  • ‘ஜனநாயகன்’ ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்! தெகட்டும் அரசியல் டைலாக்ஸ்..கன்ஃபார்ம் பகவந்த் கேசரிதான் போலையே

'ஜனநாயகன்' ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்! தெகட்டும் அரசியல் டைலாக்ஸ்..கன்ஃபார்ம் பகவந்த் கேசரிதான் போலையே

Jana Nayagan Trailer Release : விஜய்யின் கடைசி படம் என்று கூறப்படும் ஜனநாயகன் படத்தின் ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது. இதில் விஜய் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:57 PM IST
  • ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்
  • பகவந்த் கேசரிதான் போலையே..
  • இதோ ட்ரெயிலர்

‘ஜனநாயகன்’ ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்! தெகட்டும் அரசியல் டைலாக்ஸ்..கன்ஃபார்ம் பகவந்த் கேசரிதான் போலையே

Jana Nayagan Trailer Release : அரசியலில் முழுநேரமாக களமிறங்குவதற்கு முன்பு, விஜய் நடித்திருக்கும் படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் ட்ரெயிலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

ஜனநாயகன்  ட்ரெயிலர்:

ஜனநாயகன் படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இந்த ட்ரெயிலர் கட் ஆனது, 2.52 நிமிடங்கள் கொண்டதாக இருக்கிறது.

இந்த ட்ரெயிலரை பார்த்தால் இது ஆக்‌ஷன் த்ரில்லராக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த படத்தின் ட்ரெயிலரை பார்த்த பலர் இந்த படம் கண்டிப்பாக பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக்தான் என்பதை கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளனர்.

