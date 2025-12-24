Jana nayagan vs Parasakthi: அடுத்த விஜய்யா? ஒப்பனாக பேசிய சிவகார்த்திகேயன்.. வைரல் டாப்பிக்!

Sivakarthikeyan talks about Vijay: நடிகர் விஜய் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார். இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர். இதுவரை இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி பட்டித்தொட்டி எங்கும் ஹிட்டாகி வருகிறது. விஜய்யின் முழுமையான அரசியல் வருகைக்கு பிறகு வெளியாகும் படம் என்பதாலும் அவரின் கடைசி படம் என்பதாலும் ரசிகர்கள் இடையே அதீத எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
Jana nayagan vs Parasakthi: ஜனநாயகன் vs பராசக்தி
மறுபுறம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் பராசக்தி என்ற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தில் ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடித்திருக்கின்றனர். சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி திரைப்படம் 1960-களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் பின்னணியில் கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் இடையே எதிர்பாப்பு அதிகம் உள்ளது. முதலில் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த பராசக்தி திரைப்படம் தற்போது 10ஆம் தேதியே வெளியாகும் என அறிவித்திருக்கின்றனர். இந்த சூழலில், விஜய்யின் ஜனநாயகன் ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளதால், இப்படத்திற்கு போட்டியாக பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது.
விஜய் குறித்து சிவகார்த்திகேயன்
இந்த நிலையில், முன்னதாக விஜய் குறித்து பேசிய கருத்துகள் சமூக வலைத்தளங்களில் மீண்டும் பரவி வருகிறது. அதாவது மதராஸி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், விஜய்யின் பயணத்தை என்னால் நகலெடுக்க முடியாது. நான் அவருடைய இடத்தை பிடிக்க வருகிறேன் என்பதெல்லாம் தவறான புரிதல். எனக்கென ஒரு பாதை இருக்கிறது என கூறி இருந்தார். இந்த பேச்சை அப்போது அனைவரும் பாராட்டியிருந்தனர்.
பராசக்த்தியால் ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிரச்சனையா?
ஆனால் தற்போது விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி ஒருநாள் கழித்து சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி வெளியாவதால் இந்த இரண்டு படத்திற்கும் போட்டி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் ஒருவேளை ஜனநாயகனின் ரிவ்யூ மோசமாகவோ அல்லது சுமாராகவோ இருந்தால் மக்கள் பராசக்தி பக்கம் சென்று விடுவார்கள் என பேசப்பட்டு வருகிறது. இது போன்ற கருத்துக்கள் விஜய்யின் ரசிகர்களை கோபப்படுத்தி உள்ளது. அவர்கள் விஜய்யின் கடைசி படத்துடன் போட்டியா? அப்போது பேசின மரியாதை எல்லாம் எங்கே போச்சு என சிவகார்த்திகேயன் அப்போது பேசிய வீடியொவை பகிர்ந்து கடுமையாக விமர்ச்சித்து வருகின்றனர்.
சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் ஆதரவு
இன்னொருபுறம் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். பட வெளியீட்டு தேதியை முடிவு செய்வது நடிகர் அல்ல என்றும் அதனை தயாரிப்பாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களே முடிவு செய்வார்கள் என்றும் விஜய் மேல் சிவகார்த்திகேயன் எப்போது மரியாதை உண்டு என்றும் கூறி அதாரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். ரசிகரக்ளின் இந்த கருத்து பரிமாற்றமே சமூக வலைத்தளத்தின் ஹாட் டாப்பிக்காக மாறி உள்ளது.
