‘ஜனநாயகன்’ ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்! தெகட்டும் அரசியல் டைலாக்ஸ்..கன்ஃபார்ம் பகவந்த் கேசரிதான் போலையே

Jana Nayagan Trailer Release : அரசியலில் முழுநேரமாக களமிறங்குவதற்கு முன்பு, விஜய் நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் ட்ரெயிலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர்:
ஜனநாயகன் படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இந்த ட்ரெயிலர் கட் ஆனது, 2.52 நிமிடங்கள் கொண்டதாக இருக்கிறது.
இந்த ட்ரெயிலரை பார்த்தால் இது ஆக்ஷன் த்ரில்லராக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த படத்தின் ட்ரெயிலரை பார்த்த பலர் இந்த படம் கண்டிப்பாக பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக்தான் என்பதை கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ