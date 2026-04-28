ஜனநாயகன் படத்தை எப்போதான் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க? டயர்ட் ஆன ரசிகர்களுக்கு குஷியான அப்டேட்!

Jana Nayagan Update : தவெக தலைவர் விஜய், சினிமாவை விட்டு விலகுவதற்கு முன்னர், கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம்தான் ஜனநாயகன். இந்த படம் வெளியாகமல் இருக்க அதற்கு பின்னால் பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. “தேர்தல் நடக்கும் மாதத்தில் வெளியாகும், தேர்தல் நாளுக்கு பின்பு வெளியாகும்” என்று அவ்வப்போது தகவல்கள் பரவி வந்த நிலையில், தற்போது “தேர்தல் ரிலீஸ் தேதிக்கு பின்பு வெளியாகும் என்று புது அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது” இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஜனநாயகன் ரிலீஸில் ஏன் இவ்வளவு தாமதம்?
தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கிய விஜய், ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிறகு இனி வேறு எந்த திரைப்படத்திலும் நடிக்கப்போவதில்லை என்று உறுதியாக தெரிவித்து விட்டார். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜூ, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் முக்கியமான கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் வில்லனாக பாபி டியோல் மற்றும் பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர்.
இந்த படத்தை, 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதியே வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. இதற்காக மலேசியாவிற்கு சென்று, படக்குழுவினர் பெரிய அளவில் இசை வெளியீட்டு விழாவை கூட நடத்தினர். ஆனால், கடைசியில் சொன்ன தேதியில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் போனது. படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால், மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியும் படத்தை மீண்டும் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறியது. ஆனால், அப்படி செய்தால் படத்தை சொன்ன தேதிக்கு வெளியிட முடியாதே என்று நினைத்த கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவன தலைவர், நீதிமன்றத்தை நாடினார். அங்கும் தங்களுக்கு சாதகமான தீர்வு கிடைக்காததால், உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு படக்குழு சென்றது. அந்த இடத்திலும் எதுவும் சாதகமாக நடக்கவில்லை.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை மறு ஆய்வு செய்யலாமா வேண்டாமா? என்கிற வழக்கே நெடு நாட்களுக்கு நீதிமன்றத்தில் வாதமாக இருந்ததால், இருதியில் படக்குழு “இதுக்கு படத்தை மறு ஆய்வே செய்து விடலாம்” என்று முடிவெடுத்து தங்களின் மனுவை வாபஸ் பெற்றது.
எப்படியாவது மார்ச் அல்லது ஏப்ரலில் படத்தை ரிலீஸ் செய்து விடலாம் என்று படக்குழு எவ்வளவோ முயற்சித்தது. ஆனால், தேர்தல் நெருங்கி விட்டதாலும், படத்தில் அதிக அரசியல் பேசப்பட்டிருப்பதாலும் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்குவது குறித்த முடிவை, சென்சார் குழு தேர்தல் ஆணையத்திடம் விடுவதாக தகவல் வெளியானது.
புது அப்டேட்:
ஜனநாயகன் படத்தை சென்சார் குழு, பார்த்தார்களா இல்லையா? படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படுவது எப்போது? படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது வெளியாகும் என்று ரசிகர்களின் மனங்களில் எக்கச்சக்க கேள்விகள் நிலைகொண்டுள்ளன. காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போன நிலையில், அனைவரும் வெறுத்துப்போய் அவரவர் வேலையை பார்க்க தொடங்கி விட்டனர். இதையடுத்து விஜய் என்ன செய்கிறார், அரசியலில் அவர் பேசும் விஷயங்கள் என்னென்ன, ஜனநாயகன் பற்றி ஏதேனும் பேசுகிறாரா என ரசிகர்கள் அதனை பின்தொடர ஆரம்பித்து விட்டனர். கடைசியில், படமும் வெளியாகவில்லை, தேர்தல் முடிந்ததும் விஜய்யும் வீட்டில் அமைதியாக உட்கார்ந்து விட்டார். இந்த நிலையில், படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த புதிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் படத்தை மே 8ஆம் தேதி அல்லது மே 14ஆம் தேதி வெளியிட, படக்குழு திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதையும் படக்குழு தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின்..
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள், வரும் மே 4ஆம் தேதி வெளியாகிறது. படத்தில் பிரச்சாரம் செய்யும் வகையில் நிறைய வசனங்கள் இருந்ததால்தான், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்க தணிக்கை குழு யோசித்தது. இதையடுத்து, தேர்தல் சமயத்தில் படத்தை வெளியிடாமல், முடிவுகள் வந்த பிறகு படத்தை வெளியிட்டால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று யோசித்து, அப்போது படக்குழு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய இருப்பதாக தகவல்.
இணையத்தில் கசிந்த திரைப்படம்:
ஜனநாயகன் திரைப்படம், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் இணையத்தில் கசிந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. படத்தின் “எடிட் கட்” என்கிற காப்பியானது இணையத்தில் கசிந்ததால், இதனை படக்குழுவை சேர்ந்த யாரோ ஒருவர்தான் செய்திருக்க வேண்டும் என்று பல தரப்பில் இருந்தும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து, படத்தின் உதவி படத்தொகுப்பாளர் (ஒப்பந்த ஊழியர்) தரப்பில் இருந்துதான் படம் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் மூலம் கசிந்திருக்கிறது என்பதை சைபர் க்ரைம் பாேலீஸார் கண்டு பிடித்த்துள்ளனர். இப்படி ஒரு பெரிய ஹீரோவின் படம் கசிந்தது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் ஒரு சில பேர் அதனை இணையத்தில் பார்க்காமல் தியேட்டரில்தான் பார்ப்பேன் என்று காத்துக்கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்ததற்கு திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். பொதுமக்கள் படத்தை தியேட்டரில் சென்று பார்க்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டனர்.
