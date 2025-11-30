ஜனநாயகன் Vs பகவந்த் கேசரி : இரண்டிற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள்..அப்போ அவ்ளோ தானா..?

Jana Nayagan Vs Bhagavanth Kesari Similarities : தனது முழு நேர அரசியல் பயணத்திற்கு முன், விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் ‘ஜனநாயகன்’. இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா கூடிய விரைவில் நடக்க இருக்கும் நிலையில், இப்படத்தின் கதை குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.
படத்தின் கதை:
ஜனநாயகன் திரைப்படம், தெலுங்கில் வெளியான ‘பகவந்த் கேசரி’ படத்தின் கதையாக இருக்குமோ என்கிற சந்தேகம், ஆரம்பத்தில் இருந்தே ரசிகர்களுக்கு இருக்கிறது. பாலையா ஹீரோவாக நடித்திருந்த அந்த படத்தில் காஜல் அகர்வால், ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இது, பாலையாவிற்கு பெரிய ஹிட் கொடுத்த படமாகும். இந்த படத்தை ஐந்து முறைக்கும் மேல் விஜய் பார்த்தாக அரசல் புரசலாக முன்னர் தகவல் வெளியானது.பகவந்த் கேசரி படத்தின் கதைதான் ஜனநாயகன் என்கிற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இரண்டிற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள்:
ஜனநாயகன் படத்தில் இருக்கும் 60% காட்சிகள், பகவந்த் கேசரி படத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய்யின் பெயர், ‘தளபதி வெற்றிக்கொண்டான்’ பகவந்த் கேசரி படத்தில் பாலையாவின் பெயர், ‘நெலகொண்ட பகவந்த் கேசரி’ இரண்டிற்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அர்த்தம்தான் என்று கூறப்படுகிறது.
இது ரீ-மேக் படமாக இருந்தாலும், விஜய் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தும் பல்வேறு விஷயங்களும் ஜனநாயகன் படத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹெச்.வினோத், இதற்காகவே வேலை மெனக்கெட்டு சில விஷயங்களை சேர்த்திருக்கிறாராம்.
ரீ-மேக் நாயகன்:
விஜய், கடந்த 30 ஆண்டுகளில் பல்வேறு ஹிட் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இருப்பினும், அவருக்கு 2000-2013 காலக்கட்டங்களில் வெளியான ஹிட் படங்கள்தான் பலகோடி வசூலை கொடுத்துள்ளது. அவைதான், இவருக்கு மிகப்பெரிய கெரியர் பாய்ண்டாகவும் இருந்துள்ளது. உதாரணத்திற்கு கில்லி, போக்கிரி, ப்ரண்ட்ஸ் என இவர் நடித்த 10 ரீமேக் படங்களில் 9 படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன. எனவே, ரீ-மேக் கிங் ஆக இருக்கும் விஜய்க்கு, கண்டிப்பாக பகவந்த் கேசரி ரீ-மேக்கான ஜனநாயகனும் ஹிட் படமாக அமையும் என்பது ரசிகர்களின் கணிப்பாக இருக்கிறது. இருப்பினும், படம் வெளியாகும் வரை பொருத்திருந்து பார்க்கலாம்.
Similarities between #JanaNayagan and #BhagavanthKesari
- As per recent sources, 60–70% of JN scenes are adapted from #BhagavanthKesari
- #ThalapathyVijay’s name in the movie is Thalapathy Vetri Kondan, which is very similar to #Balakrishna’s name in BK — Nelakonda… pic.twitter.com/75TS3gCbDW
— Kolly Corner (@kollycorner) November 29, 2025
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் இந்த படத்தின் முதல் போஸ்டர் வந்த நாள் முதல், இப்படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக எகிறி இருக்கிறது. காரணம், இது விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால்தான். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார். மமிதா பைஜூ, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக வருகின்றனர்.
2026 ஜனவரி மாதம், 9ஆம் தேதி படம் வெளிவர இருக்கிறது. இந்த படத்தை கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாரித்துள்ளது. விஜய் ரசிகர்களை தாண்டி, கடந்த 30 வருடங்களாக தமிழ் சினிமாவை தொடர்ந்து ஃபாலோ செய்த அனைவருக்கும் விஜய் திரையுலகை விட்டு விலகுவது, சற்று வருத்தத்தைதான் தருகிறது. இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவை ‘தளபதி கச்சேரி’ என்கிற பெயரில் லைவ் கான்சர்டாக மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் நடத்துகின்றனர். இதில் தொடர்ந்து விஜய் பாடல்கள் பாடப்பட இருக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | பகவந்த் கேசரி படத்தில் அப்படி என்ன இருக்கு? விஜய் 5 முறை பார்க்க காரணம் என்ன?
மேலும் படிக்க | விஜய் நடித்த 10 ரீ-மேக் படங்கள்! எல்லாமே சூப்பர் ஹிட்..முழு லிஸ்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ