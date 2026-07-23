Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ஜனநாயகன் X Review: முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படம் எப்படி? கண்ணீர் கடலில் ரசிகர்கள்!

ஜனநாயகன் X Review: முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படம் எப்படி? கண்ணீர் கடலில் ரசிகர்கள்!

Jana Nayagan X Review Tamil : ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில்முதல்வர் விஜய் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் X தள விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:06 AM IST
ஜனநாயகன் X Review: முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படம் எப்படி? கண்ணீர் கடலில் ரசிகர்கள்!

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்! களைகட்டும் FDFS திருவிழா..விஜய் கட் அவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம்! LIVE அப்டேட்ஸ்
Jana Nayagan49 min ago
2
Aadhaar56 min ago
3
KushbooJul 22
4
Kendra YogamJul 22
5
India vs ZimbabweJul 22