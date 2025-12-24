English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Jana nayagan vs Parasakthi: அடுத்த விஜய்யா? ஒப்பனாக பேசிய சிவகார்த்திகேயன்.. வைரல் டாப்பிக்!

Jana nayagan vs Parasakthi: அடுத்த விஜய்யா? ஒப்பனாக பேசிய சிவகார்த்திகேயன்.. வைரல் டாப்பிக்!

Jana Nayagan Vs Parasakthi: வரும் 2026 பொங்கலை முன்னிட்டு நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் மற்றும் சிவகார்த்திகேயேனின் பராசக்தி ஆகிய இரண்டு படங்களும் சேர்ந்து வெளியாக உள்ளன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:37 AM IST
  • ஜனநாயகன் vs பராசக்தி
  • விஜய் குறித்து பேசிய சிவகார்த்திகேயன்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
camera icon6
IPL
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon7
School Leave
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
Jana nayagan vs Parasakthi: அடுத்த விஜய்யா? ஒப்பனாக பேசிய சிவகார்த்திகேயன்.. வைரல் டாப்பிக்!

Sivakarthikeyan talks about Vijay: நடிகர் விஜய் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர். இதுவரை இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி பட்டித்தொட்டி எங்கும் ஹிட்டாகி வருகிறது. விஜய்யின் முழுமையான அரசியல் வருகைக்கு பிறகு வெளியாகும் படம் என்பதாலும் அவரின் கடைசி படம் என்பதாலும் ரசிகர்கள் இடையே அதீத எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Jana nayagan vs Parasakthi: ஜனநாயகன் vs பராசக்தி 

மறுபுறம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் பராசக்தி என்ற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தில் ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடித்திருக்கின்றனர். சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி திரைப்படம் 1960-களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் பின்னணியில் கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் இடையே எதிர்பாப்பு அதிகம் உள்ளது. முதலில் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த பராசக்தி திரைப்படம் தற்போது 10ஆம் தேதியே வெளியாகும் என அறிவித்திருக்கின்றனர். இந்த சூழலில், விஜய்யின் ஜனநாயகன் ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளதால், இப்படத்திற்கு போட்டியாக பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது. 

விஜய் குறித்து சிவகார்த்திகேயன் 

இந்த நிலையில், முன்னதாக விஜய் குறித்து பேசிய கருத்துகள் சமூக வலைத்தளங்களில் மீண்டும் பரவி வருகிறது. அதாவது மதராஸி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், விஜய்யின் பயணத்தை என்னால் நகலெடுக்க முடியாது. நான் அவருடைய இடத்தை பிடிக்க வருகிறேன் என்பதெல்லாம் தவறான புரிதல். எனக்கென ஒரு பாதை இருக்கிறது என கூறி இருந்தார். இந்த பேச்சை அப்போது அனைவரும் பாராட்டியிருந்தனர். 

பராசக்த்தியால் ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிரச்சனையா? 

ஆனால் தற்போது விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி ஒருநாள் கழித்து சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி வெளியாவதால் இந்த இரண்டு படத்திற்கும் போட்டி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் ஒருவேளை ஜனநாயகனின் ரிவ்யூ மோசமாகவோ அல்லது சுமாராகவோ இருந்தால் மக்கள் பராசக்தி பக்கம் சென்று விடுவார்கள் என பேசப்பட்டு வருகிறது. இது போன்ற கருத்துக்கள் விஜய்யின் ரசிகர்களை கோபப்படுத்தி உள்ளது. அவர்கள் விஜய்யின் கடைசி படத்துடன் போட்டியா? அப்போது பேசின மரியாதை எல்லாம் எங்கே போச்சு என சிவகார்த்திகேயன் அப்போது பேசிய வீடியொவை பகிர்ந்து கடுமையாக விமர்ச்சித்து வருகின்றனர். 

சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் ஆதரவு 

இன்னொருபுறம் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். பட வெளியீட்டு தேதியை முடிவு செய்வது நடிகர் அல்ல என்றும் அதனை தயாரிப்பாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களே முடிவு செய்வார்கள் என்றும் விஜய் மேல் சிவகார்த்திகேயன் எப்போது மரியாதை உண்டு என்றும் கூறி அதாரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். ரசிகரக்ளின் இந்த கருத்து பரிமாற்றமே சமூக வலைத்தளத்தின் ஹாட் டாப்பிக்காக மாறி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க: அவதார் 3 வசூல்: இப்படி ஆயிடுச்சே..! இந்தியாவில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் எவ்வளவு?

மேலும் படிக்க: Pulse Movie: மாஸ்டர் மகேந்திரன் நடிக்கும் பல்ஸ்! இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
SivakarthikeyanvijayJana Nayaganparasakthi2026 pongal release

Trending News