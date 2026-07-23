/ஜனநாயகன் X Review: முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படம் எப்படி? கண்ணீர் கடலில் ரசிகர்கள்!

Jana Nayagan X Review Tamil : தமிழ் திரையுலகில், 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக ஹீரோவாக ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வந்த முதல்வர் விஜய், சினிமாவிற்கு முழுக்கு போடுவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்த படம், ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படம் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து ரசிகர்கள் இந்த படத்திற்கு கொடுத்திருக்கும் விமர்சனம் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டில், அதிகாலை காட்சிகளுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் ஜனநாயகன் திரைப்படம் அண்டை மாநிலங்களில்தான் முதலில் வெளியாகி இருக்கிறது. கேரளா, கர்நாடகாவில் காலையிலேயே படம் வெளியானதால் அங்கு சென்று படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் தங்களின் எக்ஸ் தளங்களில் படம் குறித்த விமர்சனங்களை எழுதி வருகின்றனர். இதைத்தாண்டி வெளிநாடுகளிலும் படம் தமிழ்நாட்டில் வெளியாகும் முன்னே வெளியாகி விட்டது என்பதால் அங்கிருக்கும் ரசிகர்களும் படத்தை பார்த்து விமர்சனம் எழுதி வருகின்றனர்.
படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், படத்தின் பல காட்சிகளில் எடிட்டிங் வித்தியாசமாக இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மாறுதல்கள் படத்தில் சூப்பராக இருந்ததாகவும், வில்லனுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பில்ட்-அப் நன்றாக இருப்பதாகவும் அந்த ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
#JanaNayagan— Kishore (@kishorekumar_6) July 23, 2026
Waatha veri 1st half
Vintoth elevations laam veka theriuma da
Vijay nna oda KGF...the elevations are
Ani kozhuthitan...ravana mavanda
One of the best interval for Vijay nna https://t.co/kDMYvN8DXz
முதல் பாதி அருமையாக இருப்பதாகவும், வினோத் படத்தில் கேரக்டர்களுக்கான தூண்டுதலை நன்றாக வைத்திருப்பதாகவும் அனிருத்தின் ராவன மவண்டா பாடல் சூப்பராக இருப்பதாகவும் விஜய்யின் சினிமா கெரியரில் இது பெஸ்ட் இண்டர்வெல் என்றும் அந்த ரசிகர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
BOBBY DEOL x @actorvijay Steal The Show ! @anirudhofficial BGM#JanaNayagan https://t.co/SmePg7nBMr pic.twitter.com/whPdNe9K4X— (@Akracing) July 23, 2026
விஜய்க்கு வில்லனாக, ஜனநாயகன் படத்தில் பாபி டியோல் நடித்திருக்கிறார். அவருக்கான காட்சிகள் மற்றும் பின்னணி இசை பயங்கரமாக இருப்பதாக ரசிகர் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Theaters will shake with Vijay’s one-minute nonstop dance sequence in the ‘Thalapathy Kacheri’ song.— Telugu360 (@Telugu360) July 23, 2026
Oru Last dance #JanaNayagan https://t.co/WtJTbEtc04
விஜய், நடனத்துக்கு பெயர் போனவர். ஜனநாயகன் படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் தளபதி கச்சேரி பாடலால் தியேட்டரே அதிரப்போகுது என அமெரிக்காவில் படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர் விமர்சனத்தை கொடுத்திருக்கிறார்.
Title card la ye sambavam..— Vikki (@vikkitimes) July 23, 2026
இது எங்க போய் எப்டி வெடிக்க போகுதோ..#ThalapathyVijay #JanaNayagan
ஜனநாயகன் படத்தின் டைட்டில் கார்டில் முதல்வர் விஜய்யின் பெயர் “மாண்புமிகு முதல்வர் ச.ஜோசப் விஜய்” என்று இடம் பெற்றுள்ளது. இதைத்தாண்டி, சட்டசபையில் விஜய் செய்த செய்கை இடம் பெற்றிருக்கிறது. இதை குறிப்பிட்டிருக்கும் ஒரு ரசிகர், இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியப்போகுதோ என்று எழுதியிருக்கிறார்.
#JanaNayagan First Half - A Pakka commercial entertainer filled with complete mass moments— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 23, 2026
Interval Fight & that Punch Dialogue from ThalapathyVijay was full of Litttt
Eventhough many sequences are inspired from BhagavanthKesari, HVinoth's treatment was unique &… pic.twitter.com/aTWZDfJ1Bs
ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாதி பக்கா கமர்ஷியலாக இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார். படத்தில் பல காட்சிகள் மாஸ் காட்சிகளாக இருப்பதாகவும், இடைவேளையில் வரும் சண்டை மற்றும் பஞ்ச் டைலாக் பயங்கரமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இப்படம் பகவந்த் கேசரியை வைத்து எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஹெச்.வினோத் இதில் புதிதாக பல விஷயங்களை இணைத்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
#JanaNayagan Interval Block - Massy..#ThalapathyVijay Show All the Way.. His Screen Presence and His Action.. #Anirudh's Elevation with Raavana Mavan Da.. pic.twitter.com/K55ZYAd2es— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 23, 2026
விஜய்யின் ஸ்கிரீன் ப்ரசன்ஸ் பயங்கரமாக இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார். குறிப்பாக அனிருத்தின் ராவண மவன் டா பாடலையும் பாராட்டியிருக்கிறார்.