ஜனநாயகன் படம் Coming Soon என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல, அது படத்தில் இருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ டைட்டில் கார்டும் கிடையாது என்றும் கூறப்படுகிறது. இது, ஏதேனும் உள்ளூர் தியேட்டர்களில் திரையிடப்பட்டிருக்கலாம் என சிலர் சொல்கின்றனர். இருப்பினும் இது AI-ஆ, இல்லையா என்பதற்கான விளக்கம் எங்கும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2 வருடங்களில் முதல்வரான விஜய்!
தமிழ்நாட்டை இதுவரை திராவிட கட்சிகள் மட்டுமே ஆட்சி செய்திருக்கின்றன. கடந்த 60 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு, இம்முறை எந்த திராவிட கட்சியும் ஆட்சிக்கு வராமல் இருப்பது அரசியல் விமர்சகர்கள், கட்சிகள், கட்சி தலைவர்கள், தொண்டர்கள் என அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த வெற்றியை விஜய், கண்டிப்பாக சரியாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், நல்லாட்சி செய்ய வேண்டும் என்றும் பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். கட்சி ஆரம்பித்த 2 ஆண்டுகளில் முதல்வரான விஜய்க்கு, சினிமா பிரபலங்கள் பலருடைய ஆதரவும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
|பதில்கள்
|‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் ரிலீஸாகிவிட்டதா?
|இல்லை. ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை.
|இணையத்தில் வைரலாகும் டைட்டில் கார்டு என்ன?
|“Honourable Chief Minister Of Tamil Nadu C. Joseph Vijay” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் ஒரு வீடியோ கிளிப் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.